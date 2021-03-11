美國會通過1.9兆美元救助計劃 1400美元救助金將惠及大多數人

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繼參議院之後，美國眾議院也於當地時間周三（3月10日）通過了總統喬·拜登（Joe Biden）提出的1.9兆（1.9萬億）美元的巨額救助計劃，用以協助處理新冠大流行造成的影響。在參眾兩院通過後，拜登已表示將簽署這一法案。

「美國救助計劃」（American Rescue Plan）是美國有史以來最大的的紓困法案，但沒有任何一名共和黨眾議員投下贊成票。法案最終以220比211票成功通過。

法案在參眾兩院通過，是拜登上任以來一項重大立法勝利。但有一位民主黨眾議員投下了反對票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人說，美國借此方案打開了印鈔機。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，拜登將在周五將該法案簽署為法律。

拜登表示，「這項法案關乎的是給這個國家的基石——必要行業者、建立這個國家的工薪階層，以及讓這個國家持續運轉的人們，一個戰鬥的機會。」

拜登又表示，在確保美國人獲得免疫後，美國將在全球共享任何剩餘的新冠疫苗。

法案內容

最終版本的救濟計劃包括一筆一次性1400美元的付款，將撥給大多數美國人。這項資助只針對年收入75000萬美元以下的個人或者年收入15萬美元以下的夫妻。每位兒童將獲得額外1400美元補貼。收入超過此金額的個人或者家庭，領取的資助會減少。

此外，每周300美元的失業救濟金延長至9月6日。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些美國餐廳已經開始重新招聘僱員。

聯邦政府還將向州和地方政府撥款3500億美元，為重開學校撥款1300億美元。擴展Covid-19檢測和研究的490億美元，以及用於疫苗分發的140億美元。

該救濟計劃亦協助低收入及失業人士支付房租水電費用，至於受疫情衝擊的餐廳等產業，料將獲得250億美元的撥款。另外將有50億美元用於航空公司，80億美元用於機場等等。

值得注意的是，該法案曾提議將全美最低工資從每小時7.25美元提高到15美元，這是此次在參議院討論及立法的徵結所在，最後並未納入法案的最終版本。之前，一些民主黨人也對某些條款提出了批評，導致該援助方案做出了一些妥協，比如將聯邦失業救濟金從每周400美元降至300美元。

贊成與反對

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 資助個人和家庭，以及擴展疫苗分發，是撥款的重點方向。

眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，這法案是最具變革與歷史意義的法案之一，因為拜登的美國救援法案關乎兒童的教育與健康，以及他們家庭的經濟安全。

但是眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則說，該法案不是救援法，也非紓困法，而是「大批早在疫情之前就有的左翼優先議題，並不能滿足美國家庭需要。」

根據報導，因應紓困法案通過，美國各大組織及研究機構亦紛紛上調美國經濟數據。經濟合作暨發展組織(OECD)預計，借著這個1.9兆美元紓困案，美國工業產出將提高3%至4%左右，摩根士丹利本月將美國2021年經濟成長率(GDP)，從6.5%調高至7.3%。

美國疫情現狀

根據約翰 · 霍普金斯大學數據，美國新冠病毒確診病例為2870萬，幾乎是第二高的印度（1100萬）、巴西（1050萬）的兩倍。

霍普金斯大學數據，美國新冠病毒確診病例為2870萬，幾乎是第二高的印度（1100萬）、巴西（1050萬）的兩倍。 但就每10萬人中的死亡人數而言，美國排名第9，比英國和意大利等國要少。

美國華盛頓大學健康數據與評估研究所預測，到5月底，該病毒每天將導致大約500名美國人死亡，而現在約為2000人。

自1月以來，住院率急劇下降。

不斷增加的新冠病毒變種數量可能引發新一波爆發，這仍是一大擔憂。

分析

BBC駐北美記者 安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher）

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 將失業救濟延長至9月，對數百萬長期失業的美國人來說是一次喘息。

拜登剛獲得了他的首次立法勝利。現在，1.9億美元的新冠救濟計劃已獲得眾議院批准，新政府將擁有巨額資金來對抗該疫情在美國造成的經濟和社會後果。

拜登團隊如何有效地分配救助計劃，將很大程度確保他的第一任期之成功。因為，若這項創紀錄的支出能促進經濟發展，而又不會使經濟過熱，那麼拜登便能從振興國家中獲得政治點數。

而且，由於民主黨在沒有共和黨贊同的情況下通過了這項法案。這可能在未來的選舉中成為有效武器。

不過，法案以一黨單方面通過也付出了政治代價。

現在共和黨人正在挖掘他們的戰壕，凖備未來戰鬥。拜登就職演說中，高舉「兩黨合作的新時代」之崇高目標，似乎越來越遠。而且，因為在立法投票程序上的策略使用，民主黨人這次能輕易的通過此紓困法案，但是未來的立法優先事項，民主黨仍需要一些共和黨人的支持。