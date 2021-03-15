獨立運動之加泰羅尼亞 — 歐洲如何應對西班牙的統一訴求

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年2月28日，西班牙加泰羅尼亞首府巴塞羅那舉行支持獨立的遊行示威。

歐洲議會的一次閉門投票，將西班牙加泰羅尼亞獨立運動的困境再次展現在世人面前——爭取地方獨立被視為分裂國家，獨立公投被裁定為違憲非法，獨立運動領導人留下來的紛紛被判刑，遠走他鄉的仍然遭通緝追捕。

3月9日，歐洲議會遠程投票後褫奪了三名議員享有的司法豁免權。這三人就是來自西班牙加泰羅尼亞地區的獨立運動領袖人物。

這不是一次簡單的投票，因為歐洲議會由705名來自歐洲25國的議員組成。而投票結果是400多票贊成、200多票反對：歐洲議會大多數議員的支持票讓這三名同事面對回國受審的命運。

BBC 駐西班牙首都馬德里記者蓋爾·海基科（Guy Hedgecoe）分析認為：「這應該算是西班牙最高法庭的一個勝利，一個很有象徵意義的勝利。西班牙最高法庭一直在爭取把他們三人引渡回國。從理論上來說，引渡程序就此可以開始重新啟動了。」

他們是誰？做過什麼？

這三人是加泰羅尼亞自治區前主席卡勒斯·普伊格蒙特（Carles Puigdemont）、前衛生部長托尼·寇民（Toni Comín）和前教育部長克拉拉·龐塞梯（Clara Ponsatí ）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加泰羅尼亞自治區前主席卡勒斯·普伊格蒙特（Carles Puigdemont，中）、前衛生部長托尼·寇民（Toni Comín左）和前教育部長克拉拉·龐塞梯（Clara Ponsatí 右）。

他們都被西班牙以煽動反叛罪通緝，另外普伊格蒙特和寇民還被西班牙當局指控濫用公款。

2017年10月1日的加泰羅尼亞公投，曾經是一場轟動世界的事件——地方鬧獨立、中央保統一。公投日，西班牙中央政府全力反對，武裝警察與抗議民眾暴力對峙，西班牙面臨一場嚴峻的憲政危機。

結果公投中有大約九成人投票支持加泰羅尼亞獨立，但問題是當天的投票率只有43%。這樣的數字說明，加泰羅尼亞民眾對脫離西班牙獨立的主張並沒有獲得絶大多數人的公開認同。

面對加泰羅尼亞議會中執政的分離主義黨派宣佈獨立，2017年10月21日，西班牙政府採取史無前例的措施，動用了憲法第155條，授權中央政府剝奪部分或全部加泰羅尼亞的自治權力。

加泰羅尼亞自治區領導人被解職、議會解散，兩個月後再次舉行的大選中，主張分離的黨派只在議會中佔了微弱的優勢。

在西班牙中央政府的強力打壓下，作為加泰羅尼亞自治區主席的普伊格蒙特和寇民以及龐塞梯自我流亡到比利時，並在2019年和2020年成為歐洲議會議員。

面對歐洲議會取消他們司法豁免權的決定，普伊格蒙特表示：「對歐洲議會而言，這是悲哀的日子，我們固然失去了豁免權，但實際上歐洲議會失去的更多，其結果就是民主因此蒙受重大損失。」

他說：「顯而易見這是一起政治迫害。」

歐洲議會與西班牙

早在2017年加泰羅尼亞爭取獨立公投時，歐盟高層就定性這是西班牙的內部事務，不便干預。作為歐洲議會副主席的西班牙議員拉蒙·路易·拉卡瑟爾（Ramón Luis Valcárcel）還發表聲明，譴責加泰羅尼亞獨立公投是歐洲民主歷史上的「第一場政變」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年9月11日，西班牙自治區加泰羅尼亞的民族日，加泰羅尼亞民眾集會打出爭取獨立的旗幟。

在公投引發暴力衝突後，歐盟委員會發言人表態說暴力絶不能成為政治的工具，呼籲西班牙維護團結和穩定。

歐盟內部各機構的表態，雖然都重在反對公投引發的暴力對抗，呼籲西班牙各方理性處理紛爭，但總的態度是歐盟必須尊重西班牙作為成員國的主權完整和國家統一。

本次，歐洲議會的絶大多數議員都認同的一點是：他們三人在當選為歐洲議會議員之前就已經被起訴，因此慣例下的議員司法豁免權不能適用。

西班牙中央政府對這樣的決定當然表示歡迎。西班牙外長安仁查·岡薩雷茲·拉亞（Arancha Gonzalez Laya）說，加泰羅尼亞的問題應該在西班牙內部解決，而不是在歐洲解決。「這是西班牙政府一直以來的立場，我們將通過與加泰羅尼亞各方政治力量溝通，通過對話找到解決問題的辦法。」

獨立出路

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟雖然呼籲西班牙政府與獨立運動人士理性對話避免暴力衝突，但認定這屬於西班牙的內政，歐盟缺乏干預的空間。

對西班牙政府而言，歐洲議會撤銷了這三位獨立運動領袖人物的司法豁免權雖然是一個很有象徵意義的勝利，但距離將他們真的送上西班牙的法庭還有相當的距離。

不過，在此之前西班牙法庭已經將不少加泰羅尼亞的獨立運動領袖送入監獄。

2019年10月，西班牙法庭以「煽動分裂」、「挪用公款」、「拒不服從」等罪名對倡導加泰羅尼亞獨立公投的9名領導者判以重刑，刑期從9年至13年不等。其中加泰羅尼亞自治區前副主席奧里爾·容克拉斯(Oriol Junqueras)刑期最長，為13年。

加泰羅尼亞記者吉爾馬·卡皮德維拉（Germà Capdevila）向英國廣播公司BBC表示，雖然歐洲議會的這一決定看似西班牙政府的一個勝利，但對加泰羅尼亞主張分離的運動並不意謂著失敗。

「當他們三人決定成為歐洲議會的議員時，他們最主要的目的就是要讓歐洲的各大機構開始討論加泰羅尼亞的獨立進程，也讓歐洲看到加泰獨立並不是西班牙的內部事務。當整個歐洲議會就他們的司法豁免權投票表決時，歐洲議會議員們看到象加泰羅尼亞這樣的政府舉行了獨立公投後卻遭遇被西班牙司法系統提起公訴投入監獄的後果。這是提醒整個歐洲，即便在西歐，政界人士因為政治行動而遭到迫害的事情也仍然在發生。」

卡皮德維拉說：「從這一個意義上來講，這也是加泰獨立運動的勝利，因為他們作為歐洲議會議員讓加泰獨立的火苗繼續在歐洲燃燒、存在。」

而在加泰羅尼亞，今年2月剛剛舉行的地方議會選舉中，支持獨立的政黨也贏得了更多的席位，顯示民意對獨立運動有了更多的支持。

據BBC在馬德里記者海基科的觀察，歐洲議會撤銷三個加泰羅尼亞議員的司法豁免權，實際上在西班牙聯合政府內部造成了分歧。