世界衛生組織：全球三分之一女性遭受暴力侵害

梅格·莫漢（Megha Mohan）

BBC性別與身份認同議題記者

圖像來源，MONEY SHARMA/ Getty Images 圖像加註文字， 反對女性暴力

根據世界衛生組織（WHO）最新報告，在全球範圍內有三分之一女性、即大約7.36億人遭受過身體及性暴力侵害。

雖然這一數字同WHO在2013年調查的結果基本一致，但新報告顯示女性遭受暴力的年齡開始的很早。

四分之一年齡在15-24歲的女性到25歲時已經遭受過來自親密伴侶的暴力行為。

世衛組織說，這是此類研究中規模最大的。WHO更新了它在2013年發表的估計數字。

世衛組織在分析了2000-2018年間161個國家現有的調查數據後得出了上述最新數字。但該研究不包括新冠疫情大流行的數據。

其中，來自親密伴侶的暴力是全球最普遍的虐待方式，大約有6.41億女性表示她們曾受到過此種暴力。

但也有6%的女性說，她們受到了來自丈夫和伴侶以外人的暴力。

該研究作者加西亞-莫雷諾博士對BBC表示，針對女性的暴力是全球公共衛生問題，具有大流行一樣的規模。她說，實際數字可能會更高，因為許多女性因為懼怕、羞辱不願報告性暴力事件。

哪裏的女性更容易遭受性暴力？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情下，一代女性面臨的家暴危機

報告表明，那些生活在低收入國家，包括太平洋島國斐濟、南亞以及撒哈拉沙漠以南的非洲國家的女性更容易遭到來自其親密伴侶的身體和/或性暴力行為。

該地區37%的女性遭受暴力，在歐洲這一比例下降為五分之一（16-23%）；東亞為20%；中亞則為18%。

世衛組織總幹事譚德賽博士表示，針對女性的暴力在每一個國家和文化中都很普遍，為數百萬女性和他們的家庭造成傷害，而新冠疫情又讓這種情況雪上加霜。

譚德賽說，但與新冠不同的是，它無法用疫苗來阻止。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬尼拉女性在三八國際婦女節時抗議針對女性的暴力。

新冠的影響

該研究報告作者指出，雖然數字揭示針對婦女和女童的暴力已經達到災難性的高比例，但並沒有反應出新冠大流行所帶來的持續影響。

聯合國副秘書長兼婦女署執行主任姆蘭博-努卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）在接受BBC獨家採訪時表示，針對女性的暴力是「我們當今世界上最普遍、持續以及嚴重的侵犯人權的行為之一」。

姆蘭博-努卡表示，自從新冠疫情爆發以來，越來越多的數據和報告顯示，針對婦女和女童的各種暴力，尤其是家暴加劇。她把這稱為隱性大流行。

姆蘭博-努卡表示，今天的報告以及新冠的影響表明，人們需要加緊採取措施徹底根除針對婦女和女童的暴力行為。

下一步行動

世衛組織呼籲聯合國成員國們與民間社會組織一道合作，確保為弱勢女性提供服務，並為繼續收集數據以改善服務和項目提供資金支持。

加西亞-莫雷諾博士表示，希望能看到各國政府對消除針對女性暴力的意願和投資的增加，繼續致力於根除暴力。