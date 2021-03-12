李顯龍專訪：美中摩擦繼續，新加坡無法選邊站

瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

BBC亞洲商務記者

圖像來源，Prime Minsiter's Office 圖像加註文字， 李顯龍稱新加坡無法支持中美任何一方。

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）接受BBC專訪時表示，中美之間的衝突比五年前更可能發生。

但是，他堅持認為雙方發生軍事衝突的可能性「還不大」。李顯龍說，如果美中兩國都因為自己的國內情勢，而考慮對彼此繼續採取強硬路線，雙方便很容易陷入僵局。

美國拜登（Joe Biden）政府將於下周在阿拉斯加與中國舉行首次高層會談。

李顯龍不願向中國提供建議，但指出中國的政治方向，引發了與世界大小國家的緊張關係。

他在接受BBC《亞洲商業報道》節目專訪時表示：「對於中國現在走的路，以及這是否對他們有利，外界存有很大的不確定和憂慮。」

「我認為這個方向不符合中國的利益。」

過去外界經常詢問新加坡領導人對於美中關係的看法，因為這個小小的島國，在經濟以及周遭區域政治的影響力可謂舉足輕重。

美國是新加坡的主要安全合作伙伴，也是新加坡最大的投資國，遠遠超過了新加坡對其他任何國家的投資。

同時，中國是新加坡最大的出口市場。與許多亞洲國家一樣，新加坡的經濟也從中國崛起中受益。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李顯龍表示：「對於中國現在走的路，以及這是否對他們有利，外界存有很大的不確定和憂慮。」

美中貿易戰

過去兩年中，兩個超級大國之間的激烈貿易戰威脅到了區域間一直保持的這種微妙平衡。

貿易戰始於美國前總統特朗普（Donald Trump），但目前沒有跡象表明上任不久的拜登將對中國採取較溫和的態度。

李顯龍告訴BBC，他期盼新任美國領導人成為「相信多邊主義和國際貿易」的領導者。他並談到了兩者之間爭奪全球主導地位的爭論。

「美國仍然排名第一，但第二名（中國）緊隨其後。」他說， 「這是美國很難接受的」。

據估計，到2028年，中國經濟將超過美國，成為世界第一大經濟體，比此前的預測早了五年。

最近幾年來，中國經濟令人矚目地發展。此外，在習近平的領導下，中方在對內對外一些方面有許多被認為冒犯性的行為。

中國崛起

中國這幾年的行動導致西方許多國家的譴責，並引起亞洲一些盟友的關注。

儘管如此，李顯龍稱新加坡無法支持任何一方。

他說：「這對許多國家來說是一個問題，這便是為何我們大家都期望並鼓勵兩個大國在決定另一方是敵手之前，必須非常仔細地考慮，如果無法打倒對方，那就壓制對方。」

「我們希望看到的是，中國是一個繁榮、發展和國力增長的國家，受到世界其他國家的歡迎，他們認為這是大家共同繁榮和共同生活在一個穩定世界中的機會。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國是新加坡最大的出口市場。

在新冠病毒病大流行和激烈的反全球化背景下，美中關係的惡化持續進行。但這一經濟趨勢已幫助新加坡成為亞洲最富有的國家之一。

李顯龍認為，全球化仍然有很大發展空間，特別是考慮到在新冠疫苗研發上進行合作。

他說：「你無法避免彼此合作......不可能再回到貧窮、絶望和以及那些不穩定和衝突的地方。」

開放國界

回到新加坡的國內議題。目前，該國的優先要務之一就是開放邊界，並為開放來新加坡商務和觀光旅行尋找方案。

李顯龍建議設立接種疫苗護照可能是其中一個方法，但他警告說，國際旅行要回到大流行之前的水平還需要一段時間。

他解釋：「無法像過去一樣，你買了機票後，跳上飛機然後去香港、曼谷或巴厘島過周末或是休閒假期。」