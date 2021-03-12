香港選舉制度改革：美國、歐盟和英國抨擊北京，中共官員隔空反駁

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在中國全國人大通過改革香港選舉制度的決定後，美國、歐盟和英國分別發表聲明抨擊北京的舉措。

中國全國人大星期四（3月11日）幾近全票表決通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》（簡稱「決定」），這意味著北京將在政治體制上加強對香港的控制。

目前中國和美國的高層官員正等待會面，這是兩國在經歷了去年跌至谷底的雙邊關係後，高層首次會面，預料香港事務將成為其中重要內容。

美國：「直接打擊」香港高度自治

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，中國全國人大會議單方面改變香港選舉制度的決定，是對《中英聯合聲明》承諾給予香港高度自治的「直接打擊」。

布林肯由新上任的拜登政府任命，他將在下周與中共政治局委員楊潔篪和外長王毅，在阿拉斯加會面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯

布林肯指出，「中國通過限制政治參與，減少民意代表，扼殺政治討論，從而剝奪了香港人在自身治理體系中的發言權。北京的行動也與《基本法》明確認可香港選舉應向普選方向發展的做法背道而馳。」

布林肯還在聲明中呼籲中國和香港當局允許進行2021年9月的立法會選舉，並確保以透明和可信的方式選出所有候選人。他還呼籲當局撤銷根據香港《國安法》對參加選舉或表達不同意見人士的檢控。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）也在講話中批評北京的舉措，稱是「對香港自治、自由和民主進程的直接攻擊。」

他提到即將開展的美中高層對話，稱布林肯在與中方官員見面時，將坦率地告訴對方，中方的行動挑戰美國的價值觀，預料到時雙方會出現一些艱難的對話。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張曉明形容這次中國人大的決定是一個「微創手術」，特點是創口小、探入深、術後恢復的比較快。

張曉明與美國隔空交火

周五（3月12日）上午，港澳辦副主任張曉明在北京的記者會上表示，香港選舉制度的設計純屬中國內政，任何外國無權說三道四。他還反問美方為何可以根據需要隨時修改選舉法律，卻對中國一個特區法律的修改「橫加干預」。

張曉明形容這次中國人大的決定是一個「微創手術」，特點是創口小、探入深、術後恢復比較快。他說，「香港選舉制度動了手術後，香港民主制度的機體會恢復健康，香港社會的活力會充分釋放，香港居民會更加安居樂業。」

去年，美國將包括張曉明在內的11名北京和香港官員列入制裁名單。

據報道，張曉明等北京官員將在下周來到香港，解說全國人大的決定，並就方案的更改細節聽取各界意見。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 歐盟11日發表聲明稱，中國全國人大的決定「將對香港的民主問責和政治多元產生重大影響。」

歐盟：考慮採取更多措施

歐盟11日發表聲明稱，中國全國人大的決定「將對香港的民主問責和政治多元產生重大影響」。

根據中國全國人大的決定，香港選舉委員會將由四個界別改為五個界別，人數由1200人增加至1500人。該委員會的功能原本是提名和選舉行政長官候任人，現在被賦予新的權利，包括選舉立法會部分議員，以及提名立法會議員候選人等。

批評者認為，這一舉措將給選舉委員會賦予超高的權利，以致減弱直選議員的聲音。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

歐明在聲明中指出，「這一決定將導致香港立法會直選代表的比例減少，削弱香港人獲得合法代表的能力，並直接影響其決策能力。這些改變有悖《基本法》第45條和第68條承諾的以普選產生行政長官和立法會為最終目標。」

歐盟還稱，將考慮採取更多應對措施，並更加關注香港的局勢，以此作為歐盟與中國整體關係的一部分。

英國外交大臣多米拉布也在一份聲明中表示，北京的舉措是「掏空香港民主討論空間的最新舉措，與中國自身做出的承諾相悖。這只會進一步削弱人們對中國作為國際社會的主要成員，履行其國際責任和法律義務的信心和信任。」

北京的「愛國者治港」

周五，張曉明在北京的記者會上說，「中國共產黨是『一國兩制』的創立者、領導者、踐行者、維護者，沒有任何人比中國共產黨、中國政府更懂得『一國兩制』的寶貴價值，根本不存在改變一國兩制的問題。」

根據全國人大的決定，北京將確保「以愛國者為主體的『港人治港』。關於誰是「愛國者」引發廣泛爭議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 林鄭月娥稱，本次選舉改革是中央主導，特區配合。

香港行政長官林鄭月娥周四晚上表示，已有心理凖備外國政客將就完善選舉制度，借機惹起爭端。

她說，所有國家的議會都會要求參選人對國家忠心，「愛國者治港」並非要踢走反對派，但一定要尊重中國共產黨領導的、具中國特色的社會主義制度。