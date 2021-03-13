中國兩會通過香港政改計劃，哈里王子與梅根專訪，福島核電站事故10週年和本周更多重要故事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 死亡和不適案例出現後，香港的疫苗接種率下降。新冠疫苗初期接種率超過九成，但3月8日日跌至七成二。

中國兩會通過香港政改計劃，哈里王子與梅根專訪，緬甸示威加劇和本周更多重要故事。

2021年3月第2周，在北京舉行的中國全國人大周四（3月11日）表決通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》獲2895票贊成，1票棄權，沒有反對票。這是繼去年6月香港《國安法》後，全國人大對香港推行的又一項重大舉措。批評者認為，該決定破壞了「一國兩制」的承諾。

此外，薩塞克斯公爵夫婦哈里和梅根接受美國著名主持人奧普拉的採訪節目，訪談內容包含精神健康及種族歧視等，播出後引起震蕩。

日本福島核災事件十週年，外界回顧這起天災時也重新思索核能安全。

疫情方面，截止3月8日，香港共有約10.1 萬人接種中國科興疫苗，約2100名接種復必泰（復星醫藥 / BioNTech）疫苗。近期出現三宗接種科興疫苗後的死亡案例引發香港大眾疑慮和關注。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國全國人大周四（3月11日）表決通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》

1.香港選舉制度改革：中國全國人大表決通過決定，九項重點修改

在北京舉行的中國全國人大周四（3月11日）表決通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。該決定獲得2895票贊成，1票棄權，沒有反對票。這是繼去年6月香港《國安法》後，全國人大對香港推行的又一項重大舉措。

該舉措將加強中央對香港的控制，標誌著香港的政治體制進入新的階段。但批評者認為，該決定破壞了「一國兩制」的承諾，極大地損害了香港的民主進程。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

圖像來源，getty 圖像加註文字， 薩塞克斯公爵夫婦已辭任英國王室一線職位和事務

薩塞克斯公爵夫婦哈里和梅根接受美國著名主持人奧普拉的採訪節目在美國播出後，倫敦時間周一（3月8日）晚間在英國獨立電視台（ITV）播出。

在長達兩個小時的節目中，哈里和梅根夫婦介紹了他們在英國王室生活的經歷，涉及種族歧視、精神健康、媒體以及和王室其它成員的關係等話題。節目播出後在大西洋兩岸均引起震蕩波。數據顯示，3月8日晚，平均1110萬人收看了英國獨立電視台播出的這檔訪談。3月9日英國大小報章的頭版都以哈里、梅根訪談領銜。

3.緬甸政變：社交媒體如何成為示威者讓世界聚焦的利器

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 年輕示威者利用社交媒體記錄一切，而且是即時的現場直播。

自緬甸軍方從2月奪取政府控制權以來已經過去一個多月，緬甸各地爆發的大規模示威以及公民抗命行動仍未有減弱趨勢。

上周三（3月3日）是聯合國稱之為緬甸抗議「最血腥的一天」，至少有38名示威者身亡。然而，年輕的抗議者並未對此感到畏懼，他們仍然肩併肩築成人牆阻擋仰光市中心的街道。BBC記者柯爾（Freya Cole）說，抗議者們手中還有另外一個利器：手機。通過社交媒體，他們讓世界看到了抗議者遭受到的暴行。

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸政變：軍隊血腥鎮壓造成至少38名抗議者死亡

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭家希被稱為「英雄」。

十年前3月10日，周五下午，日本東海岸發生有史以來最強烈的地震。這場9級的地震震感強烈，地震引發的海嘯席捲日本本州主島，造成18000多人死亡，並將整個城鎮從地圖上抹去。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 海嘯導致核熔化和多次氫氣爆炸。

在福島核電站，巨浪衝破防線淹沒反應堆後引發重大災難。10年後禁區仍存在，許多居民未返回居住。

日本當局認為完成清理工作將需要長達40年時間，而這項工作已耗費日本數萬億日元。

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截止3月8日香港共有約10.3萬人接種第一劑新冠疫苗，其中約10.1 萬人接種中國科興疫苗，約2100名接種復必泰（復星醫藥 / BioNTech）疫苗。近期出現三宗接種科興疫苗後的死亡案例引發香港大眾疑慮和關注。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， .