新冠疫苗：泰國和歐洲多國暫停接種阿斯利康疫苗
泰國已宣佈推遲推廣阿斯利康新冠疫苗接種計劃，此前包括挪威和丹麥等國也叫停使用該款疫苗。目前沒有證據表明阿斯利康公司的新冠疫苗會產生血栓問題。
泰國總理原定於本周五（3月12日）通過接種該款疫苗來推進泰國的疫苗接種計劃，現已被取消。
歐洲約有500萬人已接種阿斯利康疫苗，其中有30人出現血栓問題或有血栓症狀。
歐洲藥品管理局(EMA)周四（3月11日）表示，沒有跡象表明阿斯利康疫苗會導致血栓，並補充說其 「好處大於風險」。
阿斯利康公司表示，臨牀試驗中已廣泛研究該疫苗的安全性。
泰國怎麼說？
「雖然阿斯利康疫苗的質量很好，但一些國家要求推遲接種，」泰國新冠疫苗委員會顧問皮雅隆科（Piyasakol Sakolsatayadorn）在一次媒體會議上告訴記者，「我們也將推遲」。
然而泰國公共衛生部官員澄清說，這批阿斯利康疫苗與歐洲分發的疫苗不同，在亞洲沒有普遍發現血栓問題。
首批11.73萬劑阿斯利康疫苗於2月24日運抵泰國，同時到達的還有20萬劑中國科興的Coronavac疫苗。自2月28日泰國啟動疫苗接種計劃以來，已有3萬多人接種科興疫苗。泰國表示將繼續推廣新冠疫苗的接種工作。
歐洲案例
在泰國之前，丹麥、挪威和冰島已暫停推廣該疫苗。與此同時，作為預防措施，意大利和奧地利已停止使用某些批次的疫苗。
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也已暫停使用與奧地利相同批次的疫苗。羅馬尼亞則暫停使用與意大利同批次的4200劑疫苗。
在早前的一份聲明中，歐洲藥品管理局稱丹麥的決定是 「(採取）預防措施，同時正在對接種者的血栓報告進行全面調查，調查包括丹麥此前一名死亡案例的血栓」。
據報道，有兩名意大利人在接種阿斯利康疫苗後死亡，一名未透露姓名的消息人士告訴路透社記者，他們的死亡是促使當局暫停使用該疫苗的原因。
同時在奧地利一名女性接種疫苗十天後因 「嚴重的血液凝固問題 「死亡，當局決定暫停接種計劃。
歐洲藥品管理局表示，其安全委員會正在審查奧地利的案例，但明確表示「沒有跡象表明接種疫苗導致這些情況」。
丹麥死亡事件的細節尚未給出，但衛生官員表示，他們已暫停使用疫苗14天，丹麥衛生部長海尼克（Geir Bukholm）稱之為 「預防措施」。雖然二者沒有聯繫，但他說在得出結論前，「我們必須及時和謹慎地作出反應」。
挪威公共衛生研究所表示將效仿丹麥的做法。
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記者分析
接種阿斯利康疫苗後的健康問題有多嚴重？
BBC健康編輯米歇爾-羅伯茨（Michelle Roberts）
官員們稱他們已收到少數人的致命或危及生命的血栓報告，這些人最近接種了一劑牛津/阿斯利康疫苗。這聽起來令人擔憂，但目前還不知道這兩件事之間是否有聯繫。
對某批次疫苗質量的全面調查正在進行，但疫苗存在缺陷的可能性不大。
總的來說，在歐洲經濟區接種阿斯利康疫苗的500萬人中，出現30例血栓事件。
包括疫苗在內的任何獲批使用的治療方法，對一些人來說都會有一些副作用，但大多數的風險通常是輕微的，嚴重副作用很少。
另外值得注意的是，血栓可以自然發生，而且並不罕見。英國每年約每千人中就有一人出現這種症狀。
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其他國家反應如何？
英國醫療衛生監管局(MHRA)表示，沒有證據表明該疫苗引發健康問題，人們在被要求接種時仍應接種疫苗。
根據英國醫療衛生監管局的數據，目前英國各地已接種超過1100萬劑阿斯利康疫苗。
澳大利亞收到30萬劑阿斯利康疫苗，也表示將繼續接種。
「目前醫生非常明確的建議是，這是一種安全的疫苗，我們希望繼續推廣。需要保持冷靜。」澳大利亞內政部長杜登（Peter Dutton）說。
菲律賓衛生部也表示，「沒理由」停止接種疫苗。
儘管有人表示擔憂，韓國似乎也在繼續推廣。大約78.5萬劑疫苗已經運抵韓國。韓國當局最近表示，8人在接種疫苗後數天內死亡與該疫苗無關。他們後來發現，該疫苗和死亡事件之間沒有聯繫。