新冠疫苗：泰國和歐洲多國暫停接種阿斯利康疫苗

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 挪威和丹麥等國已暫停接種阿斯利康疫苗。

泰國已宣佈推遲推廣阿斯利康新冠疫苗接種計劃，此前包括挪威和丹麥等國也叫停使用該款疫苗。目前沒有證據表明阿斯利康公司的新冠疫苗會產生血栓問題。

泰國總理原定於本周五（3月12日）通過接種該款疫苗來推進泰國的疫苗接種計劃，現已被取消。

歐洲約有500萬人已接種阿斯利康疫苗，其中有30人出現血栓問題或有血栓症狀。

歐洲藥品管理局(EMA)周四（3月11日）表示，沒有跡象表明阿斯利康疫苗會導致血栓，並補充說其 「好處大於風險」。

阿斯利康公司表示，臨牀試驗中已廣泛研究該疫苗的安全性。

泰國怎麼說？

「雖然阿斯利康疫苗的質量很好，但一些國家要求推遲接種，」泰國新冠疫苗委員會顧問皮雅隆科（Piyasakol Sakolsatayadorn）在一次媒體會議上告訴記者，「我們也將推遲」。

然而泰國公共衛生部官員澄清說，這批阿斯利康疫苗與歐洲分發的疫苗不同，在亞洲沒有普遍發現血栓問題。

首批11.73萬劑阿斯利康疫苗於2月24日運抵泰國，同時到達的還有20萬劑中國科興的Coronavac疫苗。自2月28日泰國啟動疫苗接種計劃以來，已有3萬多人接種科興疫苗。泰國表示將繼續推廣新冠疫苗的接種工作。

圖像來源，g 圖像加註文字， 目前沒有直接證據證明接種阿斯利康疫苗後產生血栓。

歐洲案例

在泰國之前，丹麥、挪威和冰島已暫停推廣該疫苗。與此同時，作為預防措施，意大利和奧地利已停止使用某些批次的疫苗。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也已暫停使用與奧地利相同批次的疫苗。羅馬尼亞則暫停使用與意大利同批次的4200劑疫苗。

在早前的一份聲明中，歐洲藥品管理局稱丹麥的決定是 「(採取）預防措施，同時正在對接種者的血栓報告進行全面調查，調查包括丹麥此前一名死亡案例的血栓」。

據報道，有兩名意大利人在接種阿斯利康疫苗後死亡，一名未透露姓名的消息人士告訴路透社記者，他們的死亡是促使當局暫停使用該疫苗的原因。

同時在奧地利一名女性接種疫苗十天後因 「嚴重的血液凝固問題 「死亡，當局決定暫停接種計劃。

歐洲藥品管理局表示，其安全委員會正在審查奧地利的案例，但明確表示「沒有跡象表明接種疫苗導致這些情況」。

丹麥死亡事件的細節尚未給出，但衛生官員表示，他們已暫停使用疫苗14天，丹麥衛生部長海尼克（Geir Bukholm）稱之為 「預防措施」。雖然二者沒有聯繫，但他說在得出結論前，「我們必須及時和謹慎地作出反應」。

挪威公共衛生研究所表示將效仿丹麥的做法。

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記者分析

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

接種阿斯利康疫苗後的健康問題有多嚴重？

BBC健康編輯米歇爾-羅伯茨（Michelle Roberts）

官員們稱他們已收到少數人的致命或危及生命的血栓報告，這些人最近接種了一劑牛津/阿斯利康疫苗。這聽起來令人擔憂，但目前還不知道這兩件事之間是否有聯繫。

對某批次疫苗質量的全面調查正在進行，但疫苗存在缺陷的可能性不大。

總的來說，在歐洲經濟區接種阿斯利康疫苗的500萬人中，出現30例血栓事件。

包括疫苗在內的任何獲批使用的治療方法，對一些人來說都會有一些副作用，但大多數的風險通常是輕微的，嚴重副作用很少。

另外值得注意的是，血栓可以自然發生，而且並不罕見。英國每年約每千人中就有一人出現這種症狀。

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其他國家反應如何？

圖像來源，Getty Images

英國醫療衛生監管局(MHRA)表示，沒有證據表明該疫苗引發健康問題，人們在被要求接種時仍應接種疫苗。

根據英國醫療衛生監管局的數據，目前英國各地已接種超過1100萬劑阿斯利康疫苗。

澳大利亞收到30萬劑阿斯利康疫苗，也表示將繼續接種。

「目前醫生非常明確的建議是，這是一種安全的疫苗，我們希望繼續推廣。需要保持冷靜。」澳大利亞內政部長杜登（Peter Dutton）說。

菲律賓衛生部也表示，「沒理由」停止接種疫苗。