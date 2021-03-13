中國疫苗外交東京奧運會碰壁 美澳印日聯手援助東南亞

疫苗問世後，佔世界人口16%的富裕國家購買全球70%的疫苗，發達國家被指囤積疫苗。中國新聞網稱，被排斥在外的發展中國家紛紛轉向中國。在中國積極施展疫苗外交的同時，美國和印度等國加強聯盟，抗衡中國的疫苗影響力。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統拜登主持「四方會談」。

3月12日（周五）美國、澳大利亞、印度和日本四國領導人召開的「四方會談」（Quad）同意在2022年底前向亞洲大部分地區提供10億劑新冠疫苗。

預計由疫苗為美國強生公司研發的單劑疫苗，將在印度生產。「憑借印度製造、美國技術、日本和美國的融資以及澳大利亞的物流......」美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在周五的虛擬峰會結束後不久表示，「我們承諾交付10億劑疫苗」。

他說這些疫苗將運往東南亞國家聯盟（Asean）以及 「太平洋地區及其他地區」。東盟由10個成員組成，涵蓋5億多人。泰國、印度尼西亞和菲律賓也是成員國。

印度總理莫迪會後在推特上寫道：「印度強大的疫苗生產能力將在日本、美國和澳大利亞的支持下擴大」。

成立於2007年的「四方會談」通常被視為是對中國在亞洲日益增大的自信和強硬態度的制衡機制，四國領導人在會後的評論似乎間接針對北京。所有國家都承諾捍衛一個「自由和開放」的亞洲大陸。

主持會議的美國總統拜登在一份聲明中說：「我們再次承諾，確保我們的地區受國際法管轄，致力於維護普世價值不受脅迫」。

圖像來源，Getty Images

中國官方《環球時報》援引中國專家稱：「四方會談」成員很可能將自身利益凌駕於集團利益之上，使聯盟成為「空談俱樂部」。

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隱約可見的中國身影

BBC記者芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）

上述四個民主國家以四方會談模式合作可以追溯到2004年南亞海嘯。美國總統拜登此次首次出任領導人角色，這是他加強對北京戰略制衡政策的一部分。

拜登政府一直小心翼翼地不將「四方會談機制」與中國明確對立起來，但為應對北京日益強硬的全球性和地區性角色，美國正採取鞏固聯盟的外交行動。

會後評論中也有很多暗指中國的內容。四國領導人強調「自由開放的印度-太平洋」，而此時他們正面臨來自北京的安全挑戰。

四國計劃在亞洲大規模增加新冠疫苗的生產和銷售規模，這將使他們與中國的疫苗外交形成競爭。

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度是疫苗生產大國。

中國的疫苗外交碰壁日本

截至2月底，中國向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗，這個數量還在增加。最新動作為向日本東京奧運會提供疫苗，但遭日本拒絶。

周四（3月11日）國際奧委會主席巴赫稱，將為未來兩屆奧運會參賽者採購中國新冠疫苗，中國方面已主動提出，要為東京奧運會和北京冬奧運的參賽者提供疫苗劑量。

巴赫還表示，所有費用都將由國際奧委會支付。

日本方面表示參加東京夏季奧運會的日本運動員不會接種中國疫苗。日本事先對國際奧委會與中國一天前達成的由中國提供東京夏季奧運會所需疫苗的協議也一無所知。

日本奧運大臣丸川珠代（Tamayo Marukawa）周五（3月12日）表示，國際奧委會尚未就此事與日方溝通，日本運動員不能接種沒有獲得日本認可的外國疫苗。她強調，「我不知道是否有中國公司向日本有關部門遞交了疫苗使用申請。」

中國在向世界輸出疫苗的同時，拒絶承認自身正展開疫苗外交。

對於中國出口疫苗的目的，3月初中國全國政協十三屆四次會議新聞發言人郭衛民稱：「我也注意到有人質疑中國是想利用疫苗出口來擴大地緣政治影響力，這種說法是十分狹隘的。」他表示，中國宣示將疫苗作為全球公共產品，支持鼓勵中國企業同有關國家開展疫苗的研發和生產合作，加入世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計劃」，積極推動疫苗在全球的公平分配。

圖像來源，Reuters