軍事智庫稱新冠疫情下國際軍火交易保持穩定，中俄武器出口下降

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 排名前五位的武器出口國中，美國、法國和德國的軍火出口大幅增加（圖為法國戰鬥機從航空母艦起飛）。

總部位於瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）稱，與前五年相比，2016年至2020年間國際軍火交易保持穩定。

排名前五位的武器出口國中，美國、法國和德國的出口大幅增加，而俄羅斯與中國的武器出口減少。

武器進出口仍然接近自冷戰結束以來的最高水平，但報告指出了2019冠狀病毒病大流行對軍需企業生產和供應計劃造成影響的可能性。

報告說，武器進口增幅最大的是中東地區。

斯德哥爾摩國際和平研究所高級研究員皮特·韋茲曼（Pieter Wezeman）說：「現在說過去二十年來武器轉讓的快速增長期是否結束還為時過早。」

韋茲曼說：「 新冠病毒病大流行的經濟影響可能會使一些國家在未來幾年重新評估其武器進口。」

他補充說，「但是，與此同時，即使是在2020年大流行高峰時，也有幾個國家簽署了武器大單合同。」

美國仍是最大軍火出口國

美國仍然是最大的軍火出口國，目前向96個國家出口武器，並在五年期間將其全球武器出口份額提高到37％。

法國的主要武器出口增長了44％，而德國的軍火出口增長了21％。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界最大的武器進口國沙特阿拉伯的武器進口量增加了61％。

中東地區是增長最快的武器市場，2016-20年的進口額比前五年增長了25％，報告稱這反映了海灣地區幾個國家之間的區域戰略競爭。

世界最大的武器進口國沙特阿拉伯的武器進口量增加了61％，卡塔爾的武器進口量增加了361％，埃及的武器進口增長了136％。但阿拉伯聯合酋長國的武器進口下降了37％。

以色列和韓國都顯著增加了軍火出口，但兩國在武器出口市場中仍然相對較小。

亞洲和大洋洲是最大的主要武器進口地區，佔全球武器轉讓的42％。

印度、澳大利亞、中國、韓國和巴基斯坦是該區域最大的軍火進口國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 作為世界第五大武器出口國，中國的軍火出口下降了7.8％（ 資料照片）。

報告說，在2011-15年和2016-20年間，日本的武器進口增長了124％。儘管台灣在2016-20年的武器進口低於2011-15年，但台灣在2019年與美國達成幾筆大型武器採購訂單，包括戰鬥機。

斯德哥爾摩國際和平研究所高級研究員皮特·韋茲曼（Pieter Wezeman）說，「對於亞洲和大洋洲的許多國家來說，中國日益被視為一種威脅，是武器進口的主要驅動力「。他表示，該區域有些國家採購大型軍火，並同時計劃自行生產一些主要武器。

中俄軍火出口下降

該報告說，俄羅斯和中國的武器出口均下降，但中俄兩國仍是撒哈拉以南非洲國家的主要軍火供應國。

俄羅斯的武器出口下降了22％，大部分歸因於對印度的武器出口下降了53％。

斯德哥爾摩國際和平研究所研究員亞歷山德拉·庫莫娃（Alexandra Kuimova）說：「儘管俄羅斯最近與幾個國家簽署了新的大型軍火協議，並且其出口在未來幾年內可能會逐漸增加，但它在大多數地區都面臨來自美國的強大競爭。」

作為世界第五大武器出口國，中國的軍火出口下降了7.8％。