生育與健康：世界雙胞胎數量創新高 原因、峰值和未來

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界雙胞胎數量自1980年代以來增加了三分之一。

你知道嗎，全世界每年出生的雙胞胎大約有160萬，相當於每42個新生兒中就有一個是雙胞胎寶寶。

特別是從1980年代起，雙胞胎的出生率上升了三分之一。

當今世界的雙胞胎似乎比以往任何時候都多，不過研究人員說，它的峰值可能已經出現。

雙胞胎越來越多原因何在？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雙胞胎對母嬰所構成的併發症風險更大。

而雙胞胎越來越多跟女性推遲生育年齡以及接受體外人工受精（IVF）醫療技術手段有關。

然而，雙胞胎的出生率很可能開始回落，目前人們已經把重點轉移到一孕一胎身上，因為這樣的風險相對比較小。

根據《人類生殖》雜誌的一份全球調查發現，過去30年全球所有地區的雙胞胎出生率都出現大幅上升，從亞洲的32%到北美的71%不等。

研究人員在2010-2015年間，收集了165個國家雙胞胎出生率方面的信息，並把數據與1980-1985年的雙胞胎率做了比較。

以每千名新生兒計算，目前在歐洲和北美國家中雙胞胎的新生兒比例特別高；而在全球範圍內，雙胞胎的比例也從每千名新生兒中的9例上升到12例。

但其實在非洲國家，雙胞胎的出生率一直都很高，而且在過去30年來基本上沒多大變化。這可能與非洲國家的人口增長有關係。

非洲、亞洲名列前茅

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目前，非洲和亞洲佔全世界雙胞胎出生總量的80%。牛津大學的研究報告作者克里斯蒂安·蒙登教授說，這其中是有原因的。

蒙登教授表示，非洲雙胞胎率如此之高的原因是那裏有大量的異卵雙胞胎，即由兩個受精卵發育而成的雙胞胎嬰兒。

「這很可能是由於非洲人口與其它人口之間的遺傳基因差異造成的，」他說。

但歐洲、北美以及大洋洲國家的雙胞胎出生率自從1970年代也開始在追趕，其主要原因是醫學輔助生殖的關係，包括IVF、ICSI（胞漿精子注射，相當於第二代試管嬰兒技術）、人工授精和卵巢刺激等。

所有這些技術手段都增加了多胞胎的可能性。

同時，報告說女性選擇推遲生育年齡、避孕手段的增加以及生育率降低也都有一定的關係。

重點轉移

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一胎比多胎胎風險小，嬰兒更健康安全。

但蒙登教授表示，現在的重點已經轉移到單胎妊娠上，因為這樣更安全。

蒙登教授解釋說，這一點很重要，因為分娩雙胞胎會增加嬰兒和孩童時期的死亡率。不僅如此，在懷孕、分娩以及嬰兒出生後母嬰的併發症率也更高。

雙胞胎在出生時更容易出現併發症，同時也更容易出現早產、體重過輕以及死產。

存活率差異

該份報告發現，在中、低等收入國家雙胞胎的命運更令人擔憂，其中，特別是在撒哈拉沙漠以南的國家。

在那裏，許多對雙胞胎在出生後的第一年就會有一人死亡，令每年死亡的雙胞胎嬰兒數量高達20萬人以上。

一份研究的作者史密茨教授表示，雖然西方富裕國家的雙胞胎率開始接近撒哈拉沙漠以南的非洲國家，但其生存機率卻存在巨大的差異。

研究人員說，展望未來，中國和印度將在未來全球雙胞胎出生率中扮演主要角色。

隨著使用輔助生育技術的增加，中國近年來雙胞胎的出生率也有所增加。