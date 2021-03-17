奧斯卡中的香港話題：《少年的你》《不割席》獲提名引發的討論

圖像來源，Reuters

第93屆奧斯卡金像獎典禮將於4月舉行，日前公布了入圍名單，美國黑白傳記劇情片《曼克》（Mank）獲得10項提名，是最多提名的電影。早前於金球獎成為首位亞裔最佳導演的美籍華人趙婷的《Nomadland》（中國大陸譯「遊牧人生」、香港譯「浪跡天地」、台灣譯「無依之地」），亦角逐最佳導演、電影、女主角等六項提名。

提名名單中亦有兩部與香港有關的電影。香港導演曾國祥執導的《少年的你》入圍最佳國際影片（以前稱為最佳外語片），是香港歷來第三部電影角逐同類型獎項。

而挪威導演記錄香港「反修例」事件的《不割席》（Do Not Split）則入圍最佳紀錄短片。

《少年的你》是否港產片？

《少年的你》是2019年的青春愛情犯罪電影，改編自玖月晞的小說《少年的你，如此美麗》，講述即將參加高校的中國高中生捲入的校園欺凌事件，電影由香港資深藝人曾志偉兒子曾國祥執導，大陸演員周冬雨和易烊千璽主演。

電影在中國的電影圈和媒體中廣受好評，形容電影直視中國社會中青少年成長、家庭、學校等問題，並透過演員的演技，表達了細膩的情感。電影在中國大陸票房超過15億元人民幣，是2019年中國大陸票房第9名，該片在第39屆香港電影金像獎已成為大嬴家，奪得最佳電影、導演等8項大獎。

曾國祥接受香港媒體訪問時表示，對獲提名感到很開心和興奮：「這部電影在不同國家都受到觀眾支持和喜歡，這是自己作為一個導演很開心的一件事。」

但該部小說原著曾在網上被指抄襲日本作家東野圭吾的作品，把各作品的橋段拆裝整合，但作者玖月晞要在微博強烈否認，強調自己的作品來自自身經歷、思考和觀察，沒有任何抄襲。這個抄襲風波令電影也蒙上陰影。

這部電影原定2019年6月上映，但當時一度突然撤檔，並以「因後期製作原因」而無法參與柏林影展，當時有媒體引述消息稱，因為那時候臨近中共建政70週年，這部電影涉及未成年犯罪和校園欺凌等敏感話題，所以加強了把關。

同年10月，《少年的你》獲准上映，中國中央紀委國家監委網站曾發表評論文章，形容電影是國內「少有的聚焦校園欺凌的青春題材片」，電影創作者「不但對校園欺凌現象進行了多層面、全方位的描繪，同時還引發了人們關於心靈救贖的思考」。

這部電影是中國大陸和香港合拍片，製片商為香港的「好孩子製作公司」、河南影視集團和「胖小孩影視製作（天津）」。《少年的你》是「好孩子製作公司」第一部問世的作品，該公司是由曾國祥和香港電影人許月珍在2017年註冊成立，曾國祥曾表示，希望公司幫助香港年輕導演在大陸拍到喜歡的題材。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 周冬雨憑電影《少年的你》已在多個電影頒獎典禮成為最佳女主角。

電影演員主要是中國大陸人，故事背景亦是發生於中國大陸，影片中不會有廣東話或是任何與香港相關的東西，所以當這部電影以香港影片的名義參展時，很多香港網民不認同《少年的你》屬於「港產片」。

香港網媒《立場新聞》曾經發表的電影評論文章形容，《少年的你》表現相當出色，透過大量人物特寫表達了角色的內心衝突，盡現人物塑造的功力，但電影能否配上「港產片」的名義，則存在爭議。

「當一部無論香港演員、場境，甚至連香港味道都缺乏的電影被名為『港產片』甚至奪獎，難免引起一向沉默的觀眾們的注意，」文章稱，「現實是無奈的。既然《少年的你》能通過審議，在理論上它已是一部無可否定的『港產片』。而在可見的未來，同類型的『港產片』將會愈來愈多，直至『港產片』完全失去特色，被中國電影完全吞噬。」

中國媒體的評論中，也認同《少年的你》沒有香港電影的符號，不過其在大陸所有的口碑和票房上的成功，印證中港合拍片進入新的階段。

有評論文章稱，香港電影的黃金時代以動作武打、警匪槍戰、無厘頭喜劇為主，但這些電影只是港片的一個階段，而非永恆、固定的代表港片，現階段是「新港片時代」，香港電影人北上過程中，與大陸文化融合，可以製作出「新式港片」，如果港產片只關注香港本土議題或只強調香港文化，影響力有限。

亦有評論稱：「香港想要重振經濟，獲得更好的發展，必須融入祖國發展大計。同樣，香港電影的振興，唯一的方法是搭上中國電影產業高速發展的順風車。香港電影如何藉助內地市場，實現重振，香港電影人是需要好好想一想了。」

香港浸會大學電影學院講師譚以諾對BBC中文表示，自從2003年中國內地和香港簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關的系安排》（簡稱CEPA）後，便出現了兩地的合拍片，近年來，香港電影金像獎上出現的電影及電影人都越來越多並非香港背景，已引發廣泛討論，電影的品味和傾向都不是針對香港市場，而是大陸市場。

在香港，決定哪一部電影角逐奧斯卡國際電影獎項的是香港電影製片家協會，該協會曾經決定以電影《紅海行動》角逐2019年的奧斯卡，不過未能入圍，該片被指配合中國主旋律傳達愛國主義，引發香港觀眾批評稱不能夠代表香港。

《少年的你》是香港歷來第三部成功入圍最佳國際影片（前稱外語片）最後提名名單的電影，此前曾代表香港入圍的電影是上世紀90年代的《大紅燈籠高高掛》和《霸王別姬》，兩部均是大陸導演製作的普通話電影。

譚以諾認為，這反映了一種現象，在回歸之前，香港是樂於成為大陸電影人的平台，協助華語電影走到國際，但現在權力形勢有所改變，為了資金和市場，香港更多電影人北上大陸拍電影。

他認為，《少年的你》打破了外界對合拍片的印象，以往兩地的合拍片片種大多局限於警匪片、動作武俠片或是有香港都市內容的文藝片，這些是香港電影圈擅長的片種，但曾國祥所拍攝的《少年的你》、《七月與安生》，無論是故事或是市場考慮，都是只顧及中國大陸的市場，成為了合拍片的新風格。

他指出，雖然這些電影未必有香港原素，但這些片的出現，也看到香港電影人敢於挑戰一些敏感題材，例如《七月與安生》觸碰同性戀議題，《少年的你》罕有地講述校園黑暗面，「香港創作人會很熟悉如何拍這些話題，而他們亦夠膽去碰，有些大陸電影人可能已預示了紅線而不敢去嘗試。《少年的你》也有風波的，你看得出它的結局，是補上了一些東西去過電檢。」

有香港媒體報導，電影為了通過大陸電檢，以正面結局作收尾，而不能夠放入導演原想的「暗黑結局」，曾國祥則對媒體承認，這部電影是有另一個結局，形容現版本的結局是「很狗血、很偶像劇」，但他強調自己創作時不會自我審查，因為這樣「不會好看」。

《不割席》：香港示威走出國際？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 多部與香港示威相關的電影和紀錄片，並不能在戲院播放。（資料圖片）

《不割席》由挪威導演漢默（Anders Hammer）執導，以香港2019年「反送中」示威為題材，入圍最佳紀錄短片。

導演漢默在社交網站表示，希望影片獲得提名後，能夠引起大家關注北京如何打壓基本人權。

他此前接受媒體訪問時說，起初拍攝示威時比較容易接觸警察，但後來變得越來越困難，經常要堅持自己的權利才能進行採訪工作。

「我希望挪威更關心香港和更為香港發聲，」他說，「中國的整個擴張、他們的政治和經濟野心、香港民主價值遇到的挑戰，都令我很感興趣。」

香港親民主派報章《蘋果日報》形容，「反送中」電影入圍奧斯卡，對不少香港人都「相當鼓舞」。同一時間，一些與「反送中」示威有關的紀錄片遭到抵制，這些影片被指過份著眼批評中國和香港政府及香港警察，以及美化示威者的暴力行為，例如《理大圍城》近日亦遭電影院下架。