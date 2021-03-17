新冠疫情：巴西是否會成為變異病毒的 「溫牀」

娜塔莉亞·帕薩里霍（Nathalia Passarinho）

BBC記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴西在遏制新冠病毒感染蔓延措施不力的情況下正在推出疫苗接種方案。

一直監測病毒變異的專家稱，新冠病毒的其中一個強大變體（P.1）正在巴西傳播，這可能導致巴西成為新變種病毒的傳播「熱點」。

超過25個其他國家發現新冠病毒的P1變種。周一（3月15日）巴西已錄得近27.8萬名新冠死亡病例。

儘管死亡率不斷上升，但巴西各州州長與多次輕視新冠病毒的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之間的政治糾紛削弱封鎖和社會疏離措施，也阻礙疫苗的接種工作。

僅有剛剛超過4%的巴西人口（860萬人）接種第一劑疫苗，290萬人接種第二劑疫苗。科學家認為，這是一個危險的信號。科學家警告稱在新冠病毒還在傳播時，讓大量部分接種疫苗的人與未接種疫苗的人混雜在一起，會給抗疫苗變種病毒創造「強大溫牀」。 在感染率極高和疫苗推廣緩慢的地方，這是一個特別值得關注的問題。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 目前的疫苗使病毒能夠附著在人體的細胞上並感染其蛋白質。

躲開抗體

病毒會在傳播過程中變異，並學會用更有效的方法來繞過人體免疫系統，從而感染人體細胞。

英國萊斯特大學的病毒學家朱利安·唐（ Julian Tang）說，當Sars-CoV-2病毒進入人體並遭遇少量抗體時，它可以複製出對這些抗體有抵抗力的變種。

這個過程是病毒進化的一部分。

「今天接種疫苗並不能立即得到保護。抗體出現需要幾周時間，你仍可以感染原始病毒或P.1變種病毒，」唐博士說，「如果疫苗產生的抗體在感染髮生時出現並在體內複製，病毒就可以繞過抗體進行複製。對病毒最有利的突變會在自然選擇的過程中存活並複製。」

一個已接種疫苗但被病毒感染的人，仍可以將這些變異病毒傳染給其他人。

當這種情況大規模發生時，比如說在一個疫苗接種成功率適中的國家，就會出現病毒變異的生物「壓力」。

「免疫人群和感染人群之間會達到完美平衡，」倫敦帝國理工學院全球健康與發展小組副主任彼得·貝克（Peter Baker）說，「而當這些人群混合在一起時，就有可能出現新的抗疫苗變異病毒。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 僅有超過4%的巴西人口接種了一劑疫苗。

更多傳染性變種

數據顯示，在巴西馬瑙斯市大規模爆發新冠病毒期間出現的P.1變種可能更具傳染性，它能躲開人體此前感染所產生的免疫力。

包含E484k突變的尖峰蛋白的病毒變種影響的正是病毒和細胞之間的連接點。它增加了病毒附著在細胞的能力並降低抗體功效。

巴西奧斯瓦爾多·克魯茲基金會（Fiocruz）稱，P.1變種已蔓延到巴西的27個州的至少10個州。

此外，在8個特定州中，有6個州的50%以上的新冠新病例與三大值得關注的變種病毒（P.1、英國變種和南非變種）的其中一個相關。

「如果不採取控制措施，P.1變種將迅速成為主導病毒並引發重大流行病浪潮。」倫敦帝國學院流行病學研究員查理·惠特克（Charlie Whittaker）說。

圖像來源，EPA/RAPHAEL ALVES 圖像加註文字， 巴西是世界上新冠死亡人數第二高的國家，數量僅次於美國。

抗疫苗變種病毒

倫敦帝國理工學院、巴西聖保羅大學和英國牛津大學的研究人員進行的一項單獨研究顯示，估計P.1的傳染性比目前在巴西的原始病毒鏈高出1.4-2.2倍。

而且它可能能夠逃避免疫力，導致25%至61%的再次感染機率。

貝克教授說：「當變異病毒與此前有免疫力的人或之前被感染的人接觸時，病毒就會有變異壓力，它試圖找到一種方法來重新感染之前有免疫力的人。因此當前的大流行病和歷史性流行病的結合是變異的強大溫牀，這就是巴西正發生的情況。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自2021年2月底以來，巴西錄得創紀錄的新冠死亡人數。

「露天實驗室」

巴西的死亡人數已達到創紀錄水平，有人估計到今年年底死亡人數可能達到50萬。

巴西的新冠確診病例接近1150萬，這個數字已經超過印度，僅次於確診人數達3000人的美國。

根據世衛組織周一（3月15日）的追蹤數據，過去24小時巴西有超過7.6萬新病例，而美國有5.2萬人，印度有2.6萬人。

唐博士說：「如果讓（病毒）在巴西不受控制地複製，病毒變種可能會到處傳播。感染熱點會給疫苗帶來風險，因為躲開疫苗的變異病毒肯定會從那裏複製。」

圖像來源，REUTERS/Ricardo Moraes 圖像加註文字， 巴西使用的是中國科興疫苗和阿斯利康/牛津疫苗。

疫苗對新變種病毒有效嗎？

巴西正使用的疫苗是中國的科興疫苗和阿斯利康/牛津大學研發的疫苗。

拒絶購買輝瑞疫苗數月後巴西總統博爾索納羅屈服，並簽署加速購買疫苗的法案。

初步研究表明，牛津/阿斯利康疫苗對含有E484k突變的南非變種病毒效果較差，但仍能提供良好的保護水平。位於聖保羅的巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）正研究這些突變對科興疫苗的影響。

這提醒人們，成功推出疫苗接種計劃非常微妙。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 博爾索納羅近日對巴西人說，要 "停止抱怨新冠病毒和停止對其大驚小怪"。

即使在疫苗接種初期，戴口罩、保持社交距離和封鎖等遏制病毒傳播的措施仍然至關重要。

貝克教授說，這些措施不僅能減緩感染速度，降低新變種出現的風險；還能為確保疫苗生效爭取關鍵時間。

但巴西總統博爾索納羅一直堅決反對封鎖，稱其為「在世界上任何地方都行不通的政策」。

他告訴巴西人對新冠病毒「不要再抱怨和大驚小怪」，他說：「你們還要為此哭泣多久？」

「今天巴西是對人道主義的威脅，也讓巴西成為露天實驗室，」奧斯瓦爾多·克魯茲基金會的流行病學家奧瑞納（Jesem Orellana）告訴法新社，「我們能做的最好的事情就是希望出現大規模疫苗接種的奇蹟，或者徹底改變對疫情的管理。」

世界衛生組織（WHO）負責人譚德塞將巴西的疫情描述為「非常、非常令人擔憂」，並警告說，疫情可能會在南美洲範圍內蔓延。