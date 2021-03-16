美國務卿首次外訪再選亞洲 先訪日韓盟友

圖像來源，Twitter SecBlinken 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯（左）訪問日本，與日本外務大臣茂木敏充會面。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken ) 與國防部長奧斯汀(Llyod Austin) 上任後首次外訪選擇亞洲，並以日本作為起點。兩人已在今日抵達東京，之後會分別前往韓國以及印度。

美國國務院3月14日在聲明中表示，國務卿和防長此次訪問日本將「再次強調美國強化聯盟關係並加強合作的承諾，並致力於推進印太區域及全球的和平、安全和繁榮」。

布林肯與奧斯汀這次出訪有各自行程安排，但第一站都是日本。兩人會一起出席日美安全保障協議委員會（Japan-United States Security Consultative Committee，SCC）會議。隨後布林肯將單獨與日本首相菅義偉、外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫及商界人士舉行對談。

在此之前，美日印澳四國領袖於上星期舉行了「四方安全對話」（Quad）峰會。會中提及有關確保印太地區（Indo-pacific）的自由開放，以及網路、經濟安全等議題的合作，並將焦點鎖定在來自中國之挑戰。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹（Drew Thompason）向BBC中文分析稱，此次美國高層聯合拜訪亞洲盟友，釋放出了重要信號。

他認為，這是強調美國對這些聯盟關係之承諾。美國有意願將盟國的利益和關切納入結盟關係，以確保該地區保持對所有成員的自由和開放。 此外，就美國立場而言，拜登新政府業已表明，「美國尋求的國際結盟，將是要應對中國在印太地區（Indo-pacific）提出的挑戰或威脅。」唐安竹說。

布林肯外訪首站

圖像來源，Reuters

布林肯首訪選擇日本，外界分析是在強調美日的緊密關係。而距離上次美前國務卿希拉蕊（希拉里，Hilary Clinton），任後首次外訪選擇亞洲已相隔12年。

布林肯在日本期間將與日本商界人士視訊對話，並拜訪日本首相及外務大臣等高層。

北京尚未就此次美國高層訪問亞洲作出評論。

但是，中國外交部發言人趙立堅，周一（3月15日）在例行記者會就對美國聯邦通信委員會（FCC）認定華為、中興、海康威視等五家中國公司威脅美國家安全，並將其列入黑名單一事作出回應，強硬抨擊美國政府，稱其「維護美國科技壟斷和霸權地位，不擇手段打壓中國高科技企業」。趙立堅批評美國是「地地道道的竊聽帝國、竊密帝國、黑客帝國」。

日本關東學院大學名譽教授殷燕軍在海外華人媒體發文評論美國的亞洲政策。他說，「美國自感靠一國挑戰中國行不通，便拉攏多國搞圍攻，但各國都對美國的動機及其後果持懷疑態度，對美國優先政策心有餘悸。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡總理李顯龍專訪：中美衝突較五年前更有可能發生

美中高層阿拉斯加會面前夕

美國新任國務卿訪問亞洲，正值美中高層將於本月18號於美國阿拉斯加會面前夕。

兩人日前於《華盛頓郵報》投書，多次提到結盟對抗「中國威脅」。該文稱「有聯盟可比沒聯盟達成更大的成就……忽視這些關係將構成巨大戰略錯誤。」

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國外交高官楊潔篪稍後將在阿拉斯加與布林肯會面。

兩人將結盟的必要性指向中國，稱「中國在新疆和西藏侵犯人權、系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主，還主張對南海的海洋權利，因此違反國際法。我們團結起來，將能向中國究責。」

距離阿拉斯加會面僅有數日，美高層這幾天不斷發出「中國威脅」的言論，引起許多分析。

唐安竹認為，在美中高層對話前夕，美國國務卿和防長訪問日本及韓國，這些外交動作，可能預示著美國在與中方的會談中，可能就許多議題採取直接坦率的對話方式。