美國首位原住民內政部長哈蘭德如何撼動政壇

山姆·卡布拉爾（Sam Cabral）

BBC記者 發自華盛頓

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德布‧哈蘭德（Deb Haaland）成為美國首位原住民背景的內政部長。

在某些人看來，她是新墨西哥州的政客德布‧哈蘭德（Deb Haaland）。但對於美國原住民來說，她是德布阿姨。阿姨剛剛接手領導一個擁有172年歷史的美國聯邦機構，該機構密切監督著原著民事務。

美國參議院周一（3月15日）以51票贊成、40票反對，確認哈蘭德成為美國歷史上首位原住民內政部長。

正如一位民主黨議員所說，她成為內政部長標記了歷史的圓滿循環。該機構管理著超過5億英畝的公共用地，包括很多以前從原著民手中奪取的土地。它還設有印第安事務局（BIA），服務574個聯邦認可的原住民部落以及該國190萬美洲印第安人和阿拉斯加原住民。

哈蘭德的任命不單是象徵性，拜登總統承諾在經濟去碳化的同時，要與原住民群體緊密合作，哈蘭德的支持者認為，她有資格去勝任完成兩項目標。

「作為原著民，我們並不總是在台面上佔一席位，」年輕的原住民運動員和活動人士羅莎莉·菲什（Rosalie Fish）說， 「現在，終於我們當中有人能夠克服困難崛起，站在我們的立場。」

哈蘭德曾是吃力地賺錢支付賬單的單身母親，她在政治舞台上的躍升令人矚目。

「我們必須凶狠」

哈蘭德2018年當選進入國會，成為兩名美國原住民女性議員之一，那時候，她在新墨西哥州政壇已是熟悉的面孔。

她是新墨西哥州中西部、擁有7700名成員的拉古納普韋布洛（Laguna Pueblo）族群的註冊成員，她稱自己是第35代新墨西哥人，可以追溯她的祖宗到1200年代。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈蘭德成為國會議員的首天，她穿著原住民傳統服裝。

她的父親是一位來自明尼蘇達州的挪威裔美國人，曾在海軍陸戰隊服役30年，而她的母親則是原住民女性，則在海軍服役。哈蘭德出生於亞利桑那州的一個鐵路小鎮，因父母工作需要而經常要轉校，最終在新墨西哥州最大城市阿爾伯克基（Albuquerque）定居。

1994年，她從新墨西哥大學（UNM）畢業後僅四天，生下了女兒索馬（Soomah）。她說，成為單身母親是「我的選擇」。

索馬兩歲時，哈蘭德女士經營小生意，售賣自製莎莎醬，她會駕車帶著女兒，繞著州各地兜售自己的產品。

女兒索瑪開始學前班時，哈蘭德在那兒當志願者，因此可以負擔女兒學費。哈蘭德曾回憶說，曾多次因負擔不起房租而要寄人籬下，並一度要申請緊急食物援助。

2000年代中期，她重返新墨西哥大學上學，獲得了印第安法律學位。現年60歲的她聲稱仍在償還學生債務。

她以競選志願者和基層組織者身份進入民主政治，首先2004年為約翰·克里（John Kerry）競選，然後2008年和2012年幫助巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）。

2014年，她競選新墨西哥州副州長失敗，但獲任命成為民主黨在該州的主席，兩年任期期間，她兌現了承諾，奪回州議會並還清七年的債務。

不久之後，她承諾競選國會，要向分化社會的總統進行抨擊：「面對唐納德·特朗普（Donald Trump）和像他這樣的人，我們必須凶狠。」

她吹捧自己作為單身母親、小生意人、在社區奮鬥的背景，並大談自己曾應付酗酒和金錢問題的過去。

她輕鬆獲勝。

哈蘭德的支持者和反對者

在國會，這位政壇新生派迅速提高其民主黨左派陣營的資歷，倡導綠色新政氣候提案，單一付款人醫療體系以及其他左翼政策重點。

「哈蘭德具備原著民價值觀，」羅莎莉·菲什說：「這與修復式正義（restorative justice），修復社會問題，修復環境。」

「在我一生中僅數次，我真的看到有人在為我說話。」

圖像來源，Rosalie Fish 圖像加註文字， 羅莎莉·菲什表示，哈蘭德的任命讓原住民社群感鼓舞，因為原住民女性一直被忽視。

哈蘭德作為議員具備的效率，也讓她贏得了聲譽。根據統計，她帶領、共同發起和組織投票的法案，比任何一個新議員都要多。五項由新女議員提出的法案獲簽署成為法律，在一個各自極度擁護自己所屬黨派的時代，是一項顯著成就。

拜登團隊即將上任前，當內政部長潛在競爭者出現了她的名字，政界中原本輕聲的鼓勵，很快變成一陣陣認可的浪潮。

代表公共土地，戶外企業，環境正義和原著民利益等數百個團體曾致函拜登政府和美國參議員，稱這個決定是「合適，而且已經等了很久」。過百名原住民族群領袖，不管左翼右翼，都認為她「相當勝任」這項工作。

超過50位哈蘭德在眾議院的民主黨同事亦寫信支持她，並強調她作為天然資源委員會副主席時的熱情和熱忱。民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）稱哈蘭德的在政策工作表現卓越，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容她是自己所服務過的國會中，「其中一位最深受尊敬和最優秀國會議員之一」。

當她的確認過程開始時，原住民團體動員群眾表示支持，發出了數以萬計的支持信，製作藝術品和短片，甚至有人將哈蘭德的照片，投射到內政部大樓外牆。

在她的任命聽證會上，87歲、與化石燃料行業友好的共和黨人唐·楊（Don Young）稱讚她是「建立共識的人」。

但也有些共和黨人反對她的任命，認為她是「激進」，並且只支持自己的民主黨。數名共和黨人試圖阻止或延遲她的任命，稱她的政策會損害美國能源市場，但國會內對哈蘭德的支持聲淹沒了他們。最終，四名共和黨人與所有民主黨人一起投票確認她成為新任內政部長。

南卡羅來納州的林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）引用了該州原住民部著領袖的一封信，解釋了他為何投贊成票。

擁有全國最多原住民的阿拉斯加州的議員麗莎·默科夫斯基（Lisa Murkowski）說：「請相信我，原住民關注這一提名。」

菲什亦解釋了為何會出現支持哈蘭德成為內政部長（#DebForInterior運動）的風潮：「我們曾經在歷史上被抹去，無論是否贊同我們，原住民的創造者、活動人士、演說家或各個平台的原住民，都應該佔一席位。」

「她無所不能」

拜登上任的第一天，撤回了昂貴的拱心石（Keystone XL）輸油管道項目，而在不少於五年前，美國原住民也在抗議類似的項目：北達科他州的達科他通道（Dakota Access Pipeline）。

立岩地區蘇族印第安原住民警告，在那兒的河流興建輸油管會影響他們主要水源，所以在2016年曾設置路障發起抗議。

他們頑強的對抗迎來執法部門猛烈回應，引發美國全國原住民聲援。當時哈蘭德曾經到訪抗議的營點，據報曾煮東西給示威者。

這就是原住民對她有「無條件的愛」的原因，並有「強大的信念」認為她有能力作出改變，相信這位前活動人士會站在他們一方，並致力為他們關注的議題採取行動。

圖像來源，Jimmy Himes 圖像加註文字， 原住民歌手雷·薩拉戈薩受哈蘭德啟發創作一首給予有色女性的歌曲。

原住民權益倡議團體IllumiNatives的科利斯托爾‧埃侯‧霍克（Crystal Echo Hawk）說：「哈蘭德扎根於社區，以原住民價值為中心，早在她當選國會代表之前，就已是公認領袖。」

「她可以從根本上重置並改變美國政府與原住民族群之間的關係。」

羅莎莉·菲什希望哈蘭德能夠特別關注原住民失蹤和被謀殺的問題。去年，司法部發現原住民女性被殺害的比率是全國平均水平的10倍。

菲什的姨母愛麗絲·魯尼（Alice Lonney）曾失蹤一年，2005年被發現死亡，但至今未找到兇手，是眾多無法跟進而被遺忘的案件之一。

「很多的忽視發生在部落、聯邦和州層面之間的聯繫，」菲什解釋說：「我絶對認為，哈蘭德處理這些問題時會有所需的觀點。」

原住民歌手和作曲家雷·薩拉戈薩（Raye Zaragoza）也曾前往立岩地區，她曾為當地原住民抗議者的遭遇創作了一首歌曲走紅後，繼續為原住民陣營創作歌曲。

她其中一首新單曲《Fight Like A Girl（如女孩般戰鬥）》，是受到了哈蘭德的啟發，兩人第一次見面後完成。

薩拉戈薩稱這是一首代表有色無名英雌的歌曲，提醒她「哈蘭德無所不能，我也可以做任何事。其他有色女孩子也可以做任何事。」

「這些人（原住民）被壓迫了這麼多年，他們最全面了解真實的美國故事，有些人會害怕被他們領導會意味著什麼，」她說。