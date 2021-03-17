美國高官要求中國停止對澳大利亞「經濟脅迫」 澳洲或成美中關係試金石

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾。

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（3月16日）對澳大利亞媒體表示，在中國停止對澳大利亞「經濟脅迫」之前，美國不會讓中國在美中雙邊關係上得到改善。

坎貝爾言辭堅定地說，拜登政府已經明確告訴中國政府，「我們不會讓澳大利亞孤立無援」。

此時正值美中高層會談前夕，這是自拜登政府執政以來，兩國高層官員首次會晤。

美國國務卿布林肯和白宮國家安全顧問沙利文周四將在阿拉斯加州會晤中國主管外事的政治局委員楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅。

與特朗普政府不同的是，拜登政府被認為將聯合盟友對抗中國。有分析認為，澳大利亞成為美中關係的試金石，美國高官在此時強硬表態，是在「拉開戰略縱深，累積籌碼」。

圖像來源，Getty Creative Stock 圖像加註文字， 澳大利亞悉尼歌劇院。

「經濟脅迫」

坎貝爾告訴澳大利亞媒體，「我們已經明確表示，美國不會在改善雙邊關係時，讓一個親密、親愛的盟友備受經濟脅迫。」這是拜登政府的高層官員首次接受澳大利亞媒體訪問。

去年澳中關係急速下滑。中國對超過200億美元的澳大利亞對華出口商品實施貿易禁令或增加關稅。

坎貝爾常被形容是拜登的「亞洲特使」，他將為美國集結盟友對抗中國提供助力。在希拉里·克林頓擔任奧巴馬國務卿期間，坎貝爾是負責亞洲事務的最高官員；他還為奧巴馬政府起草了重返亞洲戰略。

坎貝爾說，拜登在上周六四方安全對話期間親自向澳大利亞領導人莫里森做出承諾。「拜登總統對莫里森總理非常直接地表示，我們在這個問題上站在一起，」他說。

坎貝爾強調，美國每次與中國官員會面時都提到中國對澳洲的「經濟脅迫」，並將在周四的高層會面中再次提出。「這本身就是有實質意義的一步，」坎貝爾說。

他還表示，「在堪培拉和北京之間建立起更正常的關係之前，我們不准備採取實質性步驟改善關係。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登保留了前總統特朗普對中國實施的所有懲罰性關稅和其他制裁。

美中關係的試金石

拜登保留了前總統特朗普對中國實施的所有懲罰性關稅和其他制裁。去年12月，他曾表示，在如何對中國的制裁做出回應之前，他將與美國在亞洲和歐洲的盟友進行磋商，「以便能夠制定連貫的戰略」。

拜登政府已經展開外事訪問，國務卿布林肯（Antony Blinken ）與國防部長奧斯汀（Llyod Austin）目前在日本訪問，之後將前往韓國和印度。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛認為，這一系列行為與坎貝爾力挺澳洲的發言「如出一轍」。

他對BBC中文說，「這是美國作為盟主必有的強硬表態，否則美國的『客觀國力』已經大降，若是對於支持盟友的『主觀意願』還沒有起色（相較於川普時代），那麼同盟體系自然逐漸走向分崩離析。」

圖像來源，Getty Creative 圖像加註文字， 去年澳中關係急速下滑。中國對超過200億美元的澳大利亞對華出口商品實施貿易禁令或增加關稅。

宋文笛認為，澳大利亞是美中關係的試金石。他說，「若是美國至印太首席盟友澳洲於不顧，則美國領導的自由主義國際秩序難保，美國恐怕逐漸走向孤立主義。同樣，若中國可以在澳洲議題上回歸溫和路線、降低壓力，則美中關係之間在合作、競爭、對抗等三個面向之間，『合作空間』的部分或有擴大的可能。

中國回應

中國外交部發言人趙立堅在周二回應記者提問時表示，「中澳關係出現當前困難局面的根本原因是，澳大利亞在一系列涉及中國主權、安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行，破壞了兩國互信和合作的基礎。」

趙立堅還說，關於中美高層戰略對話的具體議題，雙方正在商定。