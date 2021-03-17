美國亞特蘭大槍擊案：多名亞裔遇害

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 發生槍擊的美國亞特蘭大某按摩院門口的警察

據美國佐治亞州亞特蘭大市的警察說，8名死者中多數為「亞裔」婦女；她們死於亞特蘭大市市郊阿克沃斯鎮（Acworth）幾座按摩院中發生的一連串槍擊事件中。

韓國政府早前已經證實，至少4名死者為韓國裔。

死者中是否有華裔目前還不清楚。

警方說，已經逮捕了一名21歲涉嫌參與系列槍擊案的男子。

警方調查仍在進行中，兇嫌作案動機暫時也不清楚。不過，已經有人擔憂這次連環兇案有可能是針對亞裔族群的。

美國此前已經有權威調查報告顯示，在新冠疫情期間針對亞裔的暴力犯罪激增。加州大學聖伯納迪諾分院仇恨與極端主義研究中心的調查數據顯示，2019-20年度美國「仇亞」暴力犯罪案件數量同比激增150%。

研究認為「仇亞」犯罪激增的主要原因是美國部分政界和媒體不斷宣揚亞洲人傳播病毒。

美國總統拜登上周還特意在一次講話中譴責了對亞裔美國人的「仇恨犯罪」，包括暴力攻擊、言語侵擾、無端指責，以及把亞裔美國人當作替罪羊。

槍擊案件細節

據悉，槍擊事件發生在當地時間3月16日傍晚1700時左右。

警察首先獲得報警，得知在一家名為「楊氏亞洲按摩」（Young's Asian Massage）的商家發生了槍擊案，兩名亞裔女性、一名白人女性和白人男性死亡，另外一名拉丁裔男性受傷。

上述案件發生後不到一小時，警方再度得到報警，稱亞特蘭大東北郊的一家「金色美容院」（Gold Spa）發生「搶劫案」。

警察趕到時，美容院內外又發現4具女性屍體。

警察根據閉路電視錄像資料，不久之後逮捕了一個名叫羅伯特·朗（Robert Aaron Long）的21歲男子。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 羅伯特·朗

負責案件調查的警長貝克說，「有信心」確認被捕嫌疑人就是槍擊案兇犯。

雖然韓國政府方面已經確認其中4人是韓裔，但是美國警方仍未公布遇害者身份。

美國社會反響

儘管美國警方表示斷言案件與種族仇恨有關還為時過早，但是已經有亞裔維權組織表示，不論案件是否與「仇亞」有關，亞裔美國人社區當下「充滿恐懼和痛楚」是事實，政府也必須「有所交代」。

亞特蘭大市長伯特姆斯（Keisha Lance Bottoms）說：「（作案）動機還不清楚，但是針對任何一個社區的犯罪也就是針對我們所有人的犯罪」。

知名民權律師克朗普（Ben Crump）也通過推特發言表示：「今天亞特蘭大悲劇性的殺戮再度證明我們需要加強對美國所有受到邊緣化少數族裔不受種族主義危害的保護」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 警方在Gold Spa美容院內外共發現4具女性屍體

案發後，亞特蘭大警方說已經加強了在類似商家附近的安全巡邏。

紐約警察局也表示，儘管沒有證據顯示案件與紐約有任何關係，但是他們也決定加強對當地類似商家周邊的安全巡邏。

西雅圖警局也表示將增強對當地亞裔社區的支持與聯絡，並承諾增加警力巡邏。

即將與韓國官員會晤的美國國務卿布林肯表示，對暴力犯罪感到震驚，並稱這類暴力犯罪在美國不會被容忍。