中美青年問答：你把對方國家當作對手還是伙伴

1 小时前

圖像來源，BBC

美國與中國的外交官當地時間周四在阿拉斯加會面，這是拜登上台以來兩國首次高層對話。

北京近期呼籲重啟兩國關係，稱會議為「高層戰略對話」。但華盛頓則說，會議只是一次性的，兩國的未來接觸取決於行動而不是話語。

BBC近日訪問了六名分別來自中國和美國的青年人，聽聽他們對中美關係未來的看法。

佩頓·福特（Peyton Forte），23歲，美國北卡羅來納州

福特是一名年輕的非洲裔進步派人士，她並不把中國看作敵人。她認為，兩國應該就氣候變化攜手合作。

你把中國當作是對手還是潛在伙伴？

美國政府目前100%將中國當作是對手。任何威脅到美國作為最強經濟體的國家，都會被視作敵人。而且還有意識形態的差異、間諜和黑客指控和對亞太裔的歧視，如果大部分的美國人都這麼想的（把中國視作敵人），我不會感到驚訝。我個人對中國是對手還是伙伴，沒有強烈的看法。我不認為中國或中國公民做了什麼重大的事情，能讓我下一個結論。

你認為兩國可以在哪些方面合作？

我希望看到美國和中國，連同其他國家，就脫碳、可再生能源標凖等氣候變化的事項合作。還有一起抗擊疫情，並且為未來可能發生的疫情做凖備。我對雙邊貿易協議、全球經濟等不是很擔心，因為我認為其他議題更加緊迫。

你覺得中國有沒有什麼值得欽佩、美國沒有的東西？

其實我在高中的孔子學院修讀了五年的中文課。我羨慕中國有更加合理的強制政策，大部分的政府開銷用於教育、社會福利，而不是軍隊。如果美國也同樣樂於把資金用於自己的公民而不是建設軍隊，或許在全球兒童教育的排名就不會如此落後了。

曾家俊，27歲，中國廣東

曾家俊去年辭掉了在一家中國著名科技企業的產品經理工作。他將在今年秋天到美國攻讀計算機碩士學位。

你把美國當作是對手還是潛在伙伴？

我認為無論是短期還是長期，美國都是中國的伙伴。多年來，中國從美國進口了許多科技。儘管中國現在本土創新的技術越來越多，很多中國的大科技公司都依然借鑒硅谷的經驗，在組織架構上學習美國的科技公司。對於那些希望"出海"的中國公司來說，跟美國保有穩定的貿易和經濟往來是極其重要的。

你認為兩國在哪些方面可以合作？

能源和環境議題。如果地球要可持續發展，那中國和美國兩個大國的合作是必須的。

你覺得美國有沒有什麼值得欽佩、中國沒有的東西？

美國的制度有很強的韌性，有自我修復的功能。特朗普的四年對美國來說像是一場壓力測試，美國通過了。最近的民權運動也顯示美國是一個不斷反思迭代的社會。從個人的角度來說，美國提供更好的工作、生活平衡。中國的科技行業太「卷」了（陷於低水平的循環、停滯），工作時間長，壓力很大。

加布裏埃爾·卡利什（Gabrielle Kalisz），22歲，美國伊利諾伊州

卡利什是一名共和黨人，但在2020年大選中把票投給了拜登。她對中國施加給美國和世界其他地方的威脅十分擔憂。

你把中國當作是對手還是潛在伙伴？

我深信中國是我們的敵人。美國如果對一個共產主義國家的作為視而不見，將無法達成國際合作或贏得友誼。中國屢屢犯下人權惡行，打破對香港的承諾，多次在南海升級緊張局勢，掩蓋並延續了一場全球大流行，只是為了最大程度地減少政治影響。中國對美國沒有任何的尊重可言，我們也應該以其人之道還治其人之身。

你認為兩國可以在哪些方面合作？

儘管我對任何與中國的未來合作極其存疑，但若能在某些地區達成永久去核化，這將符合雙方利益。如果核武器落在錯誤的人手上，例如朝鮮，不僅僅會對美國，還會對全世界造成威脅。美國和中國必須同意不再向這些政權提供核零件。

你覺得中國有沒有什麼值得欽佩、美國沒有的東西？

中國和台灣人民對自由與機會有極大的嚮往。如果他們能夠發揮最大的潛能，世界會變成一個更好的地方。儘管中國政府並不光彩、不值得仰慕，生活在壓迫政權下的中國人民應受到尊重。我期待他們有一天不必在這種不人道和壓迫的政權下生活。

趙曉歐，25歲，中國上海

趙曉歐是一名學生，目前在上海實習。他曾在英國、愛爾蘭和法國學習，他說他在旅途中去過的許多地方都看到了不少共通之處。

你把美國當作是對手還是潛在伙伴？

對手。兩個國家民眾對對方的負面民意都已經過關鍵轉折點了，不太可能會扭轉了。經常有人說中美關係就像是婚姻，在我看來這段婚姻已經難以挽回了。

你認為兩國在哪些方面可以合作？

正如離婚的夫妻也會一起照顧孩子，中國和美國在全球性議題上有共同的利益，譬如新冠疫情和氣候變化。

你覺得美國有沒有什麼值得欽佩、中國沒有的東西？

大概沒有。上海和舊金山有很多共同點，兩地都有多元的文化和豐富的物質生活。作為一個國家來說，美國或許比中國的文化更多元，隨大流的壓力也會小一點。

加百列·蒙塔爾沃（Gabriel Montalvo ），22歲，美國紐約州

蒙塔爾沃在紐約年輕共和黨人的圈子裏十分活躍。他說，無論是拜登政府還是美國媒體，都沒有盡其所能向中國問責。

你把中國當作是對手還是潛在伙伴？

我視中國共產黨為威脅。他們在重新打造軍隊，在南海造島。中國政府對台灣及鄰國的作為越來越擴張主義，這跟納粹德國與蘇聯的做法十分相像。作為聯合國安全理事會的一員，這種行徑是不能被接受的。

你認為兩國可以在哪些方面合作？

我認為美國和中國應該一起為我們的公司安排退場策略。美國公司剝削中國人來製造商品，非常可恥。在這個經濟復蘇的時期，我們需要保證工作機會能回到美國工人手上。

你覺得中國有沒有什麼值得欽佩、美國沒有的東西？

我敬佩中國不為自己的作為負責的能力。這令人震驚。拜登政府掩蓋中國對維族人的種族清洗和惡行。美國主流媒體同樣如此。中國持續侵犯人權、強制勞動、利用社會信用系統侵犯公民隱私、就新冠疫情撒謊。

劉孟賢，27歲，美國羅德島

劉孟賢九年前從中國來到美國留學，如今他是一名數據工程師，生活在美國羅德島。

你把美國當作是對手還是潛在伙伴？

我認為美國對於中國是伙伴多過於對手。我不能代表所有中國人，但我個人認為，中國從美國那裏學到了很多。我目前的觀點是建立在美國對華沒有強烈敵意的基礎上。如果你是在特朗普當政的時候問我，我可能就有不同的答案了。

你認為兩國在哪些方面可以合作？

中國和美國可以就關乎人類存亡的危機合作，例如氣候變化。如果兩個能源消耗大國能在這上面達成共識，這對我們人類未來非常重要。至於其他兩個國家有深刻分歧的方面，我也希望看到雙邊合作，但這並不現實。

你覺得美國有沒有什麼值得欽佩、中國沒有的東西？