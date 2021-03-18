新冠懷疑論者坦桑尼亞總統馬古富力病逝，享年61歲

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬古庫力周三在醫院病逝。

坦桑尼亞政府宣佈，總統約翰·馬古富力（John Magufuli）周三死於心臟併發症，在達累斯薩拉姆的醫院病逝，終年61歲。該國副總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）在電視講話中宣佈這則消息。

馬古富力絶跡於公眾視野超過兩周，坊間對他的健康狀況早已謠言四起。

在野黨政客上周曾表示，總統是感染新冠肺炎，但消息無法被核實。

馬古富力是非洲最出位的新冠懷疑論者，呼籲以祈禱或草藥蒸氣療法來對抗病毒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬古富力推崇未經科學實證的蒸氣療法。

副總統哈桑在發言中說：「我今天極度遺憾地告訴大家，我們失去了勇敢的領袖，坦桑尼亞共和國總統馬古富力。」

她表示全國會哀悼14天，並下半旗致哀。

根據當地法律，哈桑將會宣誓成為新總統，直至完成馬古富力剩下的任期，當地總統任期為五年，馬古富力去年才上任。

馬古富力最後一次公眾露面是2月27日，但總理馬賈利瓦（Kassim Majaliwa）上周仍然堅稱總統很健康和努力工作。他當時批評一些有關總統生病的謠言，是來自充滿仇恨的海外坦桑尼亞人。

但反對派領袖利蘇（Tundu Lissu）對BBC表示，他的消息說馬古富力在肯尼亞的醫院治療新冠肺炎。

馬古富力背景

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬古富力在2015年首度當選總統，去年大選連任。

1959年生於該國西北部的查托（Chato）

在達累斯薩拉姆大學就讀化學與數學

曾任職化學和數學老師

1995年首次當選議員

2000年獲任何做內閣官員

2015年首度獲選為總統

馬古富力去年６月宣佈坦桑尼亞沒有新冠個案，他曾質疑口罩的功效，對病毒測試表示懷疑，又取笑鄰國採取抗疫措施。

坦桑尼亞自5月起沒有公開新冠確診個案的資料，政府亦拒絶購買疫苗。

周一，警方拘捕4人，指他們在社交網站散播總統患病的謠言。

總理馬賈利瓦當時說：「散播他患病的謠言是帶著仇恨。」

分析：功過難定奪

BBC記者迪肯斯‧奧拉維（Dickens Olewe）

馬古富力的形象是桀驁不馴的行動者，有別於他的前任，以端莊和沉實的風格主導。

他奉行的干涉主義讓他在國內以至東非地區吸納了一些支持者，例如他的支持者曾在推特發起#WhatWouldMagufuliDo（馬古富力會做什麼）主題標籤的帖子，以讚揚他認真打擊貪腐。

該國將會為他一生功過作激烈的辯論，亦會討論他的繼任人是否應該繼續還是改變他的執政方向。

但有關的討論不能夠忽視非洲現狀，支持民主的聲音仍然高漲，但愈來愈多人覺得，民主領袖無法兌現出應有的承諾，就認為民主是理想幻滅。

所以很多非洲人也渴望一個像馬古富力的行動派的領袖，他們同樣希望領袖能夠誠實，政府能夠尊重人民而不會隱瞞總統的健康。

馬古富力的死因被歸咎於長期心臟問題，但許多人都懷疑他是因新冠肺炎而死。

如果他真的被一直強烈否認的疫情奪性命，這將會是一大諷刺，亦把他原本的總統成就，變成該區和非洲一個警世故事。

BBC事實核查

當地上年5月最後公布的確診數字是500宗，另有20人死亡，但之後就沒有再更新數字。

該國衛生官員對BBC表示，發表數據只會令公眾恐懼而適得其反，認為數據應該只讓政府和科學家分析。

有在達累斯薩拉姆醫院的醫生對BBC表示，過去兩周多了很多病人有新冠病徵，出現呼吸困難，需要吸氧設備，但醫生們不能稱病人感染新冠，但為這不是被認受的疾病，醫生們也沒有指引如何治療病人。

該國的醫護協會曾在2月發表一份措辭非常小心的聲明，只是提到近期「呼吸困難的病人增加」，呼吸困難也可以是其他疾病。

圖像加註文字， 有棺材製造商稱當地需求急升。

BBC亦曾經聯絡當地喪葬業的人，有製作棺材的人表示需求增加，要日以繼夜工作，但需要多到原材料也不足夠，要從其他城市運送過來。

馬古富力在2015年10月56歲生日的時候宣佈自己當選，經過去年一場有爭議的選舉，他連任做第二屆總統。

他在任時反貪立場備受讚賞，但他同樣被指打壓異己和削弱人民的自由。

他的批評者也會認同，馬古富力為國家的發展做出了貢獻，投資很多大型基建項目，例如連接鄰國的標凖鐵軌，主要公路和經濟城市達累斯薩拉姆的公車系統。

他增加了電力生產，拉閘限電減少了。

圖像加註文字， 當地政府不承認有新冠肺炎疾病，也不認同該病很嚴重，自去年起沒有公布確診數字。

但很多分析人士認為，他的抗疫措施將會是評定其功過的重點。該國沒有做很多測試，也沒有計劃為人民接種疫苗，坦桑尼亞成了抗擊疫情的局外人。

很多當地人對馬古富力的死感到悲痛和難以置信。

其中一名當地人彼得羅（Joseph Petro）對BBC表示，他認為馬古富力是關心人民的領袖，總是幫助人民，「我很痛心，很切身的痛。」