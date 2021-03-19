中國法院開始閉門審理加拿大人斯帕弗和康明凱案

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周五上午，斯帕弗案在丹東市中級人民法院開庭審理。

中國法院周五（3月19日）開始審理兩名被控在中國從事間諜活動的加拿大人案件。

加拿大外交部長馬克·加諾（Marc Garneau）在推特上表示，加拿大駐中國大使館接到通知，邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）的庭審將於3月19日和22日舉行。

周五上午，中國警方在丹東市中級人民法院外設立了警戒線。丹東市坐落在鴨綠江邊，與朝鮮隔江相望。斯帕弗在經商期間常去朝鮮，他的案件在這裏審理。

據路透社報道，斯帕弗的律師向加拿大駐華使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）確認，斯帕弗出席了庭審，但他並未在法院外露面。

據報道，庭審持續了大約兩個小時，法庭並未當庭作出裁決。加拿大使館官員等候在法院外，他們試圖進入大樓參加庭審，但並未獲得許可。據報庭審計劃在上午10點開始。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加拿大使館官員等候在法院外。

「使館曾多次向中國當局提出在審判前見到斯帕弗，（但我們）還沒有見到他，」倪傑民對記者說道。他稱，加拿大官員最後一次見到他是在2月3日。

另一名被捕的加拿大人、前外交官康明凱將於周一在北京出庭。

加諾在推特上說，加拿大政府將繼續不懈地努力，確保被中國任意拘留的斯帕弗和康明凱獲得立即釋放。

中國駐加拿大使館周四（3月18日）發表聲明，對加拿大外長有關兩名加國公民案件發表的「錯誤聲明」表示「強烈不滿和堅決反對」。

中國駐加拿大大使館發言人說：「加拿大外長髮表聲明，對中國依法處理康明凱、邁克爾案說三道四，誣稱二人被『任意拘押』、相關程序『缺乏透明』，這完全是顛倒黑白、混淆是非。」

聲明並說，「談到『任意拘押』，加方在中國公民孟晚舟未違反加任何法律的情況下將其拘押逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押」。

斯帕弗和康明凱在2018年底被捕，距今已逾兩年。在他們被拘捕不久前，加拿大應美國的要求拘留了中國電信巨頭華為的高管孟晚舟。

孟晚舟目前在溫哥華被居家軟禁，她竭力避免被引渡到美國。她被控在華為與伊朗的交易問題上向美國銀行撒謊，美國指其違反了制裁政策，但她和華為都否認有任何不當行為。

圖像來源，Courtesy Free Micheal Spavor 圖像加註文字， 斯帕弗

斯帕弗此前被東北邊境城市丹東檢方向當地中級人民法院提起公訴，康明凱則被北京檢方向北京第二中級人民法院提起公訴。

「我們認為這些拘留是武斷的，我們對這些訴訟缺乏透明度仍深感不安，」加諾對記者說道。

他還表示，結束對這兩人的拘留仍然是當務之急，加拿大官員正在尋求進行領事探視，並要求參加庭審。

這兩名加拿大人自2018年12月被拘捕以來一直被關押，他們於去年6月被正式起訴。康明凱被控涉嫌「為境外刺探國家秘密、情報罪，斯帕弗則被控涉嫌"為「境外刺探、非法提供國家秘密罪」。

中國方面沒有透露任何針對這兩名男子的證據，也沒有透露他們涉嫌犯罪的細節，但表示「事實清楚，證據確鑿」。

如果被判有罪，兩人都將面臨長期監禁。

圖像來源，Getty Images

康明凱曾為智庫國際危機組織（International Crisis Group）工作。被捕前，他經常會見中國官員，在會議上發言，並在中國媒體上就地區問題發表評論。

斯帕弗是一家文化交流公司（Paektu Cultural Exchange）的機構負責人，該機構的業務包括推廣前往朝鮮的旅遊和投資等。

中國此前否認他們的案件與孟晚舟被拘留有關，但一直將其與要求釋放孟晚舟聯繫在一起。

在兩人被控間諜罪後，加拿大總理特魯多譴責了該案的「政治」屬性，稱拘留他們是「中國政府做出的決定，我們對此表示遺憾。」

在加拿大國內，斯帕弗和康明凱事件長期佔據新聞頭條，特魯多政府備受壓力。但特魯多多次拒絶用孟晚舟與兩人交換。

今年2月，加拿大議會通過了一項不具約束力的動議，指責中國在新疆對維吾爾人實施「種族滅絶」，這使加拿大成為繼美國之後第二個認定中國實施「種族滅絶」的國家，這進一步加劇了兩國關係的緊張。

BBC記者白洛賓（Robin Brant）報道說，儘管中國否認，但兩人是被捕一直被外界視為是中國對加拿大的直接報復行為。

「孟晚舟可以自由地在她位於溫哥華的家中四處活動，以應對引渡要求和欺詐指控，但與此同時，康明凱和斯帕弗被關在中國，無法接觸到外部律師，也很少能聯繫到大使館官員或他們的家人。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年12月，加拿大應美國的要求拘留了中國電信巨頭華為的高管孟晚舟。

2020年1月新冠疫情爆發之前，加拿大官員幾乎每個月都被授予一次領事探視權。新冠疫情爆發後的近10個月內，中國以疫情為由，沒有批准加拿大駐外機構的工作人員探訪斯帕弗和康明凱。

加拿大《環球郵報》此前報道，被拘押中的康明凱與世隔絶，直到去年10月，在加拿大外交官對其進行線上探視期間，他才震驚地得知新冠疫情的細節，並說這一切聽起來像是一部「殭屍啟示錄」電影。

美國總統拜登曾公開支持釋放這兩人的呼籲。在今年2月與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）通話後，拜登表示：「人不是用來交換的籌碼。我們將一起努力，直到他們安全回來。」