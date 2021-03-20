中美高官會晤、亞特蘭大槍擊案引發亞裔恐慌、李敖兒子李戡專訪與更多BBC重要故事

21 分钟前

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2021年3月第3周，中美高官舉行會談，是拜登上台後首次有美國政府高官與中方高層代表見面，但這次會面充滿火藥味，外界對中美關係有重大破冰的機會不抱厚望。美國亞特蘭大一家按摩店發生槍擊案，死者大部分是亞裔，引發當地亞裔群體的恐慌。台灣著名作家李敖的兒子李戡接受BBC中文專訪，稱仍然期望兩岸統一，但認為難以說服台灣人信任中共當局。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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中美外交官在阿拉斯加面對面會談，但拜登上任後兩國首場高層會議卻充滿火藥味，引發各種評述。

美國國務卿布林肯說，美方對北京在香港、台灣及新疆的行徑深表關注，認為中方的所做所為威脅以規則行事的全球穩定秩序，強調這些問題並非內部事務。

中共中央外事辦公室主任楊潔篪表示，美國沒有資格居高臨下同中國說話，與中國打交道要在相互尊重的基礎上進行。他指，美國和中國各有自身的民主，中方不像美國動輒動用武力，造成世界動蕩、不安；又指美國在人權等方面存在很多問題，應當管好自己的事，而非對中國的人權和民主說三道四。

分析人士認為，兩國在最尖銳議題上話不投機半句多，各自立場堅定，妥協的空間甚少。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡總理李顯龍專訪：中美衝突較五年前更有可能發生

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 發生槍擊的美國亞特蘭大某按摩院門口的警察

美國亞特蘭大市一家按摩店發生槍擊案，8名死者中有6名是亞裔女性，其中2人為華人。

美國警方起訴了21歲的兇嫌並表示，斷言案件和種族仇恨有關是為時過早，警察說，兇嫌已經承認開槍行兇，但否認行兇動機是種族歧視或仇恨。

當地亞裔維權組織表示，不論案件是否與"仇亞"有關，亞裔美國人社區當下"充滿恐懼和痛楚"。

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早前，牛津/阿斯利康疫苗接種中出現一些血栓病例，10多個歐洲國家宣佈暫停接種，英國及歐洲相關部門審視後認為疫苗沒有問題，德國、法國、意大利等國家陸續恢復接種牛津/阿斯利康疫苗。

專家們還指出，疫苗大規模防止新冠病毒傳播、減少新冠疫情死亡的好處遠遠超過極少數人接種後出現血栓的可能副作用。

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圖像來源，Kan Lee 圖像加註文字， 李戡

2018年3月18日，台灣著名作家李敖因腦癌在台北病逝。他給兒子留下遺願：「中國統一我是看不到了，你要替我實現它。」

李敖1935年出生於「滿洲國」治下的哈爾濱，1949年從中國大陸來到台灣，生前是堅定支持兩岸統一的台灣文化名人。

他的兒子、今年29歲的李戡，一直毫不掩飾自己曾受到父親的影響，支持統一，也因此被視為台灣為數不多的年輕「統派」。

在李敖三週年忌日前，李戡接受了BBC中文專訪，回顧了其父親對他的影響以及作為年輕「統派」的思想變化，也談到了對未來兩岸關係的思考。

李戡表示，他仍然支持兩岸統一，但他自己已經沒辦法說服台灣人相信中國當局會信守承諾。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 周冬雨憑電影《少年的你》已在多個電影頒獎典禮成為最佳女主角。

第93屆奧斯卡金像獎典禮將於4月舉行，日前公布入圍名單，美國黑白傳記劇情片《曼克》（Mank）獲得10項提名，是最多提名的電影。早前於金球獎成為首位亞裔最佳導演的美籍華人趙婷的《Nomadland》（中國大陸譯"遊牧人生"、香港譯"浪跡天地"、台灣譯"無依之地"），亦角逐最佳導演、電影、女主角等六項提名。

提名名單中亦有兩部與香港有關的電影。香港導演曾國祥執導的《少年的你》入圍最佳國際影片（以前稱為最佳外語片），是香港歷來第三部電影角逐同類型獎項。雖然電影獲得好評，但這部電影以中國大陸作背景，普通話作主要語言，除了導演、監製等少數人士是香港人外，所以演員都是大陸人，有網民認為這不是港產片。