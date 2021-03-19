美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責

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美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責

1 小时前

中美兩國周四（3月18日）在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）舉行拜登政府上台以來的首次高層面對面會談。

雙方一開場便唇槍舌戰，尖銳指責彼此的政策，罕見地公開展現兩國關係遇到的危機。

美國國務卿布林肯說，美方對北京在香港、台灣及新疆的行徑深表關注，認為中方的所做所為威脅以規則行事的全球穩定秩序，強調這些問題並非內部事務。

中共中央政治局委員、中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪表示，美國沒有資格居高臨下同中國說話，與中國打交道要在相互尊重的基礎上進行。

他說，美國在人權等方面存在很多問題，應當管好自己的事，而非對中國的人權和民主說三道四。

此次會談為閉門會議，通常僅在開場聲明階段向媒體開放幾分鐘，但卻持續了一個多小時。雙方代表團對於何時讓媒體離場也意見不一。

中美近兩年來關係急劇惡化，從香港、新疆、南海到貿易和知識產權問題上都嚴重對立。

拜登上台後，並未大幅度修改前總統特朗普強硬的對華政策，但提出兩國會有「激烈競爭」，而非「衝突」。

拜登政府一名高級官員對路透社表示，首輪會談是「實質性的、嚴肅、直接的」。

據報道，首輪會談持續時間遠超過原定的兩小時，兩國官員將在周五繼續進行會談。