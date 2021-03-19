緬甸政變：BBC記者被便衣人士帶走

23 分钟前

圖像加註文字， BBC已經正式要求相關當局幫助尋找昂圖拉

BBC緬甸語記者昂圖拉（Aung Thura）在採訪期間被便衣人士帶走。自二月緬甸發生軍事政變以來，軍警與抗議民眾的衝突一直未間斷。

昂圖拉是在當地時間19日在緬甸首都奈比都附近採訪報導時被便衣人士帶走的。

在最新一輪發生在多個城市的示威抗議中，至少又有8人死亡。

昂圖拉與另一名當地媒體記者Than Htike Aung一起被帶走；後者是緬甸新聞機構Mizzima的記者。

本月初，緬甸軍政府吊銷了Mizzima的媒體執照。

據悉，當地時間周五（19日）午時（格林尼治標凖時間0530），一組便衣人士乘坐無標誌小型客運車突然出現，並將兩名記者帶走。

迄今為止，BBC一直未能與昂圖拉取得聯繫。

BBC在一份公開聲明中表示：「BBC嚴肅對待所有駐緬甸僱員的人身安全，並正在盡一切努力尋找昂圖拉」。

「我們呼籲有關當局幫助尋找他的所在地並確認他是否安全」。昂圖拉是持有正式記者證的資深BBC記者，有多年在奈比都採訪報導的經驗。

自從二月軍事政變以來，緬甸已經有40名記者被逮捕。與此同時，大多數緬甸民選政府領導人也被逮捕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 緬甸各地繼續有大規模示威抗議發生

在被逮捕的記者中，仍有16人繼續在押。軍政府還吊銷了5家媒體的經營執照。

據當地媒體報導，周五的最新一輪的抗議活動中，至少有8人被軍警打死。

一位目擊者告訴路透社：「安全部隊前來拆除路障，遇到阻攔後他們開槍」。

來自緬甸第一大城市仰光的報導說，當地街道上擠滿了試圖躲避暴力的人群。

報導也顯示，軍警在強行要求抗議者拆除路障。

在政變以來的暴力衝突中，已經至少有232人死亡。3月14日，是迄今流血衝突最激烈的一天，共有38人死亡。

緬甸簡介