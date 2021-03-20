亞特蘭大槍擊案：美國的仇恨犯罪指的是什麼

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登周五（3月19日）訪問佐治亞州並發表講話，譴責美國反亞裔暴力的增加，並呼籲所有美國人團結對抗仇恨。

美國總統拜登周五（3月19日）訪問佐治亞州並發表講話，譴責美國反亞裔暴力事件的增加，並呼籲所有美國人團結對抗仇恨。

發表講話之前，拜登會見了當地的亞裔社區領袖。周二，美國佐治亞州亞特蘭大市發生槍擊案，事件造成8人死亡，其中6名是亞裔女性，當中兩人為華人。

拜登表示：「仇恨不應該在美國有安全庇護所。它必須停止。我們所有人都有責任，所有人應該團結起來阻止它。」他呼籲美國國會通過一項「新冠病毒仇恨犯罪法案」（The Covid-19 Hate Crimes Act） ，讓美國司法部檢視因疫情而惡化的仇恨犯罪。

21歲的白人男子羅伯特·朗（Robert Aaron Long）目前被控8項謀殺罪，他涉嫌襲擊亞特蘭大的按摩店，造成8人死亡，包括6名亞裔女性。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上百人在首都華盛頓的唐人街遊行，為亞特蘭大槍擊案中的8名逝者默哀。

嫌疑人羅伯特·朗被捕後，警方稱其承認槍擊事件，但否認槍擊事件出於種族動機。他稱自己有「性成癮」問題，並告訴警方發動襲擊是為擺脫「誘惑」。

雖然美國官方未認定犯罪動機，但這起槍擊案凸顯美國的仇恨犯罪問題，在美國這是日益嚴重的問題。

BBC北美記者塔拉·麥凱爾維（Tara McKelvey）報道說，仇恨犯罪的定義屬法律問題，但它包含政治和文化問題，對許多人來說，也是個人問題。

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在美國，怎樣會構成仇恨犯罪？

仇恨犯罪是一種刑事犯罪，是出於對性別認同、民族背景或種族的偏見：犯罪者選擇受害者基於他們的身份，或他們被認為是誰。

某些情況下檢察官會利用聯邦法律指控個人犯有仇恨罪。

美國第一部聯邦仇恨犯罪法規於1968年簽署成為法律，此後又多次擴大範圍，例如包括反殘疾歧視。

2009年美國國會通過《馬修·謝巴德和小詹姆斯·伯德預防仇恨犯罪法案》（Matthew Shepard and James Byrd Jr Hate Crimes Prevention Act），它擴大仇恨犯罪的定義範圍。

更多情況下，檢察官依據的是美國各州法規。各州法律和對該罪行的懲罰各不相同。總的來說，被定為仇恨犯罪意味著犯罪者將被判處更嚴厲的刑罰，或增加入獄時間。

2020年6月，美國佐治亞州發生槍擊事件後該州通過一項新的仇恨犯罪法案。該法案對以受害者實際或被認為的種族、膚色、宗教、國籍、性別、性取向、性別或殘疾為動機的犯罪行為規定了更嚴厲的處罰。

但亞特蘭大警方表示，目前還不清楚亞特蘭大槍擊案是否可能構成法律定義下的仇恨犯罪。

但許多亞裔美國人和其他人士認為羅伯特·朗的行為是出於種族動機，認為他應被被起訴仇恨罪。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年6月，美國佐治亞州發生槍擊事件後該州通過一項新的仇恨犯罪法案（圖為紀念槍擊案受害者艾哈邁德·阿伯裏的街頭繪畫作品）

仇恨犯罪如何認定？

某些情況下，仇恨犯罪的認定可以很直接。迪蘭·魯夫（Dylann Roof）將自己描述為白人至上主義者並被指控在2015年南卡羅來納州查爾斯頓槍擊黑人教信徒事件中犯有仇恨罪。他被判處死刑。

羅伯特·鮑爾斯（Robert Bowers）在2018年襲擊匹茲堡一座猶太教堂時殺死11人。檢察官說，他曾在社交媒體上發佈貶低一個猶太慈善團體和關於難民援助的信息。他被控仇恨罪。由於他努力讓一些指控被撤銷，以及由於新冠大流行的原因，其案件被推遲審判。

在其他似乎出於種族動機的案件中，仇恨犯罪的指控尚未提出。

2015年克雷格·希克斯（Craig Hicks）在北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill）的一棟公寓樓裏開槍打死住在他附近的三人，他們都是中東裔的學生。一些鄰居說，在槍擊案發生前，他們曾聽到他使用帶有種族歧視的污言穢語，但其他人說，他們沒有看到種族偏見的跡象。

然而在北卡羅來納州，仇恨犯罪法並不適用於一級謀殺罪。該案沒有被列為仇恨犯罪起訴，他被判處終身監禁，不得保釋。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國最高法院審理了許多仇恨言論案件。

美國對仇恨犯罪的認定與其他國家的法律相比如何？

由於美國憲法和對該文件的法律解釋，美國對仇恨犯罪的法律解釋與其他國家不同。

美國《憲法》第一修正案保護言論自由，甚至是帶有仇恨或偏見的語言。但也有限制：例如，一個人不能在沒有危險的情況下，在擁擠的電影院裏大喊「著火了！」。

根據美國律師協會的規定，「威脅或煽動無法無天的仇恨言論，或助長犯罪行為動機的仇恨言論，在某些情況下，可能會作為仇恨犯罪的一部分受到懲罰，但不能簡單地作為攻擊性言論。」

然而，仇恨語言在美國受保護，在其他國家是不允許的：在英國、加拿大和歐盟，仇恨言論被列為犯罪。

為什麼仇恨犯罪的分類很重要？

當仇恨犯罪發生時，整個社會都會感到受威脅。

華盛頓美國大學的助理教授珍妮絲·愛瓦瑪（Janice Iwama）說，將一種行為定義為仇恨犯罪，可以讓社區放心，讓他們受到保護。

她說如果仇恨犯罪沒有得到重視，人們可能會覺得他們不受法律保護，「他們可能被攻擊，但沒人去做什麼。」

其他法律專家也認為，出於社會和文化原因，仇恨犯罪的界定也很重要。

費耶特維爾的阿肯色大學（University of Arkansas）教授喬丹·布萊爾·伍茲（Jordan Blair Woods）說，從法律意義上講，將一種違法行為稱為仇恨犯罪，已不僅是量刑問題。「這不僅僅是：一個人在監獄裏多呆幾年還是少呆幾年的問題」。