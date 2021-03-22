南海爭端：菲律賓稱愈200艘中國「漁船」入侵領海
菲律賓呼籲中國撤回200多艘船隻，稱其侵犯了菲律賓在南中國海的領海。
菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，中國船隻侵犯了菲律賓的海事權利。
菲律賓說，這些漁船似乎並不是在捕魚，其船員是中國海上民兵。中國外交部和中國駐馬尼拉大使館目前尚未回應。
五年前，一個國際法院裁決駁回了中國對南中國海擁有超過九成水域主權的主張。
幾十年來，菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南等南海國家和地區不斷質疑中國的主權主張，緊張局勢一直加劇。
北京繼續宣稱對「九段線」地區擁有主權，並通過島嶼建設和巡邏來支持其主張，擴大軍事存在，同時堅稱其意圖是和平的。
菲律賓的立場是什麼？
菲律賓海岸警衛隊發佈的照片顯示，3月7日，一排中國船隻停泊在南中國海的牛軛礁（Whitsun Reef），菲律賓稱其為朱利安·費利佩礁（Julian Felipe Reef）。
菲律賓跨政府工作組周六表示，該礁位於菲律賓專屬經濟區內。
根據菲律賓的說法，中國約有220艘船停泊在珊瑚礁上。
國防部長洛倫扎納說：「我們呼籲中國人停止這一入侵，並立即召回這些侵犯我們海洋權利和主權領土的船隻。」
他指責中國採取「挑釁行動，使該地區軍事化」。
有媒體聯繫中國官員置評，中方沒有立即做出回應。
中國淡化了有關中國使用捕魚船隊維護其領土主張的報道。
兩年前，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）為自己在海上爭端中採取的非對抗性方式進行辯護，並諷刺了中國國家主席習近平。
據美聯社報道，杜特爾特說「當習近平說'我去釣魚'時，誰能阻止他？」 「如果我派海軍陸戰隊趕走中國漁民，保證他們沒有一個能活著回家。」