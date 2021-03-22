南海爭端：菲律賓稱愈200艘中國「漁船」入侵領海

7 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 3月7日，菲律賓方面公布了中國船隻停靠在爭議島礁附近的照片。

菲律賓呼籲中國撤回200多艘船隻，稱其侵犯了菲律賓在南中國海的領海。

菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）說，中國船隻侵犯了菲律賓的海事權利。

菲律賓說，這些漁船似乎並不是在捕魚，其船員是中國海上民兵。中國外交部和中國駐馬尼拉大使館目前尚未回應。

幾十年來，菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南等南海國家和地區不斷質疑中國的主權主張，緊張局勢一直加劇。

北京繼續宣稱對「九段線」地區擁有主權，並通過島嶼建設和巡邏來支持其主張，擴大軍事存在，同時堅稱其意圖是和平的。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

菲律賓的立場是什麼？

菲律賓海岸警衛隊發佈的照片​​顯示，3月7日，一排中國船隻停泊在南中國海的牛軛礁（Whitsun Reef），菲律賓稱其為朱利安·費利佩礁（Julian Felipe Reef）。

菲律賓跨政府工作組周六表示，該礁位於菲律賓專屬經濟區內。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國曾指責中國試圖使南海島礁軍事化。

根據菲律賓的說法，中國約有220艘船停泊在珊瑚礁上。

國防部長洛倫扎納說：「我們呼籲中國人停止這一入侵，並立即召回這些侵犯我們海洋權利和主權領土的船隻。」

他指責中國採取「挑釁行動，使該地區軍事化」。

有媒體聯繫中國官員置評，中方沒有立即做出回應。

中國淡化了有關中國使用捕魚船隊維護其領土主張的報道。

兩年前，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）為自己在海上爭端中採取的非對抗性方式進行辯護，並諷刺了中國國家主席習近平。