美國亞裔講述慘痛經歷 「我們真的很受傷」

48 分钟前

疫情期間，美國各地亞裔社區面臨著歧視和仇恨犯罪的激增。BBC北美記者拉里·馬杜沃（Larry Madowo）採訪了位於紐約和舊金山的受害者和活動人士，共同尋找可能的解決方案。