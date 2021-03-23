BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
美國亞裔講述慘痛經歷 「我們真的很受傷」
你的器材不支持播放多媒體材料
美國亞裔講述慘痛經歷 「我們真的很受傷」
48 分钟前
疫情期間，美國各地亞裔社區面臨著歧視和仇恨犯罪的激增。BBC北美記者拉里·馬杜沃（Larry Madowo）採訪了位於紐約和舊金山的受害者和活動人士，共同尋找可能的解決方案。
熱播
1:31
視頻,
美國華人老太街頭受襲揮棍還擊，事後恐慌嚎哭
, 節目全長 1,31
2021年3月22日
2:21
視頻,
閆曉楠：曾在夜市賣玩具的中國MMA女選手
, 節目全長 2,21
2021年3月22日
3:25
視頻,
美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責
, 節目全長 3,25
2021年3月19日
1:43
視頻,
美國亞特蘭大槍擊案：亞裔社區遊行抗議種族仇恨
, 節目全長 1,43
2021年3月19日
6:06
視頻,
新加坡總理李顯龍：中美衝突較五年前更有可能發生
, 節目全長 6,06
2021年3月16日
3:29
視頻,
為何南海是兵家必爭之地
, 節目全長 3,29
2021年3月18日
3:17
視頻,
美國亞裔講述慘痛經歷 「我們真的很受傷」
, 節目全長 3,17
48 分钟前
2:59
視頻,
新冠疫苗為何可以這麼快面世？
, 節目全長 2,59
2020年12月21日
2:00
視頻,
新冠疫情下，香港小麵館裏的爵士樂
, 節目全長 2,00
2021年3月18日
3:02
視頻,
觸目驚心：人類在如何改變地球的面貌
, 節目全長 3,02
2019年11月20日