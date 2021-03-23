維吾爾人：歐盟因新疆問題三十年來首次制裁中國，北京進行反制

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數年來，中國在新疆建設了規模龐大的再教育營。

在中國被控侵犯維吾爾族等少數民族穆斯林的人權後，歐盟宣佈對中國官員實施制裁。美國、英國、加拿大以及澳大利亞和新西蘭也隨後發表聲明，對中國進行制裁或譴責。

過去數年來，中國將維吾爾人拘留在西北新疆地區規模龐大的再教育營中，還有親歷者提出了有關酷刑、強迫勞動和性虐待的指控。

中國隨即回應，批評歐盟做法罔顧事實，並進行反制，宣佈制裁10名歐洲議會議員及學者。

中國外交部周二（3月23日）召見歐盟駐華代表團團長，提出嚴正抗議和強烈譴責。

北京堅決否認有關虐待的指控，聲稱這些營地是用來打擊恐怖主義和極端化的教培中心。

但英國外交大臣多米尼克·拉布（藍韜文，Dominic Raab）表示，維吾爾人所受到的待遇是「對最基本人權的駭人聽聞的侵犯」。

1989年天安門事件後，歐盟下令對中國實施武器禁運，在此之後的30年，歐盟從未因人權問題對中國實施新的制裁。

有哪些制裁？

歐盟的制裁包括旅行禁令和資產凍結等，主要目標是被控嚴重侵犯維吾爾族穆斯林人權的新疆高級官員。

被制裁的對象包括：

新疆維吾爾自治區政府副主席、公安廳廳長 陳明國

新疆維吾爾自治區黨委常委、政法委書記 王明山

歐盟表示，王明山在監督拘押維吾爾人方面「擔任重要政治職務」。

新疆生產建設兵團黨委書記 王君正

前新疆維吾爾自治區人大常委會黨組副書記、副主任 朱海侖

朱海侖被指在監督管理再教育營方面擔任「關鍵政治職務」。

此外，新疆生產建設兵團公安局也在制裁名單上。該部門被認為負責落實兵團安全政策，包括拘留中心的管理工作。

圖像來源，Getty Images

拉布稱，新疆維吾爾族穆斯林遭受的虐待是「我們這個時代最嚴重的人權危機之一」。

「我認為很明顯，我們通過與總共30個合作伙伴採取行動，向中國政府發出了最明確的信息，國際社會不會對如此嚴重和有系統地侵犯基本人權的行為視而不見，我們將一致行動，追究相關責任人的責任，」他告訴議員們。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中強調「中國犯下了種族滅絶罪以及反人類的罪行」。美國方面稱，王君正和陳明國被制裁的原因是「隨意的囚禁以及嚴重的濫用強力，以及其他嚴重的侵犯人權行為」。

加拿大外交部表示：「越來越多的證據表明，中國當局有系統性地、國家主導的侵犯人權行為。」

這些制裁措施出台之際，國際社會日益關注維吾爾人在中國的遭遇。不過，歐盟的制裁名單同此前美國宣佈的並不完全重合。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 劉曉明：「新疆沒有所謂的集中營」

去年7月，美國特朗普（Donald Trump）政府以「嚴重侵犯新疆少數民族的權益」為由，對中國新疆四名現任或前任政府官員施加制裁。

這四名官員包括新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、時任新疆政府副主席、公安廳黨委書記兼廳長王明山，以及前公安廳黨委書記霍留軍。

今年2月，加拿大和荷蘭議會先後通過動議，認定中國當局在新疆的做法是「種族滅絶」。

澳大利亞和新西蘭外長也發表聲明，對「更多報告表明新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權遭到嚴重侵犯」表示「嚴重關切」，並歡迎加拿大、歐盟、英國和美國宣佈的措施。

中國被指控什麼？

據估計，有超過100萬維吾爾人和其他少數民族被關押在新疆的再教育營。這些人普遍沒有經過起訴和審判。

中國政府被指控對部分維吾爾族婦女實施「強制絶育」，並將兒童與家人分開。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆維吾爾人：「中國，我的孩子在哪裏？」

在BBC今年2月發佈的報道中，受訪者提供了有關被拘留者遭到強姦、性虐待和酷刑的第一手證詞 。

中國目前已禁止BBC世界新聞台（BBC World News）在華播出。

還有報告顯示，大量維吾爾人被強迫徵召，前往服裝廠等地參加體力勞動。

中國最初否認這些營地的存在，後來又為其辯護，稱這些學校是用於打擊恐怖主義和去極端化的教育培訓學校。北京否認了任何侵犯人權的指控。

中方對制裁有何回應?

中國周一表示，歐盟宣佈的制裁是「基於謊言和虛假信息」。

作為回應，中國表示將制裁歐盟「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體」。

相關人員及家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及關聯企業、機構被限制與中國往來。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

歐洲議會議員、德國政治家彼蒂科菲爾（Reinhard Bütikofer）是中國反制名單上最受關注的目標之一。研究中國新疆政策的權威專家鄭國恩（Adrian Zenz）和瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden）也成為了目標。

鄭國恩曾針對新疆涉嫌的侵犯人權行為撰寫了大量報告。他去年關於維吾爾人被迫絶育的報告促使國際社會呼籲聯合國進行調查。中國官方媒體稱他是「徹頭徹尾的學術騙子」、「反華勢力的政治傀儡」。

中國媒體還報道說，新疆的部分企業和民眾向新疆地方法院提起民事訴訟申請，要求鄭國恩賠禮道歉、恢復名譽並賠償損失。

被列入中國制裁名單的荷蘭議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）說，這些報復措施「證明中國對壓力很敏感」。

「讓這成為對我所有歐洲同事的鼓勵：說出來吧，」他在推特上寫道。

被中國制裁的四個實體包括歐盟理事會政治與安全委員會（Political and Security Committee of the Council of the EU），歐洲議會人權分委會（Subcommittee on Human Rights of the EU Parliament），德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies），丹麥民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）。