蘇伊士運河：橫在河道中的「長賜」號如何解困

56 分钟前

台灣「長賜號」巨型貨輪3月23日在蘇伊士運河擱淺，橫卡河道，阻斷了往來交通。清理現場、疏通航道進展緩慢，專家估計可能需要數周時間。

蘇伊士運河連接紅海和地中海，1869年通航，2015年拓展擴建，是歐亞非貿易樞紐，全球貿易12%的物流通過這條水道。

運河堵塞導致大量貨輪滯留運河兩端。國際航運業刊物《勞合船舶日報》（Lloyd's List）數據顯示，每天滯留的貨物金額估計達96億美元。

這是蘇伊士運河歷史上最嚴重的貨輪擱淺阻斷航道事故。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 擱淺後橫在蘇伊士運河中攔腰堵塞河道的「長賜號」貨輪

貨輪的船頭船尾卡在了運河兩側堤岸，船底在河牀擱淺。

美國坎布爾大學海運歷史專家薩爾·莫科格力亞諾（Sal Mercogliano）解釋說，貨輪的頭尾深陷運河兩側河牀，要讓這個龐然大物重新上浮，工程難度很大。

有9艘拖船正在努力讓貨輪脫離河牀。

疏浚河道

擱淺貨輪周圍的河道需要疏浚，要把船體旁邊的沙石淤泥清除掉。

這項工作由荷蘭的河道疏浚工程公司 Boskalis 承擔。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月25日，一側岸上的挖掘機在清理船頭周圍的沙石泥土，

Boskalis公司首席執行官彼德·伯道斯基（Peter Berdowski）解釋說，貨輪很重，所以擱淺時陷入河牀很深，需要疏浚、拖船和卸載減重多管齊下才可能讓貨輪擺脫困境，鬆動、上浮。

蘇伊士運河2015年擴建，以便目前世界上最大的船隻能夠通過。

卸載減重

擱淺貨輪解困的另一項工作是卸載貨物及燃油，減輕船體重量，使之上浮。

「長賜號」重20萬噸，最多可以裝載2萬個20英尺大小的集裝箱。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拖船設法通過推拉讓擱淺的貨輪脫困，重新上浮

這一階段的風險包括可能造成損壞，還可能出現貨輪失去平衡，操作難度很大，也很費時。

需要用水上起重機，還需要計算貨輪的動態平衡和穩定性。

莫科格力亞諾說，可能出現的最壞情況是因為載重不平衡導致船體斷裂。

卸載貨輪的燃油相對較容易，但對整體減負荷作用不是很大。

航道受阻

截止3月26日，據統計有160多艘船隻滯留運河兩端，其中包括41艘集裝箱貨輪和24艘油輪。

除了石油天然氣油輪，通過蘇伊士運河的貨輪主要運載服裝、家具、工業生產零部件和汽車部件。

國際海運工會（ICS）秘書長蓋伊·普拉騰（Guy Platten）在接受BBC採訪時說，部分航運公司已經開始讓貨輪改變航線，繞道非洲好望角。

這意味著航程增加3500英里，航行時間多12天。

蘇伊士運河堵塞對全球供應鏈將造成重大影響，而最終為此買單的還是消費者。

「長賜號」2018年建成，在巴拿馬註冊，由台灣長榮公司運營。貨輪長400米，寬59米，排水量約22萬噸，是目前營運的最大型船舶之一。