美國亞裔反歧視：「我們並不柔弱、膽小、沉默」

40 分钟前

美國亞特蘭大亞裔按摩店發生槍擊案後，反仇視亞裔的示威遊行近日席捲美國多地。BBC採訪了多位在美國生活的亞裔女性，請她們談談她們強加在亞裔女性身上的刻板印象。