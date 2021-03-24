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美國亞裔反歧視：「我們並不柔弱、膽小、沉默」
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美國亞裔反歧視：「我們並不柔弱、膽小、沉默」
40 分钟前
美國亞特蘭大亞裔按摩店發生槍擊案後，反仇視亞裔的示威遊行近日席捲美國多地。BBC採訪了多位在美國生活的亞裔女性，請她們談談她們強加在亞裔女性身上的刻板印象。
視頻製作：余心妍、馮兆音
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