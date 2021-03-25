新疆人權與H&M拒用新疆棉花風波：盤點踩上中國政治雷區的跨國公司

1 小时前

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繼新疆維吾爾族人權問題之後，「新疆棉花」成為諸多中國極度敏感政治問題中的最新一個。

中國向來在涉及國家主權、領土完整的問題上態度強硬，對包括「藏獨」、「台獨」、「港獨」、「疆獨」，以及六四天安門民主運動和東海、南海等議題非常敏感。

而近年來，西方輿論對新疆穆斯林少數民族人權問題的關注，使新疆地區出產的棉花成為許多西方跨國公司拒絶使用的產品，引發中國的強烈反應。

3月25日，中國外交部、商務部和中國消費者協會集體發聲，對部分西方跨國公司表態拒絶使用新疆棉花表示反對，說有關新疆地區「強制勞動『的說法完全是謊言，是一些反華組織炮製的抹黑謠言。

中國外交部發言人華春瑩說：「中國的民意不可欺、不可違。現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國飯，一邊砸著中國的碗」。

中國近年來成為國際品牌銷量增加的主要市場。2020年全球新冠疫情衝擊下，零售業受到重創，而中國自2020年5月以來復工復產， 更成為國際品牌寄予復蘇希望的地方。

如此背景下，希望進入中國市場的跨國公司一方面要符合所在國家的人權、道義標凖和要求並受國際輿論的監督，另一方面要面對中國政府和網民的審視，冒著踩上中國政治雷區的風險。

從新疆棉花開始， BBC中文為您盤點有哪些跨國公司近年來踩上哪些中國政治紅線：

1）瑞典服裝公司H&M

H&M(Hennes & Mauritz AB) 1947年在瑞典創立，2007年在中國上海開設第一家分店，十多年間成為中國消費者熟知的一個國際品牌。

該公司2020年10月在網站上發表的一份新疆盡責查證聲明（H&M GROUP STATEMENT ON DUE DILIGENCE IN XINJIANG），在2021年3月引起中國方面的注意。

聲明表示：「我們不與位於新疆維吾爾自治區內的任何服裝廠合作，我們也不從這個地區採購產品。」

「另外，我們也對所有合作工廠展開調查，旨在確保它們沒有通過勞務輸出項目和就業項目僱用來自新疆的工人。」

除了H&M， 被中國點名涉及新疆棉花問題的跨國企業還包括體育服裝巨頭公司耐克（Nike），阿迪達斯、優衣庫、等等。

中國商務部發言人表示，希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。

2） NBA（全美籃球協會）

全美籃球協會NBA，堪稱職業籃球比賽的代名詞。借助中國經濟改革開放給家家戶戶帶來的電視機，NBA走入了中國億萬家庭，贏得了數以億計的粉絲和球迷。

如果說任何國際名牌進入中國，總是從確定一個接地氣的，或者信達雅的中國名字開始，那麼NBA卻是一個例外。在中國拓展30年，NBA的名頭一直在那，全美籃球協會這樣的直白翻譯名字，說起來只會讓球迷們覺得很外行。

2019年10月，休斯頓火箭隊總經理莫雷在個人推特上支持香港抗議的推文發出後，NBA總裁肖華支持言論自由的表態，引起中國政府和民間的強烈不滿，對火箭隊的抵制似乎有全面擴大到整個NBA在中國活動的趨勢。

中央電視台以及騰訊等媒體都表示暫停對NBA在中國比賽的轉播，諸多商業公司也表示下架火箭隊的產品，停止與火箭隊的合作，等等。

沸沸揚揚兩天之後，10月10日，NBA兩支球隊在上海的表演賽如期進行。

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3）Apple(蘋果公司）

就在火箭隊總經理莫雷踩上香港紅線的幾乎同時，智能手機巨頭公司蘋果（Apple）也捲入了香港抗議這個政治漩渦。

蘋果公司被中國官媒批評，一款香港地圖手機應用程序App，被香港抗議者用來跟蹤香港警方行動位置。

《人民日報》指責蘋果公司不加掩飾，「為暴徒保駕護航」。文章表示：「 商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中。但現在人們已有合理想象，蘋果公司自己要跳進來，要把商業和政治乃至商業活動和違法行為攪在一起。這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。」

蘋果公司其後表示，將這款App下架， 因為「很多有擔心的香港客戶聯絡了我們」，「我們也經與香港網絡安全和預防科技犯罪局確認，這個App被用來針對和伏擊警察。」

蘋果公司的這一決定，被諸多西方媒體批評是「叩頭」、「屈服於中國的壓力」。

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4）Blizzard（暴雪視頻遊戲公司）

2019年10月8日，美國視頻遊戲公司暴雪(Blizzard)暫停了一名香港選手一年的比賽資格，並取消了他的獎金。

這一決定之前，香港選手鐘「閃電戰」吳偉(Chung "Blitzchung" Ng Wai)在賽後直播採訪時，戴上了香港抗議中的標誌性物品護目鏡和防毒面具，並用國語喊話：解放香港。

暴雪公司8號發表聲明稱，這位選手違反了競賽規則。

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5）Vans（范斯）運動鞋

美國運動鞋品牌「范斯」舉辦的一項創意比賽，邀請來自世界各地的設計者參加，獲勝者除了贏得獎金，其作品還將被推出市場。

媒體報道稱，一名加拿大設計者的主題，是香港2014年的「雨傘運動」和2019年的「反送中」抗議，有紅色紫荊花和黃色雨傘圖案，以及帶著防毒面具、護目鏡和安全帽的抗議者。

這一設計引起中國網友的注意和爭議後，被比賽組織者刪除。

Vans在其臉書賬號聲明表示：「我們確認有少部分作品因不符合比賽參與守則而被刪除」，但並未說明是哪些作品。聲明還表示，「作為一個公開、多元的品牌，Vans從來沒有任何政治立場。」

范斯公司的這一做法，在香港引起不滿，卻受到中國網民的稱讚。

圖像來源，Reuters

6）Tiffany（蒂芙尼）

2019年持續數月的香港抗議活動，將美國珠寶飾品公司蒂芙尼（Tiffany）捲入政治漩渦。

蒂芙尼推出的一張手遮單眼的廣告照片，被中國消費者聯想到香港的抗議活動，指控該公司支持香港反送中示威者。

蒂芙尼解釋說，廣告照片早在香港抗議之前就已拍攝，「絶無表達任何政治傾向的意圖」。

「這張照片可能被如此解讀，令我們感到遺憾，因而已將它從我們的數碼和社交媒體平台刪除，並從即刻起停止繼續使用。」

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7) 範思哲（Versace）

2019年8月，時尚奢侈品牌範思哲的一款T恤衫照片在中國社交平台上引起熱烈的討論，這款T恤衫上，沒有把香港列為中國城市，讓中國的愛國網民們非常憤怒。

中國影視明星楊冪迅速發佈聲明，表示終止與範思哲的合作，不再出任該品牌的代言人。

範思哲的創意總監多納泰拉·範思哲（Donatella Versace）通過微博和Instagram發表聲明，表示對「錯誤」（error）和「不準確」（inaccuracy）表達「誠摯的歉意」。

幾乎同時，另兩家時尚品牌蔻馳和紀梵希也被中國網友發現有同範思哲品牌同類的問題。

兩家公司隨後都表示尊重中國的主權和領土完整，將改正在網站上的相關內容。

8）施華洛世奇（Swarovski）

以人造水晶製品而聞名的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也在2019年8月被發現在其官網上將香港列為國家。

施華洛世奇公司隨後聲明稱，「一直都堅決維護中國的主權和領土完整」，對全球上千網站進行排查。

圖像來源，Reuters

9）航空公司

2019年的香港抗議活動中，香港第一大民航公司——國泰航空面臨了比其他航空公司更直接的來自中國的壓力。

中國方面指責國泰員工參與暴力衝擊，「被控暴動罪卻未被停止飛行，以及洩露航班旅客（香港警察）信息」之後，中國民航局向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，國泰航空的股價大跌，行政總裁兼常務董事何杲（Rupert Hogg) 辭職。

除了香港，台灣是另一個曾經使多家國際航空公司踩中中國政治紅線的問題。

早在2018年4月，中國要求40多家國際航空公司更改台灣、香港和澳門在官方網站上的「錯誤標注」，以符合「一個中國」原則。

在中國方面的截止日期之前，所有航空公司都按照中國要求做了修改。

10）萬豪酒店（Marriott）

除了航空公司之外，另一個在中國受到壓力必須符合「一個中國」原則的行業是酒店業。

2018年1月，國際連鎖萬豪酒店，被發現在發送予會員的服務質量問卷調查和官方網站中文版中，將台灣、香港、澳門、西藏與中國大陸並列，引起中國網民的不滿和北京網信辦以及市場監管局的調查。