拜登總統個人記者會首秀談美中關係：「任期內不會讓中國超越美國」

20 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登周四舉行了上任以來的首場總統記者會。

美國總統拜登（Joe Biden）周四（3月25日）舉行了上任以來的首場總統記者會。他表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並聲稱要加大投資，以確保美國在同中國的競爭中獲勝。

拜登表示，當他此前在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任副總統時，曾與中國國家主席習近平一起度過了「好幾個小時」。他確信, 習近平相信未來的關鍵是專制而不是民主。

他還表示，目前處於「21世紀民主與專制政體之間的鬥爭」，因此美國「必須證明民主有效」。

除了中美關係外，拜登還在記者會上提及移民政策、新冠疫苗、駐阿美軍撤退等問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統喬．拜登舉行上任後首場記者會，花費不少篇幅談到中國問題。

「激烈的競爭」

拜登表示，他已經明確對習近平說，美國並非要對抗中國，而是要跟中國進行激烈的競爭，而且他公開要求中國要遵守國際規則，進行公平競爭。

「中國有一個總體目標……成為世界領先、最富有、最強大的國家，」拜登對記者說。「在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續變強。」

拜登還威脅稱，將與盟友合作，要求中國對在台灣、香港、南海的行為負責。

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拜登的言論與他競選總統時的言論相呼應。幾天前，美中兩國官員在阿拉斯加舉行了他上任來的首次高級別面對面會談，但雙方在會面一開始便激烈地互相指責。

拜登說，他將與美國盟友合作，要求中國對其在台灣、香港、南海的行為及其對待維吾爾族穆斯林的行徑負責，並敦促北京遵守公平貿易的國際規則。

中國因被指在西部的新疆地區侵犯維吾爾族等穆斯林少數民族的人權，近期不斷遭到國際社會批評。歐盟周一（3月22日）宣佈對中國官員實施制裁，系30年來的首次。美國、英國、加拿大以及澳大利亞和新西蘭也隨後發表聲明，對中國進行制裁或譴責。

北京斥責這些指控是「謊言」。中國外交部發言人華春瑩周四（3月25日）還拿出照片，展示歷史上美國黑奴被迫在棉花地裏採摘的場景，指責美國才真正進行了強迫勞動。

拜登表示，在他上任後與習近平的一次兩小時對話中對習近平說，「只要你和你的國家繼續公然違反人權，我們將繼續不遺餘力地呼籲全世界關注此事，並清晰明確的讓大家知道發生了什麼。」 「 他明白這一點，」拜登說。

他表示，他還對習近平說，「沒有任何一位美國總統曾經退縮而無視正發生在維吾爾人身上的事，正發生在香港的事，正發生在（中國）國內的事。因為這就是美國人。」

「民主和專制的鬥爭」

拜登還在記者會上談及他與習近平的個人交往。

「我認識習近平很長一段時間了。當我從副總統職位卸任時，可以說我是全世界領導人中與習近平相處時間最多的一位……我跟他，加上我們兩人的翻譯，相處了好幾個小時，」他說道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在競選總統期間，曾形容習近平是個「惡棍」。但他曾和中國現任領導人關係密切。2013年拜登訪華，拜訪了升任國家主席的習近平。

他還將習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對比表示：「他和普京一樣，認為獨裁是未來的走向，民主在一個永遠複雜的世界無法發揮作用。」

本月早些時候，拜登在接受美國廣播公司（ABC News）採訪時表示，他認為普京是「一個殺手」，這讓莫斯科大為惱火。

「他（習近平）並不是一個民主派，他骨子裏沒有民主，但他是一個非常聰明的人，」拜登說。

拜登強調，現在是民主跟專制政體之間的競爭，「我們的後代將會研究在這個時代，是民主勝出，還是專制勝出」。他表示將重建全球的民主聯盟。

「我們要重建我們的聯盟，而我也很清楚告訴習近平，那並非是反中。我將與27名歐洲領導人談話……因為民主政體必須合作。不久之後我將邀請民主政體到這裏來一起商討未來，」他說道。

拜登在上任前曾承諾將召開民主峰會，展現自由世界國家的精神和共同目標。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還承諾會邀請台灣出席。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責

拜登還借講話批評前任總統特朗普（Donald Trump）稱， 美國如果不能堅持自己的價值觀，就會付出代價，並開始「在世界各地失去合法性。」

在白宮記者會前不久，美國國務卿布林肯周三（3月24日）在布魯塞爾發表了關於北約的演講，他稱「毫無疑問，我們近年來經歷了一些人所說的民主衰退。」

「我們看到專制政權的力量在增強，他們對民主構成直接挑戰，並聲稱他們『可以更好地為自己的人民服務』，」布林肯說道。

「最晚記錄」

拜登的此次正式記者會距離他入主白宮超過60天，打破了近百年來美國總統召開新聞發佈會的最晚記錄。

除了中國議題，記者會上備受關注的話題是他的政府將如何應對南部邊境移民激增。他將日益嚴重的移民危機歸咎於特朗普政府，並表示在寒冷的幾個月裏，美國經歷移民潮是正常的。

拜登上台後迅速取消了特朗普政府打擊非法移民的政策，批評人士指這導致大批拉美難民再次北上，但拜登強調做法沒有問題。

「他們之所以要來，是因為沙漠暖起來了，在這個時候出行途中死亡的可能性最小，」他說。「我樂見於這是因為我是一個好人，但事實並非如此，這種事每年都在發生。」

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在被問及美軍是否會如期在5月1日從阿富汗撤出時，拜登表示，如期撤離是「很困難的」，稱美國正與盟友就如何推進這一問題進行磋商。

拜登計劃下周公布一項價值數萬億美元的基礎設施提案。他說，他將確保美國增加對有前景的新技術的投資，比如量子計算、人工智能和生物技術。他指出中國在基礎設施上的支出是美國的三倍。

他說，他的目標是讓美國在研發方面的投資從目前佔GDP的0.7%左右，回到上世紀60年代佔GDP近2%的水平。

談及新冠疫苗接種，他將政府的疫苗推廣目標提高了一倍，宣佈將在上任100天內完成2億劑新冠疫苗的接種新目標。

他還表示儘管會遭到共和黨人的反對，但還是希望能夠在氣候危機、槍支改革和移民等棘手問題上取得進展。