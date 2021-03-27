新冠疫苗：法國指英國「敲詐」 歐盟擬加強出口限制

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國人接種疫苗

在新冠疫苗供應持續緊張的背景下，法國指責英國在處理新冠疫苗出口問題上存在「敲詐」行為。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）被問及歐盟是否受到欺騙， 向英國運輸數百萬劑疫苗而歐盟內部疫苗推廣工作卻停滯不前。

「我們需要建立合作關係，」他告訴法國新聞廣播電台（French Info radio），「但我們不能這樣處理。」

法國呼籲歐盟實施更嚴格的疫苗出口管制。

歐盟的疫苗推廣工作開始得很緩慢，歐盟指責英國阿斯利康公司未提供其早前承諾的劑量。阿斯利康否認未履行合同。

歐盟預計到3月底將接收約3000萬劑阿斯利康的疫苗，這個數量不足預期的三分之一。

與此同時，目前為止英國的疫苗接種工作比歐盟27個成員國更為成功。

周四（3月25日）歐盟領導人舉行疫苗供應虛擬峰會。會後歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示歐盟是「全球疫苗出口最多的地區」，並敦促其他國家 「在開放程度上向我們看齊」。

她還說阿斯利康公司在向其他地方出口疫苗前，必須「加把勁」完成向歐盟承諾的交付量。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國外長勒德里昂表示，英國與歐盟的疫苗戰爭將是 "驚人的"。

法國怎麼說？

周五（3月26日）法國外交部長勒德里昂表示歐盟「不應因為英國的疫苗接種政策而付出代價」。

他還批評英國購買疫苗的方法，稱英國將難以採購和供應第二針疫苗。

「英國對第一針疫苗接種效果感到非常自豪，只是他們在第二針上有問題，」他說，「不能玩欺詐遊戲。」

這位外長沒有具體說明他眼裏的敲詐行為是什麼。但本周伊始，英國首相約翰遜警告說，歐盟嚴格的出口管制可能會對在其成員國的投資造成負面影響。

約翰遜稱：「我只是溫和地指出，任何考慮出口限制的人......公司可能會考慮這樣的行動，並得出關於未來投資是否明智的結論。」

勒德里昂並非唯一呼籲更嚴格管制歐盟疫苗出口的高層人士。

法國總統馬克龍周四告訴記者虛擬峰會標誌著歐盟的 「天真結束了」，「我支持這樣一個事實，即只要一些藥企不尊重他們的承諾，我們就必須阻止所有疫苗出口」。

與此同時歐盟內部市場專員布雷頓(Thierry Breton)點名批評阿斯利康。

「阿斯利康一直有問題，」 他說，「我只是提醒你們，我們期望得到1.2億劑疫苗......最後我們拿到3000萬劑。我們不認同這家公司的做法。」

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歐盟峰會上發生了什麼？

周四經過幾個小時的會談後，歐盟領導人原則上支持加強疫苗出口管控。

但他們沒有完全禁止疫苗出口，峰會後的一份聲明強調維持生產疫苗所需的全球供應鏈的重要性。

然而歐盟委員會主席馮德萊恩對阿斯利康表示失望，並威脅在這家英國和瑞典合資公司向歐盟交付承諾的疫苗數量之前，會禁止其疫苗從歐盟出口。

「該公司必須迎頭趕上，『它』必須履行與歐洲成員國的合同然後才能再次出口疫苗，」她說。

一些歐盟國家參與阿斯利康疫苗的生產。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte） 說，雖然其他領導人認為「可以接受」委員會採取更嚴厲的出口措施 ，但他希望這些措施不會被永久使用。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）也贊同這一觀點。

歐盟成員國還同意嘗試在歐盟內部增加疫苗產量。他們呼籲疫苗製造商 「確保其疫苗生產的可預測性，並尊重合同規定的交貨期」。

歐洲的新冠疫情有多嚴重？

第三波疫情正席捲歐洲大陸的大部分地區。

一些歐盟國家受疫情影響嚴重，意大利已有10.6萬多人死亡，法國9.3萬人死亡，德國死亡達到7.5萬人，西班牙有7.3萬人死於新冠疫情。

然而近期數據顯示，歐盟每100人僅接種12.9劑疫苗，而英國和美國數據分別為44.7劑和37.2劑。

法國衛生部長韋朗（Olivier Véran）表示，周五已有40萬人接種疫苗，數量僅低於英國的日均接種量。該國希望在未來幾周內加強疫苗接種計劃。

同樣在周五，歐洲藥品監管機構批准三家工廠生產新冠疫苗。荷蘭的一家工廠獲准生產牛津-阿斯利康公司疫苗，而德國的一家工廠則獲准生產輝瑞-/BioNTech疫苗。

位於瑞士的莫德納疫苗生產基地也獲批。

本周伊始，德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，英國變種病毒已成為在德國三波的主要菌株，這相當於 「新的大流行」。

「情況很嚴重，」 她說。「病例數正在成倍上升，重症監護牀位再次爆滿。」