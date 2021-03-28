緬甸政變：閲兵日軍方在40多城開槍鎮壓示威，約100人死亡，美國表示「震驚」

21 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 包括仰光在內的40個城鎮發生了抗議活動。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華盛頓對周六（3月27日）發生在緬甸的死亡事件感到「震驚」。

大約有100名反政變示威者在這天被殺，這是自上月軍方接管緬甸以來傷亡最慘重的一天。全球已有12個國家對此表示了譴責。

緬甸政變領導人敏昂萊和軍方將領當天還舉辦了一場盛大的武裝部隊日閲兵活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸第二大城市曼德勒的街道上有人死亡。

布林肯說，據報道有超過100多人被殺，這表明「軍政府願意犧牲人民的生命來為少數人服務」。

美國大使館此前表示，安全部隊正在「殺害手無寸鐵的平民」，而歐盟駐緬甸代表團則表示，周六的官方武裝部隊日將「被永遠銘記為恐怖和恥辱的一天」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示「深感震驚」，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）稱形勢進入「新低谷」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 軍方於周六的官方武裝部隊日舉行了閲兵。

圖像來源，Reuters

緬甸軍隊對包括兒童在內的平民進行致命鎮壓，但抗議者無視警告，依然走上城鎮街頭。

政治犯援助協會監測小組（Assistance Association for Political Prisoners，簡稱AAPP）證實至少有91人死亡，當地媒體的數字更高。

「他們像殺鳥、殺雞一樣把我們殺死，甚至在我們家裏（展開殺戮），」當地居民Thu Ya Zaw在中心城鎮敏延（Myingyan）對路透社說。

「不管怎樣，我們都會繼續抗議。」

最近的暴力事件使得自2月1日政變以來，在緬甸鎮壓抗議中死亡的人數超過400人。

周六發生了什麼?

抗議者周六聚集在緬甸各地。

國家電視台前一天晚上播出一則聲明，稱人們「應該從早些時候的醜惡死亡悲劇中吸取教訓，你可能被子彈擊中頭部和背部」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 仰光一個悲痛的家庭。

安全部隊全力出動，以阻止集會。

社交媒體上分享的圖片顯示，有人受到槍擊，家人在哀悼。

英國緬甸人權網絡創始人Kyaw Win告訴BBC，軍方已經表明他們「沒有限制，毫無原則」。他說：「這是一場大屠殺，不再是鎮壓了。」

據報道，在緬甸全國40多個地方發生了實彈暴力鎮壓。

當地新聞網站今日緬甸（Myanmar Now）目前公布的死亡人數是114人，而聯合國表示，它收到的報告顯示，「數十人死亡」，數百人受傷。

政治犯援助協會監測小組表示，遇難者中有一名13歲的女孩，她在自己的家中被槍殺。

目擊者和消息來源告訴BBC緬甸語記者，在馬圭（Magway）、抹谷（Mogok）、皎勃東（Kyaukpadaun）、瑪仰（Mayangone）等城市和鄉鎮都有抗議者死亡。

仰光和第二大城市曼德勒的街道上也有死亡報道，在那裏，抗議者舉著全國民主聯盟的旗幟。

軍方尚未對這起殺戮事件發表評論。在武裝部隊日的電視講話中，政變領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，軍方希望「與整個國家攜手捍衛民主」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 抗議發生前，敏昂萊（Min Aung Hlaing）在電視講話中警告，「暴力行為影響穩定和安全」。

他說：「為提出訴求而影響穩定和安全的暴力行為並不恰當。」

與此同時，緬甸東部的一個少數民族武裝組織表示，軍用飛機襲擊了由他們控制的領土。克倫民族聯盟（Karen National Union）稱，它攻佔了泰國邊境附近的一個軍事哨所。幾小時後，該組織發動了襲擊。

在經歷了多年相對和平之後，該組織和軍方之間的緊張關係不斷升級。

死亡和受傷的人中有兒童

Moe Myint，BBC緬甸語記者

這是2月1日政變以來最血腥的一天，全國各地都有兒童受傷、死亡。

14歲兒童Pan Ei Phyu的母親說，當聽到軍隊走進她住的街道時，她急忙關上所有的門。但她的速度還不夠快。過了一會兒，她抱著女兒滿是鮮血的屍體。

「我看到她倒下了，一開始還以為她只是滑倒了」，她在緬甸中部的密提拉（Meiktila）對BBC緬甸語記者說。

尤其令人震驚的是，今天的殺戮毫無目標。配備戰鬥武器的安全部隊似乎想要射殺在街上看到的任何人。與自政變以來我們看到的情況相比，他們所表現出的暴行是另一個層次的。

無論是軍方還是親民主人士都不願意讓步。軍方認為他們可以通過恐嚇人民來實現「穩定與安全」。但是，由年輕人領導的街頭運動決心一勞永逸地推翻該國的軍事獨裁。