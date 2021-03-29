中國伊朗25年全面合作協議「靴子落地」 伊朗民間反對聲高漲

20 分钟前

圖像加註文字， 伊朗經濟因美國重啟制裁而陷入困境，基礎設施陳舊。

中國和伊朗周六（3月27日）正式簽署為期25年的合作協議，這份前所未有的協議料將加強兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作，弱化美國孤立伊朗的努力。

有關這份合作協議的消息去年7月就曾在伊朗引發軒然大波。雖然兩國仍未公開具體細節。但據BBC此前獲取的一份18頁的文本草案，中國將獲得可持續購買伊朗石油的權利，並將成為伊朗經濟領域的主要投資者和安全與政治領域的主要伙伴。

中國官方媒體此前沒有對該協議進行任何報道，但這份協議在去年經過了伊朗政府的批准。上周六，中國國務委員兼外長王毅訪問德黑蘭時，與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）正式簽署該文件。

這份協議將給深受制裁而處境艱難的伊朗經濟帶來喘息之機，但它在伊朗國內引發了很多民眾的抗議，他們擔憂其將損害伊朗利益。

25年的協議

據中國官方媒體報道，中國外長王毅和伊朗外長扎里夫周六簽署了這項合作協議，該協議預計包括中國對伊朗能源和基礎建設等關鍵領域的投資。伊朗國營電視台也直播了簽字儀式。

路透社報道說，王毅在簽約儀式前表示，「我們與伊朗的關係不會受到當前形勢的影響，而是永久的和戰略性的。」

「伊朗獨立決定與其他國家的關係，不像某些國家，一個電話就能改變立場。」

伊朗外交部發言人哈迪布扎德（Saeed Khatibzadeh）說，這項協議是貿易、經濟和運輸合作的「路線圖」，特別著重於兩國的私營領域。

兩國官方都尚未公開協議細節。

不過，BBC波斯語此前從可靠信源處獲取的一份18頁的草案詳細闡述了中國和伊朗未來合作的領域，中國將大幅增加在伊朗能源、電力、銀行、電信、港口、鐵路及農業等方面的投資，具體項目還包括在波斯灣的格什姆島（Qeshm）等地設立自由貿易區、智慧城市、5G和多個城市的地鐵線建設。

圖像加註文字， 這份18頁的草案詳細闡述了中國和伊朗未來合作的領域。

能源分析雜誌《石油經濟學人》（Petroleum Economist）此前報道稱，僅在伊朗的石油、天然氣和石化行業，中國就將在最初的5年內投資2800億美元。在交通和基礎設施領域，中國將投資1200億美元。

此外，中國和伊朗還在協議中約定加強軍事和安全合作，包括進行軍事經驗交流和軍事演習、共同研發武器和分享情報，以對抗恐怖主義。

草案顯示，作為交換，中國將享受25年的可持續供應原油。根據《石油經濟學人》此前報道，中國在購買石油、天然氣和石化產品時還將享受大幅度優惠、並有權推遲兩年付款，但這一說法並未得到官方證實。

圖像加註文字， 多年來，伊朗一直尋求在恰巴哈爾港吸引外國投資者。

該協議的曝光源於伊朗外交部長扎里夫在去年議會的一次會議上表示，伊朗一直在就一項為期25年的協議與中國談判，一旦達成協議，就會宣佈有關條款。

這份協議並非是一項新工程，它實際已被醞釀多時。早在中國國家主席習近平2016年訪問伊朗時便首次提出這一想法。據伊朗媒體此前報道，它的最終草案在去年6月21日的內閣會議上獲得通過，隨後等待議會的批准。

爭議

這份協議的簽署在伊朗國內引發軒然大波。在社交媒體推特上，「#對中國伊朗協議說不」成為伊朗地區的熱門話題，很多人認為這將導致「掠奪和剝削」，甚至用歷史上伊朗與俄國簽訂的屈辱性的土庫曼恰伊條約（Treaty of Turkmenchay）來形容該協定。

「與一個陷入民族憤怒漩渦的非法政權締結25年協議，顯然是對伊朗領土的入侵。中國領導人必須知道，他們將無法在這個致命的泥潭中生存，」一名德黑蘭的網友寫道。

有激動的網友將中文字符加到了伊朗國旗上。

一些網友口中的「入侵」是指此前有多家當地媒體報道，該協議擬允許中國向伊朗派出5000名士兵在當地駐扎，以保護中國在伊朗的利益，這讓伊朗國內民眾尤其憤怒。

不過，伊朗外長扎里夫在接受官方通訊社採訪時否認了這一內容，他表示，雙方沒有達成類似條款。

還有網友批評當局在透明性方面的不足，指責官方至今沒有向大眾公布協議的細節。

儘管如此，支持該協議的人士認為，在伊朗面臨嚴重的國際孤立之際，來自中國的投資是雪中送炭。

「對伊朗來說，每條路都被堵死了，」曾擔任外交官、目前是伊朗幾家報紙的外交政策專欄作家的費雷敦·馬勒西（Fereydoun Majlesi）對《紐約時報》說道。「唯一開放的路就是中國。無論如何，在制裁解除之前，這項協議是最好的選擇。」

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問阿里·穆罕默迪（Ali Agham Mohammadi）也是該協議的支持者。他此前表示，為了不被排除在石油市場之外，伊朗必須將其日產量提高到1000萬桶，因此需要一個「戰略客戶」。穆罕默迪稱，中國正是伊朗石油的戰略客戶。

圖像加註文字， 中國國家主席習近平和伊朗總統魯哈尼（資料照片）。

目前，由於美國政府的制裁，伊朗石油產量大幅下降，為40年來最低水平。美國總統拜登（Joe Biden）正尋求重啟與伊朗就該核協議進行的談判。德黑蘭則希望美國在恢復談判之前取消對伊制裁。

王毅在此次簽約前會見了伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。魯哈尼對北京支持伊朗在2015年與世界大國達成的核協議中的立場表示讚賞。

進一步挑戰美國？

一些中國觀察人士對該協議表示歡迎，認為這將有力推動人民幣的國際化。

經濟學者陶永誼表示，人民幣的國際化「正在以一種獨特的方式拉開序幕」。他認為，美國的制裁使這些國家加速向中國靠攏，「為人民幣走向國際提供了最好的突破口和橋頭堡」。

「一旦有國家擺脫美元霸權的束縛而獲取實效，就會形成示範效應，將有越來越多的國家加入人民幣陣營，」他在社交媒體上寫道。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國和伊朗是如何變成死對頭的？

浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖是中國的中東問題專家，他此前接受BBC採訪時對這份協議持擔憂態度。

「從中興到華為都被指所謂和伊朗有交易，到現在都在被美國打壓。這已經可以看出來如果中伊關係走得過遠的話，會給中國帶來的一些傷害。」

美國特朗普（Donald Trump）政府在2018年宣佈退出此前簽訂的伊核協議，隨即對伊朗逐步重啟制裁，並在2019年進一步終止對購買伊朗石油的國家實行二級制裁的豁免。在去年年初伊朗重要軍事人物蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美國擊斃後，兩國關係下降至歷史冰點，一度處於戰爭邊緣。

美國現行對伊朗的制裁主要集中在高科技、能源、航運和金融領域。華盛頓通過多個法案和總統頒布的行政命令限制流向伊朗的外國投資，並打擊伊朗的石油出口。美國禁止其公司與伊朗進行貿易，甚至禁止跟與伊朗打交道的外國公司或國家進行貿易。

這意味著如果中國公司向伊朗出口上述領域的商品，或從伊朗購買石油，很容易招致美國的更多懲罰性行動。

2019年，中國國有石油公司珠海振戎因違反美國禁令購買伊朗石油而遭到處罰，這家公司和總經理個人都被添加到美國財政部的對外制裁名單中。

圖像來源，khamenei.ir 圖像加註文字， 中國國家主席習近平與伊朗最高領袖哈梅內伊（資料照片）。

從數年前開始，中國便嘗試通過人民幣購買伊朗的石油，而據報道，此次協議料將進一步允許中國在規模龐大的項目中繞開美元，通過人民幣進行結算，這將對美元的地位構成進一步挑戰。

據《紐約時報》報道，美國國務院發言人此前在回答關於協議草案的提問時表示，伊朗是世界上最大的「恐怖主義資助國」，美國將繼續對幫助伊朗的中國企業施加成本。

馬曉霖認為，中伊大規模合作不僅會得罪美國，「還可能得罪中國在海灣地區的其他的戰略合作伙伴」。

「事實上，中國目前與沙特的貿易總額遠遠更高，中國要考慮在中東各方中保持平衡，」他說道。