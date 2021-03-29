南海爭端：200餘艘中國漁船聚集牛軛礁後，菲律賓戰機巡邏促撤離

46 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， MAXAR發佈的衛星圖片顯示，中國漁船聚集在牛軛礁周圍。

逾二百隻中國「漁船」聚集在南中國海爭議海域達數星期後，菲律賓派出一架軍方戰機，在該海域上空進行每日巡查。

菲律賓國防部長表德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，該國海軍及海岸防衛隊已派出船隻巡查該海域狀況，同時亦派一架戰機進行空中巡邏。

「我們有凖備保衛我們的國家主權，保護菲律賓的海洋資源，」洛倫扎納說。他同時再次要求北京方面立即撤走有關船隻。

法新社消息指，本月較早前，約220隻船被發現聚集在巴拉望島（Palawan Island）以西約320公里的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，引發外交爭議。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， MAXAR發佈的衛星圖片顯示中國漁船停泊在牛軛礁周邊。

馬尼拉方面稱該礁位於菲律賓專屬經濟區內，而北京則表示，船隊是漁船，為了躲避惡劣天氣而聚集在該海域。

中國聲稱對幾乎整個南海海域擁有主權，而菲律賓以及越南、台灣、馬來西亞、文萊等均聲稱在部分海域擁有主權。

「具有威脅性的存在」

較早前，菲律賓表示出現在該海域的200多艘船隻侵犯了自己主權，並形容這是「群聚而至並具有威脅性的存在」。

菲律賓外交部就事件提出外交抗議，引發國際關注。包括美國和澳大利亞在內的數個國家均對這一海域最新出現的緊張狀況表示關注。

菲方相信，這些中國船隻上有武裝人員；北京方面則否認船上有武裝，聲稱這些是漁船。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， MAXAR發佈的衛星圖片

上周四（3月25日），菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的發言人稱，杜特爾特已向中國駐菲大使黃溪連重申，菲律賓在2016年有關南海主權的國際仲裁中勝訴——該仲裁判定，中國對於南海的「九段線」主張沒有依據。

南海爭議歷史

南海在國際上被稱為南中國海，是亞太地區最繁忙的海上航線之一。這片水域擁有世界上10%的魚類，並蘊藏著豐富的石油和天然氣資源。

近年來，南海一直是中國與其他東南亞國家之間緊張關係的引爆點。多國宣稱對西沙群島和南沙群島這兩個基本上無人居住的群島擁有主權。中國聲稱對其開發的歷史可以追溯到幾個世紀前。

長期以來，美國一直以「航行自由」為由，對其所稱的中國在該地區的軍事化行動持批評態度。

自2013年底開始，中國在南海大規模填海建造人工島，持續引發各國對中國在南海進行軍事化擴張的擔憂。

美國智庫「戰略與國際研究中心」2017年的一份報告說，中國在其中部分島嶼上修建了可以容納大型轟炸機或預警飛機的機庫。並一度在永興島部署地對空導彈以及反艦巡航導彈。

2020年，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲稱，中國在南海的主權主張「完全不合法」，否認中國在南海的「九段線」主張。