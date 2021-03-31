奧斯卡2021：女性導演、新冠疫情及「最多元」的金像獎

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

延期舉行的2021年度奧斯卡電影金像獎（Academy Awards，學院獎）頒獎禮4月25日將以現場加視訊連線方式舉行。

除了疫情之下美國電影年度盛事將在洛杉磯的兩個地點同時連線舉行之外，本年度奧斯卡的焦點話題還有一眾女性導演獲得提名，以及少數族裔獲提名人數史上最多，令2021年度奧斯卡成為有史以來「最多元化」的一屆學院獎。

講述經典電影《公民凱恩》（Citizen Kane，《大國民》）誕生過程的黑白片《曼克》（Mank）以10項提名成為入圍最多獎項的作品。

華人導演趙婷（Chloe Zhao）等多名女性導演的作品獲得提名亦創下奧斯卡的歷史，而趙婷能否繼獲得金球獎（Golden Globe）最佳導演之後再奪奧斯卡，是備受關注的另一焦點。

她的提名作品《浪跡天地》（Nomadland，《無依之地》）獲得6項提名，與另外五部電影並列。

已故演員查德維克·博斯曼（Chadwick Boseman，查域克·保斯曼）被認為是最佳男主角的大熱門。

華語電影《少年的你》獲提名最佳國際電影，而在香港反修例紀錄片《不割席》（Do Not Split）獲提名最佳紀錄片的同時，香港電視台宣佈不直播本屆頒獎禮。

這裏，我們來看看本年度奧斯卡的一些焦點話題。

圖像來源，SEAN GLEASON/Lionsgate 圖像加註文字， 奧莉維婭·科爾曼（Olivia Colman）與安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins，安東尼·鶴堅斯）憑《爸爸可否不要老》獲得提名。

疫情下的奧斯卡

由於新冠疫情，今年的奧斯卡頒獎禮已經延期，在4月底分別於洛杉磯的杜比劇院（Dolby Theatre）和聯合車站（Union Station）兩地同時連線舉行。

與此同時，有八名英國電影人獲提名，而他們很可能因為疫情而無法前往美國出席頒獎禮。主辦方表示不考慮通過Zoom網絡視像連線頒獎的情況下，將會在倫敦設立一個頒獎禮會場進行連線。

各獎項候選人被邀請親身出席4月25日舉行的頒獎禮。

美國以外的候選人將可以在其他衛星連線的地點出席。頒獎禮製作人不希望通過Zoom連線，但是如果有人無法親身到達有衛星直播的地點，這個立場有可能會調整。

目前消息稱，大部分嘉賓屆時將會身在洛杉磯的聯合車站，那裏將是今年的頒獎禮主會場。而往年的會場、好萊塢杜比劇院則將會承辦部分的頒獎儀式。

女性導演創造歷史

圖像來源，Joshua Richards/Searchlight Pictures 圖像加註文字， 趙婷（右）在《浪跡天地》片場與主演弗蘭西斯·麥克多蒙德（Frances McDormand）說戲。

在過去的奧斯卡歷史上，僅有過五名女性曾獲提名最佳導演，最終獲獎的僅有2010年《拆彈部隊》（The Hurt Locker）的導演凱瑟琳·畢格羅（Kathryn Bigelow）。

今年，五名最佳導演候選人當中有兩名女性——這是奧斯卡93年歷史上首次有多於一名女性入圍最佳導演。

與此同時，在最佳國際電影獎提名名單當中亦有兩名女性導演。

出生於中國、如今在美國發展的趙婷憑借《浪跡天地》已成為金球獎歷史上第一位亞裔女性最佳導演，也是奧斯卡的最佳大熱門。她的作品講述一個由弗蘭西斯·麥克多蒙德（Frances McDormand）飾演的女性在一輛貨車上過著遊牧生活的故事。

趙婷今年同時角逐四個獎項——除最佳導演外，她還有可能獲得最佳電影、最佳改編劇本和最佳剪接。假如她全數獲獎，將會追平華特·迪士尼（Walt Disney）在同一屆獨得四項奧斯卡獎的紀錄。

另一名獲提名最佳導演的女性是英國導演埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell，艾莫芮德·芬諾）。她是史上第一個獲提名的英國女性導演。

據奧斯卡的主辦方電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）資料，今年共76個提名給予了女性電影人，創下了奧斯卡的紀錄。

最多元的奧斯卡提名名單

圖像來源，Altitude 圖像加註文字， 韓裔演員連尚燁（左）與尹汝貞（左二）雙獲得演員獎提名。

本屆奧斯卡是提名名單最「多元」的一屆，20個獲表演獎提名的人當中有9人是少數族裔。

今年，共有6名黑人演員獲提名，追平了2017年的紀錄。

除了飾演過「黑豹」的博斯曼之外，丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya）、維奧拉·戴維斯（Viola Davis）、安德拉·戴（Andra Day）、拉基斯·斯坦費爾德（LaKeith Stanfield）和小萊斯利·奧多姆（Leslie Odom Jr）等非裔演員均獲提名。

戴維斯憑借《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）中飾演1920年的藍調歌手第四度獲提名，成為史上獲提名奧斯卡獎最多的黑人女演員。

而英國人裏茲·阿邁德（Riz Ahmed）則是第一個獲奧斯卡最佳男主角提名的巴基斯坦裔演員和穆斯林。他在《寂靜的鼓手》（Sound of Metal，《金屬之聲》）中飾演一名失聰的鼓手。

韓國演員尹汝貞則憑《夢想之地》（Minari）獲提名最佳女配角，成為第一個提名奧斯卡的韓國女演員。她在片中的搭檔、韓裔美國演員連尚燁（Steven Yeun）亦獲提名最佳男主角。

「我做夢都沒想到一個韓國演員會得到奧斯卡提名，我更不能相信竟然還是我！」尹汝貞說。

《夢想之地》亦獲提名最佳電影，它的對手之一《猶大與黑彌賽亞》（Judas and the Black Messiah，《耶穌是我同伙》）則是史上首次有全黑人製片班底的電影獲提名最佳電影。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 薇拉·戴維斯成為史上獲最多提名的黑人女演員。

博斯曼會獲身後奧斯卡獎嗎？

博斯曼是在《藍調天后》中與戴維斯搭檔並雙雙獲得提名——這部電影是他的遺作，他在去年因癌症逝世，終年43歲。

因為超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）而備受愛戴的他，並視為今年奧斯卡影帝的最大熱門。

假如他獲獎，將會是史上第二個身後獲奧斯卡影帝殊榮的演員——上一次身後獲獎的是1976年的彼得·芬奇（Peter Finch）

圖像來源，David Lee/NETFLIX 圖像加註文字， 查德維克·博斯曼（Chadwick Boseman）被看作是最佳男主角大熱門。

華語片獲提名，但香港不直播

由中國大陸和香港合資製作的華語電影《少年的你》獲得最佳國際電影（過去稱為最佳外語片）提名，是香港歷來第三部電影角逐同類型獎項。

與此同時，挪威導演記錄香港「反修例」事件的《不割席》（Do Not Split）入圍最佳紀錄短片。

而本周較早前，香港公共電視台無線電視（TVB）宣佈將不直播今年的奧斯卡頒獎禮，為52年來首次停播。

消息引發猜測，是香港公共電視為規避政治爭議而停播奧斯卡，但TVB稱決定是「純商業考慮」。

另一方面，中國大陸則未有消息宣佈是否會轉播奧斯卡頒獎禮，但是中國媒體在報道奧斯卡提名名單時，在完整提名名單中把《不割席》譯作「不要分裂」。

獲最多項提名的電影

10項提名——《曼克》（Mank）

6項提名——《爸爸可否不要老》（The Father）

6項提名——《猶大與黑彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）

6項提名——《夢想之地》（Minari）

6項提名——《浪跡天地》（Nomadland）

6項提名——《寂靜的鼓手》（Sound of Metal）