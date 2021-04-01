緬甸軍方宣佈暫時停火，分析稱意在瓦解反政變民眾與地方武裝組織結盟

24 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周緬甸軍政府鎮壓示威群眾，導致近上百人死亡，震驚國際社會

發動政變的緬甸軍方本周三（3月31日）透過其控制的國營電視台「MRTV」單方面宣佈， 自四月起停火30天。有分析指，此舉針對反政變民眾與地方武裝組織可能聯手，對軍政府造成了威脅。聲明中指出，停火對象是針對境內少數民族組成的反政府軍隊，不包括「破壞政府安全和行政運作者」。

緬甸情勢持續惡化，上周緬甸軍政府鎮壓示威群眾，導致近上百人死亡，震驚國際社會，並遭英美等國譴責。之後，聯合國安理會在本周召開緊急會議，會中代表提到，因應緬甸情勢國際社會需有所作為。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 外界都在觀察安理會在本周的會議中是否會提出任何行動介入緬甸危機。

軍方停火原因

根據外媒報導，在周三的停火聲明中，緬甸軍方宣佈的停火對象是針對少數民族在該國東北的克欽邦，以及南邊的克倫邦組成的反叛軍隊。據CNN的報道，軍方聲明呼籲該國的少數民族武裝部隊若能「保持和平」，軍政府便會在四月，先暫停對相關地區的軍事活動。

緬甸示威者有意與地方武裝組織結盟來對抗軍政府。 因此，有分析認為軍方單方面停火是為了阻止示威者與反叛軍聯合。

自緬甸軍方於2021年2月發動政變以來，國內發生大規模的示威抗議活動，據非營利人權團體"援助政治犯協會"統計，軍政府的鎮壓行動已造成510示威民眾喪命。

外界也都在觀察安理會在本周的會議中是否會提出任何行動介入緬甸危機。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「兒子，兒子！為何你聽不見我的呼喚？」 她13歲的兒子在緬甸街頭玩耍時被射殺。她在喪禮上的哭聲震天，隨後全家人一起舉起「三指禮」高歌，呼喚變革。

聯合國安理會行動

同一天聯合國安全理事會針對緬甸情況召開緊急會議。

根據路透社報導，聯合國緬甸事務代表伯格納（Christine Schraner Burgener）在會中警告稱，一場大規模的流血鎮壓迫在眉睫。她又呼籲聯合國及國際社會迅速回應局勢，協助處於嚴重危機的緬甸人。

會後，英國駐聯合國大使伍德沃德（Barbara Woodward）在一場線上記者會上表示：「緬甸軍方採取的這些暴力鎮壓是完全不能接受的，國際社會應該就釋出強烈的信息回應。」;「聯合國安理會應該加入國際行動」，她表示。

會前，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）在一封致聯合國秘書長的信中強調，緬甸國民的性命安全懸於一線事不宜遲，應該馬上行動。

覺莫敦在緬甸政變發生後，表示與緬甸軍政府劃清界線，軍方想在聯合國另推自己的大使遭否決。

同時，聯合國安全理事會召開閉門會議磋商緬甸問題。根據美媒CNN報導，安理會會後並沒有發表聲明，原因是中國要求有「更多時間」考慮聲明內容。