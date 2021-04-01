美國總統拜登提出「一代人僅有一次」的財政支出計劃

1 小时前

圖像來源，Reuters

美國總統拜登（Joe Biden）提出以數以萬億美元計支出，通過升級衰敗的基礎設施來重振美國經濟，並應對氣候變化。

2.3萬億美元（1.7萬億英鎊）的提案將會主導數以十億計的項目，比如電能車充電站，以及移除鉛水管等。

相關的支出將會部分通過對企業增加稅收彌補。

這些計劃已經引發強烈的反對。

共和黨人稱這些加稅措施是「停滯和衰落的配方」，同時，包括商業圓桌會議（Business Roundtable）和商會（Chamber of Commerce）等在內的重大的企業游說組織表示，他們支持這樣的投資，但是會反對增稅。

這些阻力正預示著這個計劃所面臨的艱難挑戰，它將需要國會的通過。

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即將彌漫的火藥味

——BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

在他的新冠抗疫紓困法案以微弱優勢獲國會通過之後，喬·拜登本可以有好多個不同的政策方向可以走。他選擇推行一個基礎設施法案，而不是去施壓加強槍械管控、投票權、移民、環境保護或者醫療改革等方面，這顯示了他想要的是一個更受歡迎和更少爭議的第二波立法舉措。

當然，就像新冠病毒的法案一樣，拜登政府很可能會用一個大規模的立法來悄悄地推進一些其他的政策要務。提案包括數億美元的綠色能源支出，例如擴大對長者、殘疾人士的醫療保險，以及工作培訓等。

也像新冠病毒法案一樣，即使是不具爭議性且得到公眾高度支持的基礎設施條款，也會在被籠罩在黨派政治的硝煙中。特別是共和黨將會強烈地反對法案中向企業和商戶增稅的部分。

很有可能，民主黨人會再次不得不一意孤行，來通過拜登的立法議案。

於是，這當中的挑戰就將是，在多個選區當中的很多人在防疫法案討論中三緘其口、現在又等著確認他們眼中的要務得到資助的情況下，要如何保持民主黨內的團結。

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白宮已經將法案推舉為數十年來最具雄心的公共支出計劃，稱這些投資是保持美國經濟增長和對他國——特別是中國——的競爭力所必須的。

「這不是那種小修小補的計劃，」拜登在周三（3月31日）賓夕法尼亞州匹茲堡的一場演講中這樣說道，「這是美國一代人僅有一次的投資。」

圖像來源，Civic Works 圖像加註文字， 在巴爾的摩的市政工程機構運營的一些項目，重點是對環保型工種進行培訓。

美國就業計劃當中有什麼？

該計劃提出超過6000億美元的基礎設施投資，包括將公路現代化，更換軌道車輛和巴士，並修復破舊的橋樑。

另外有數十億美元將會被用於一些像改進退伍軍人醫院設施、升級廉價住宅、擴大高速寬帶網絡以及刺激製造業和科研行業等。

計劃提出將資金引向鄉村社群和有色人種社群，包括建立一個與一所傳統黑人大學合作的全國性氣候研究實驗室。

支出計劃必須先得到國會的通過，然後在八年時間內實施。

白宮表示，增稅將會在15年時間內抵銷成本。

拜登提出對大企業稅收從21%增至28%。這一措施將會部分地抵銷2017年通過的減稅法案造成的損失。他還提出，提高對海外盈利的最低稅率。

在演講中，他承認這些計劃很可能面對的困難。他表示，他對於如何承擔這些支出，他也是「對其他想法持開放態度」。

「不能作出這些投資的話，將會令我們的債務更大，從而令我們的小孩在與競爭對手的對比當中處於不利位置，」他說，「當下的分歧不應該阻止我們為未來做正確的事。」

計劃會通過嗎？

拜登的議案與他在去年競選時提出的承諾相類似，而在它提出之前幾星期，民主黨才剛剛奮力通過另外1.9萬億的紓困法案，以應對全球疫情帶來的經濟損失，那是在沒有共和黨支持的情況下通過的。

目前尚不清楚，拜登的最新計劃當中有多少能夠在國會通過——他還有另一項聚焦育兒和教育等領域的支出計劃要在之後幾星期提出，同樣不知道在多大程度上能在國會通過。

資本經濟（Capital Economics）研究機構的首席北美經濟學家保羅·阿什沃思（Paul Ashworth）表示，抗疫法案的迅速通過是不尋常的。

「通常這些討論都會拖很多個月，而如果有任何法案獲得通過，最終通過的也會與政府最初提出的有很大差別，」他說，「我們懷疑這些討論會不相伯仲。」

艾利·阿倫（Eli Allenb）是非營利機構市政工程（Civic Works）的可持續職業中心主管。該機構提供職業培訓項目，在馬里蘭州黑人佔多數的城市巴爾的摩以培訓可持續能源產業的工作。

他說，他對於拜登的雄心壯志最終能夠比較完整地通過持「謹慎樂觀」態度，並且對於拜登強調在薪酬和福利方面創造「高質量就業」感到鼓舞——他說，這可能會幫助在整個產業內建立一個標凖。

「在過去我們合作過的聯邦政府項目當中，聚焦種族平等是沒見過的，」他補充說，「我認為這個焦點……在我們考慮用什麼策略來擴大這些工作機會的時候是非常重要的，特別是對有色人種而言。」

「以新方式實行基礎設施優先」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在希望重振經濟的匹茲堡演講。

史蒂芬尼·帕什曼（Stefani Pashman）是阿勒格尼社區發展會議（Allegheny Conference on Community Development）組織的首席執行官。這是匹茲堡一個地區經濟發展組織。周三，拜登就是在賓夕法尼亞州這些前鋼鐵城鎮發表了演講。

這座位於拜登勝選關鍵州份的城市，一直在致力將自身重塑為一個在自動行駛汽車等領域的高科技研究中心。

帕什曼說，總統承諾以數以十億美元計的政府資金，為本地一些具有雄心的計劃注入了新的動力。比如卡內基·梅隆大學（Carnegie Mellon University）和鐵路科技公司西屋制動（Wabtec）合作開發的新實驗室，它的重點將是貨運鐵路的革新，例如自動行駛火車等。

「這當中的想法是要改變鐵路產業……但是我們需要來自聯邦政府的6億美元，來將我們在本地有能力做的事情再放大，」她說。

「在過去幾年……我認為政府對這件事的承擔沒有達到所需要的程度，它需要投資來失去我們的地區經濟，以至全國的經濟，」她說。