美國非裔男子佛洛伊德死亡案開庭 法院公布最新影像證據

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圖像來源，TWITTER/RUTH RICHARDSON 圖像加註文字， 佛洛伊德在2020年喪命，引發了全球針對種族歧視及人身安全的大規模示威抗議。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在2020年5月遭白人警察喬文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住頸部之後在被警方制服期間喪命的案件，最新庭審已經在本周展開。

在最新庭審中，有多名目擊者在法院作證，引起全美各界關注。其中，一名消防員出庭時表示，當時他曾被喬文阻止關切死者傷勢。

該案發生之後全美開啟反種族歧視的大規模的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威運動，並引起許多騷亂。同時，全球響應反種族歧視示威運動。

最新證據

明尼阿波利斯法院，在法庭上向警方展示了當時佛洛伊德被捕期間，曾向警察懇求最新影片。在影片中可以看到死者當時向警方說：「我不是壞人。」

影片中又顯示，當時警員喬文用膝蓋壓制在佛洛伊德的脖子上超過9分鐘，同時間佛洛依德曾乞求對方不要傷害他。

現年45歲的喬文已被警方開除，但他否認謀殺和過失殺人罪。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 法庭上播放的警方錄像

佛洛伊德在2020年喪命，引發了全球針對種族歧視及人身安全的大規模示威抗議。警方的辯護律師稱，46歲的佛洛伊德是死於服藥過量和健康狀況不佳，警察當時使用的武力是合理的。

審訊第三天的觀察員說，關於佛洛伊德在被捕之前和之中的影片，可能會被檢察官用以處理有關毒品是否與佛洛依德的死亡中有關的指控。

警員錄到的影像顯示了什麼？

在法庭上，同時播放案發當時來自警察隊長連恩（Thomas Lane），昆恩（J Alexander Kueng）和陶（Tou Thao）執勤時隨身錄下的影像。當逮捕行動進行時，喬文的錄影裝置跌落在地上，因此沒有記錄下整件事情經過。

在連恩的鏡頭中，佛洛伊德面對警方乞求他們並說：「請不要拍我......我才剛失去了我的母親。」

佛洛伊德之後被戴上手銬，繼續向連恩和昆恩兩名警員懇求說他沒有反抗，「會做任何你讓我做的事情」。

當警察試圖使佛洛伊德上車爭執發生，佛洛依德開始哭泣和抵抗，同時說自己患有幽閉恐怖症及焦慮症。

喬文和他的搭檔陶，在拘捕過程中隨後趕到。

當警察將佛洛依德拖出車外，並在地面上制服時，可以聽到佛洛伊德在呼喚他的母親，又說他要告訴他的家人他愛他們。

此時旁觀者開始向警察大叫，要求檢查佛洛伊德的脈搏，並停止束縛他。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 對許多人來說，佛洛伊德在警察拘留所中死去已成為警察暴力之象徵

證人出庭

19歲的商店員工馬丁（Christopher Martin）在法庭上說，他在被捕前不久與當時到店內消費的佛洛伊德有短暫互動。

他說，佛洛伊德「似乎正在藥癮上」，因為佛洛依德需要花上力氣回答一個簡單的問題，但雙方還是能夠進行對話。他又稱佛洛伊德先生「友好且平易近人」。

在商店的監控影像中能看到佛洛伊德當時在笑，與人交談和四處走動。

馬丁又告訴陪審團，他賣給了佛洛伊德一包香煙，並收到偽鈔。馬丁表示他知道這張鈔票的顏色和質地都是假的，但他補充說，佛洛伊德「似乎並不知道那是偽鈔」。

馬丁說，他曾考慮讓商店從自己的工資中扣除偽鈔造成的損失，而不是與佛洛伊德對質，但隨後他決定告訴他的經理。另一名同時則去報了警。

目擊逮捕過程的馬丁說，他感到「難以置信和內疚」，因為「如果我不去處理那筆賬，一切都可以避免的」。

此外，61歲的麥克米利安（Charles McMillian）是另一位證人，他也在周三庭審中出庭。

根據電視錄像，麥克米利安似乎是佛洛伊德被捕現場的第一位目擊者。他告訴法庭，他與佛洛伊德當時有對話，並敦促他上警車。

麥克米利說，事件發生後他感到「無助」。在當時的影片中可聽到他告訴警員喬文說：「你的膝蓋壓在他的脖子上，這是不對的。」

在法庭上觀看佛洛依德當時被逮捕的影片時，麥克米利安開始哭泣，法官要求短暫休庭。

圖像來源，Getty Images

審判持續

檢察官布萊克韋爾（Jerry Blackwell ）在本周審訊開始時向陪審團控訴被告喬文跪壓在佛洛伊德的脖子上，並用「過分和不合理的武力」拘留了死者是「背叛了他的員警徽章」。

與此同時，喬文的辯護律師納爾遜（Eric Nelson）說，此案件應該從證據上進行判決，而不是「政治或社會原因」。 他說，佛洛伊德先生在被捕時正使用毒品，他「是為了向警方隱瞞他在吸毒」，並表示這也是導致他死亡的原因。

周二（3月30日）有4名年輕的目擊者上台。 其中青少女達娜拉（Darnella），當時將佛洛伊德喪命的當下用手機錄下來，引發了全球示威。她說當時「無法做更多的事」仍深感歉疚。

她在法庭稱，當時用在手機上錄下整個過程，因為她「看到一個恐懼的人正乞求能活下來。」

她又說：「那是不對的，他（佛洛依德）很痛苦。」

一名受過武術訓練的目擊者威廉斯二世（Donald Williams II）在周一和周二分別遭到檢方和辯方的盤問。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「白人特權」是什麼？為何在示威運動中被提起？它如何影響社會？

他告訴法庭，喬文當時使用一種稱為「血鎖」（Blood chokes）的危險武術技巧，來回移動膝蓋以增加對佛洛伊德先生背部和頸部造成壓力。

明尼阿波利斯的一名消防員和緊急醫療技術人員漢森（Genevieve Hansen）在佛洛依德被捕時是下班時間。她說自己「非常希望幫助」佛洛伊德，但警察不允許她這樣做。

被告喬文則在庭上一直保持沉默，但仍參與訴訟程序。在聆聽證詞同時，他幾乎不停地在紙上做筆記。

關鍵案例

去年5月，喬文跪壓在佛洛伊德（George Floyd）脖子上的影片在全球廣為傳播。

對許多人來說，佛洛伊德在警察拘留所中死去已成為警察暴力之象徵：特別是對有色人種的殘酷對待。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為何佛洛伊德之死能在全球引發共鳴

此案發生之後引發了各地反種族歧視的大型示威。但是，儘管全球掀起強烈抗議，但這並非一件容易解決的案子。因為， 在美國，很少有警察在執勤期間，造成逮捕者死亡而被起訴定罪。