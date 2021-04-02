新冠疫情：好萊塢明星「避疫」澳大利亞，滯留海外澳洲國民指責「雙重標凖」

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者，發自悉尼

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 扎克·艾夫隆, 茱莉亞·羅伯茨和馬特.達蒙

一切都是從扎克·艾夫隆（Zac Efron，碩克·艾佛朗）開始的。之後是馬克·沃爾伯格（Mark Wahlberg，麥克·華堡）飛過去了，馬特·戴蒙（Matt Damon，麥迪文）也飛過去了。後面就是其他幾十個明星——全都在澳大利亞臨時安家。

最近，茱莉亞·羅伯茨（Julia Roberts，茱莉亞·羅拔絲）也抵達了。稍後她將要在這裏和喬治·克魯尼（George Clooney，佐治·古尼）拍一部電影，片名也恰如其分地叫《天堂門票》（Ticket to Paradise）。

新冠疫情全球大流行期間，似乎半個好萊塢的人都逃到了澳大利亞，將那裏看作是不受病毒影響的世外桃源。

在一個基本上清除了疫情的國家，生活是美好的——人們很自由地享受海灘、酒吧和夜店。

大多數來到這裏的大腕們都是來工作的。澳大利亞政府已經用減稅將下一部「雷神」（Thor）系列電影的拍攝項目吸引到這裏來。

圖像來源，ZAC EFRON/INSTAGRAM 圖像加註文字， 扎克·艾夫隆（Zac Efron）是在疫情期間最早搬到澳大利亞的好萊塢明星之一

這令當地成了一個偶遇明星的寶地，特別是悉尼：

一會兒是伊德里斯·艾爾巴出現在演唱會舞台上；一會兒是娜塔莉·波曼（Natalie Portman，妮妲莉·寶雯）在邦迪海灘購物；一會兒又是克里斯·普瑞特（Chris Pratt，基斯·帕特）在酒店裏參加派對；還有艾夫隆在唐人街的一家韓國燒烤餐廳裏吃午餐。

這份「來賓名冊」當中還包括林家珍（Awkwafina，奧卡菲娜）、艾德·希蘭（Ed Sheeran）、簡·西摩爾（Jane Seymour）、梅麗莎·麥卡西（Melissa McCarthy，瑪莉莎·麥卡菲）、葉璇、保羅·麥斯卡（Paul Mescal）、麗塔·奧拉（Rita Ora，烈達·奧娜）、朗·霍華德（Ron Howard）、泰卡·瓦提提（Taika Waititi，塔伊加·維迪提）、泰莎·湯普森（Tessa Thompson）、蒂爾達·斯溫頓（Tilda Swinton）、湯姆·漢克斯（Tom Hanks，湯·漢斯）和艾倫·休格爵士（Lord Alan Sugar）等。

還有那些回到家鄉的澳大利亞明星：妮可·基德曼（Nicole Kidman，妮歌·潔曼）、凱思·厄爾班（Keith Urban）、凱莉·米洛（Kylie Minogue）和丹妮·米洛（Dannii Minogue）姐妹、露絲·拜恩（Rose Byrne）、艾拉·費舍爾（Isla Fisher，艾拉·費雪）和她的英國丈夫薩沙·拜倫·科恩（Sacha Baron Cohen，沙查·巴隆·科恩）。

當地一名娛樂記者向BBC表示：「他們已經叫這裏是『澳萊塢』（Aussiewood）了。」

圖像來源，Reuters/Getty Images/EPA/BBC 圖像加註文字， 過去一年這些明星身在澳大利亞。

不過，並非是每個人都為此高興。澳大利亞封鎖邊境一年來，仍然有至少4萬國民被迫留在海外。

很多人說，他們實際上是被擋在了家門外。有一個團體還在聯合國發起了一宗人權投訴。

「沒有其它任何國家會用這種方式阻止國民回國，」上月才從英國返回的賽布麗娜·蒂亞沙（Sabrina Tiasha）說。

為什麼會這樣？

澳大利亞邊境限制實際上已經讓代價高到令很多國民無法乘飛機回國。

去年，澳洲政府強制執行一項對國際旅客的「入境上限」，意在降低疫情爆發的風險。

條款意味著飛往澳大利亞的航班在很多時間都只能載最多40名乘客。這一上限讓飛行成本增加，並導致航空公司以商務艙和頭等艙旅客優先。

從英國飛往澳大利亞的航班價錢可能在3000澳元（1700英鎊）至1.5萬澳元之間，迫使很多人動用積蓄甚至是養老金。此外還有抵達後的強制酒店隔離費用：每人3000澳元。

圖像來源，SABRINA TIASHA/ FACEBOOK 圖像加註文字， 乘客報告稱，前往澳大利亞的商業航班常常空無一人。

找到一張票價在疫情前水平的機票是很難的。即使有機票，你也有可能因為超售而被擠出來。

「六個月之後我可能確定地說：根本就是無規律可循，」蒂亞沙說。

「你根本沒有辦法知道會發生什麼，或者訂到一張比較不會被擠出來的機票。」

政府表示，它已經安排了超過100個歸國航班，包括今年的20個。

但是仍然有數以萬計的澳大利亞人未能回國，對政府支持不足的憤怒越來越強。

十幾個滯留海外的澳大利亞國民向BBC表示，他們從澳大利亞當局那裏得到的協助很少。

瑪格麗特（Margaret）和約翰·斯巴克斯（John Sparks）夫婦二人均70多歲，全球疫情爆發時正身在英國度假。他們已經在那裏滯留了近一年。

「人們已經壓力巨大，也很害怕，幾乎是為了回家多少錢都願意花。但是作為領養老金的人，我們不得不花很長時間認真考慮成本，」斯巴克斯在今年較早前向BBC表示。

他們之前曾經三次遭遇航班取消，在上月才難得地買到回國的航班。

圖像來源，JOHN AND MARGARET SPARKS 圖像加註文字， 約翰和瑪格麗特述說了自己滯留在英國的經歷。

在臉書（Facebook）群組裏，滯留海外的澳大利亞人互相建議，要隨時收拾好行李。那些比較幸運的人則回憶他們如何經過重重難關回家的細節。

「你的手機要通宵開著不要靜音，這樣才能在任何時候都收得到最後一刻的航班通知，」有一個人寫道。 「隨時凖備接收提前24至48小時的通知。」

數以百計的人都發帖求助。他們想要回家都有不得已的理由：照顧患病或者彌留的親人；已經沒有了工作和家；又或者因為與至親分隔兩地的心情已經變得令人受不了。

人權爭議

一些人認為，政府的政策是在侵犯他們的人權。國際法規定國民有回國的權利——這是一個最常在難民案件中被提起的條款。

一個名為「滯留外國的澳大利亞人」（Stranded Australians Abroad）的團體向聯合國人權委員會（Human Rights Committee）發起了請願，要求介入。

但是，專家警告，由於澳大利亞法律沒有類似的保證，於是能夠做的事情並不多。

悉尼大學的本·薩烏教授（Prof Ben Sau）表示，一宗極端案例——「一名澳大利亞人因此變得窮困」——可以論證懲罰性的入境限制限是不必要。另一些專家則說，讓家人持續分隔兩地可能侵犯了兒童的權利。

薩烏教授還表示，澳大利亞也可以通過一項法律，讓事情更加公正，比如規定航空公司優先照顧易受影響的國民。

澳洲政府則堅稱，回國航班的價格是由航空公司決定。

「（我們）目前的最優先事務是幫助海外的澳大利亞人，」外交部發言人向BBC表示，並說他們自疫情爆發以來已經幫助超過3.9萬澳大利亞人回國。

圖像來源，CHRIS HEMSWORTH/INSTAGRAM 圖像加註文字， "雷神"影星克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth，基斯·鹹士禾夫）、伊德里斯·艾爾巴（Idris Elba，艾德里斯·艾巴）和馬特·戴蒙在悉尼一個派對上。

「區別對待富人」

但是仍然有批評人士指，政府對那些大腕們採取了更靈活的政策。

政府在1月對入境人數上限作出減半限制，指是由於英國變種病毒的威脅。但是幾天后，又允許澳網公開賽（Australian Open）相關的超過1700名網球運動員、工作人員及相關人等入境。

「他們把一屆網球比賽放在了他們自己的國民之前，」蒂亞沙說。

此外還引起了其它爭議。酒店隔離是一項對所有人的要求，但是很多明星卻得到了豁免。

茱利亞·羅伯茨和艾德·希蘭兩人是在悉尼城外的一座豪華莊園一起隔離。戴蒙、基德曼和丹妮·米洛均被允許自行隔離。

「明星們是在他們自己的私人大宅裏，」《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）的娛樂記者奧黛麗·霍內裏（Andrew Hornery）說，「這與被關在一個四星級酒店房間裏看著一條高速公路，是非常不一樣的體驗。」

英國富豪休格爵士在去年7月乘頭等艙飛到澳大利亞拍一個電視節目。他在推特（Twitter）上寫道，那是一次非常好的體驗，而此前他只是乘坐過私人飛機出行。

同一周，有報道指有澳大利亞人在被從航班裏擠出來後在希思羅機場（Heathrow Airport）扎營。

一名女子發佈了一張照片，是她的孩子們睡在一個航站樓的地上；她在這條廣為轉發的帖文中說，他們沒有別的地方可去。有報道指，她稍後就得到了一張回國的機票。

「與普通人相比，對於富人或者明星是100%的不同待遇，」卡妮莎·巴蒂（Kanisha Batty）說。這名澳大利亞女子得到了在英國的簽證延期。她開玩笑，遣送出境可能會是最快的回國方式。

滯留在秘魯的達米安·艾森納克（Damien Eisenach）也同時，這似乎是「一個（人有高低之分）兩個不同的體系」。