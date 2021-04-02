美國總統拜登白宮新內閣的五大看點

安東尼·澤克爾 （Anthony Zucker）

BBC駐北美記者

13 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登主持首場內閣會議。

花了三個月，美國總統拜登（Joe Biden）終於敲定他的白宮內閣，這些人將會是未來協助拜登施政的高級幕僚。星期四，總統首次與他的團隊坐下來開會。

上周勞工部長馬蒂·沃爾什（Marty Walsh）參議院確認提名後，拜登（Biden）完全填補了總統內閣成員的所有15個職位。

確認任命的過程很緩慢，候選人任命程序以及參議院確認任命聽證會受到延誤，部分原因是共和黨對拜登總統的勝利提出挑戰，以及前總統特朗普捲入的彈劾案。

在拜登任期約60天，他已趕上其他前任總統的進程，把自己的主要負責人放在相關部門中。他是自1981年羅納德·里根（Ronald Reagan）以來首位成功確認其所有原屬內閣提名的總統。

這是拜登新內閣五個關鍵要點。

多元化的團隊－但有另外

拜登的15個內閣成員中，只有五個是白人直男，這比例是歷來最低的。 相比之下，特朗普的內閣有11名白人男子，而之前該比例最低的比爾·柯林頓（Bill Clinton）政府，14名成員中有6名。

拜登的內閣有許多創舉。珍妮特·耶倫（Janet Yellen）是第一位女性財政部長。德布‧哈蘭德（Deb Haaland）是首位美國原住民女性內政部長。

皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）成為首位公開其同志身份的內閣成員。國防部長勞埃德·奧斯丁（Lloyd Austin）是首位領導五角大樓的黑人。澤維爾·貝塞拉（Xavier Becerra）和亞歷杭德羅·馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）分別是首任西班牙裔衛生及公共服務部和國土安全部部長。

上圖五張黑白照是白人男子。其他彩色圖片則是以下其中一種：女性、少數族裔和同志社群。

拜登內閣成員中唯一缺席的是沒有亞裔或太平洋島民（AAPI），這倒是21年來的首次，因而引起了一些民主黨人的批評，雖然副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）具有南亞裔血統。

伊利諾伊州參議員塔米·達克沃思（Tammy Duckworth）說：「被人告知『好吧，你有卡瑪拉·哈里斯，我們為她感到驕傲；你不需要別人了』，這是一種侮辱。」

亞太美國國會研究所主席瑪達琳（Malalene Xuan-Trang Mielke）在1月份的聲明中警告說，拜登冒險疏遠美國選民中增長最快的種族或族裔群體。

在2020年總統大選中，有1100萬名有AAPI血統的美國人投了票，根據出口民調，拜登以2比1的優勢勝過特朗普。

她說：「即將到來的政府明目張膽排拒AAPI族群，是離棄和消滅AAPI社群。」

險勝

拜登的內閣人選在參議院的平均獲得48票，算是能得到跨黨支持。

只有內政部長哈蘭德和衛生及公共服務部長貝塞拉，在議會內面臨嚴峻考驗。

哈蘭德是新墨西哥州的前女議員，她過去對能源政策的看法遭到強烈反對。

在任命聽證會上，她反對公共土地上油頁岩「壓裂」的以及支持針對解決氣候變化的「綠色新政」計劃，因而多次受到挑戰。

最後，只有四名共和黨人投贊成票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈蘭德成為首位原住民內政部長。

貝塞拉是加州前國會議員兼檢察長，參議院以50票對49票通過任命，是眾多內閣成員中得票最相近。反墮胎組織反對他，因為他過去曾支持捍衛墮胎權和規範保守派的「懷孕輔導」中心。

貝塞拉亦因高調捍衛民主黨通過的醫療改革以及支持無證移民權利，而引來反對聲音。

儘管共和黨人批評貝塞拉相對缺乏衛生政策經驗，但過去的衛生部長提名中，都沒有太多考慮這一點。

反而，這兩項任命都表明，墮胎、移民和環境法規等熱議的政治問題，可以繼續影響共和黨投票取向，拜登團隊在接下來的政策戰中，須牢記這一點。

一些自由主義者也留意到，涉及內閣成員是屬於少數族裔。

夏威夷的民主黨參議員希羅諾（Mazie Hirono）對美國政治新聞《政客》（Politico）說：「這裏似乎有一種模式。」

圖像來源，Getty Images

內拉風波

儘管拜登的內閣中各部門首長得以確認，但在內閣級別的任命中，也不是完美無暇。

內拉·坦登（Neera Tanden）原本是拜登選擇出任白宮預算辦公室負責人，但拜登預計到會未必夠票，以成為拜登內閣唯一一個要在投票前就撤走的提名人。

早在民主黨席捲兩次佐治亞州選舉之前，當時共和黨人似乎將繼續控制美國參議院，有人認為坦登會是犧牲品，共和黨人可以投票否決一名更具爭議性的提名人，讓他們向支持者證明可以反對拜登政府，而不用破壞拜登的高層任命。

但參議院最終由民主黨控制，有一段時間，外界認為一直被指與民主黨前總統候選人希拉里‧克林頓關係密切的坦登，其任命會悄悄通過。

但最終沒有。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 坦登未能就任。

坦登政壇最大污點是她曾發出煽動性推文，這些推文針對的是進步左派和右派的政治對手。她在網上把火力集中在一些溫和共和黨參議員身上，包括蘇珊·柯林斯（Susan Collins）和麗莎·默科夫斯基（Lisa Murkowski），不但無什麼作用，如果不是發生這件事，這些人可能會被哄一下來支持她。當西弗吉尼亞州溫和的民主黨人喬·曼欽（Joe Manchin）和一些涉及的共和黨人出來反對提名時，她就注定仕途未能更上一層。

從坦登事件中得到的更大的啟示是，溫和派政客在政府人員上希望跟隨拜登的新作風。

坦登（Tanden）的捍衛者很快就指出，特朗普時代的任命人選，過去在社交媒體上更具對抗性（更不用說特朗普本人了），但是對特別是中間派參議員而言，這種風格不再奏效。

「內拉·坦登沒有經驗，也沒有領導這個關鍵機構的素質，」柯林斯在一份聲明中宣佈反對內拉：「她過去的舉動完全就是拜登總統已承諾需要解決的仇恨。」

共和黨的贊成與反對

拜登15名內閣成員確認的過程中，一個清晰模式開始浮面，知道哪些人將會強烈反對新政府，以及哪些是拜登政府可以爭取支持的人。

這名單的榜首是密蘇里州的喬什·霍利（Josh Hawley），他對拜登每個高層提名都投反對票。他把自己定位做對總統最強硬的強硬派人士，在國會大樓被特朗普支持者闖入後，他繼續在國會推動挑戰拜登當選的合法性。

在霍利緊隨其後的反對派還包括得克薩斯州的克魯茲（Ted Cruz）和佛羅里達州的裏克·斯科特（Rick Scott），他們都只投票贊成國防部長奧斯丁。兩者都像霍利一樣，把目光放在2024年的白宮。

實際上，有沒有野心成為總統，似乎成為共和黨參議員是否會投票反對拜登內閣提名人的最好預測，這背後牽涉政治計算，任何與新政府的合作，都可能在2024年共和黨總統初選中，成為政治毒藥。

另一方面，最有可能與民主黨人投票的共和黨人也表明了立場，雖然他們一點也不讓人感到意外。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬什·霍利（左）和克魯茲似乎有意參選下屆總統。

緬因州的柯林斯支持拜登的所有提名人。默科夫斯基除了貝塞拉之外，每一個都做贊成票。他們和猶他州的米特·羅姆尼（Mitt Romney）（以13票贊成）也在2月份支持彈劾特朗普，顯然地他們也不擔心會觸怒黨內的其他一些溫和派（俄亥俄州的羅伯·波特曼（Rob Portman），西弗吉尼亞州的謝利·摩爾·卡皮托（Shelley Moore Capito）和阿拉斯加的丹·沙利文（Dan Sullivan））以及參議院的老手（愛荷華州的少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和查克·格拉斯利（Chuck Grassley））也批准了兩位數的拜登內閣人選。

如果拜登要組成跨黨派的聯盟，支持他的立法議程，那前者會是一個好的開始。

只是開始

當特朗普提名羅德·羅森斯坦（Rod Rosenstein）成為副司法部長時，羅森斯坦並不為人熟悉，但是當羅森斯坦代替司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions），任命羅伯特·米勒（Robert Mueller）成為特別顧問,去調查俄羅斯涉嫌干預2016年時，他的名字更家傳戶曉。

拜登仍然需要在各個政府部門和機構中，填上一些做實事的人員。

儘管公眾不太留意，但政界對此卻很關注。周一，由於共和黨參議員默科夫斯基的反對，拜登取消了自由派法學教授，氣候活動家伊麗莎白·克萊恩（Elizabeth Klein）的內政部副部長提名。

民主黨參議員達克沃思（Duckworth）威脅要反對所有白人直男做閣員，直至拜登提名更多亞裔太平洋島民。

像這樣的政治衝突，並不會出現在公眾視線範圍，但這將會長遠地，為美國行政立法關建立基調，即使，目前仍然是一黨控制兩院。

這些較低級別的任命，也有可能鼓舞到民主黨內部，例如助理衛生部長瑞秋·萊文（Rachel Levine）則在近期成為美國第一位獲參議院通過提名的公開變性人聯邦官員。