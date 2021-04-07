阿斯利康疫苗： 有人接種後出現血栓問題，背後可能的性別和種族因素

37 分钟前

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英國近日報告30例接種牛津/阿斯利康疫苗後出現血栓問題的個案，其中七人接種該疫苗後死亡。官方和專家認為接種該疫苗的利大於弊，但也呼籲需要做更多相關研究以揭開血栓背後的群組，性別甚至種族因素的作用。

英國藥品監管機構向BBC證實，英國有7人在接種牛津/阿斯利康疫苗後死於異常血栓。

截至3月24日英國1800萬名接種疫苗的人中，共有30人出現血栓， 女性佔多數。 但目前醫學界對血栓是巧合還是疫苗的真正副作用的這個問題仍然沒有定論。

英國醫療衛生監管局（MHRA）表示，接種疫苗的利仍大於弊。世界衛生組織和歐洲藥品管理局也贊同這一結論。阿斯利康的一位發言人說「接種者安全仍然是公司的最高考量。」

英國於2020年12月9日開啟疫苗接種工作，直到2021年4月2日才披露與阿斯利康疫苗相關的血栓信息，此時已距疫苗接種開啟工作4月之久。而歐洲和加拿大等國的數據公布和接種政策轉變早於英國。

由於擔心該疫苗安全，包括德國、法國、荷蘭和加拿大在內的其他國家已限制該疫苗使用，只為老年人接種。

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女性接種者的焦慮

英國提供牛津大學/阿斯利康和輝瑞/BioNTech兩款疫苗給公眾接種。截止3月28日英國第一劑新冠疫苗接種人數已超過3000萬，約半數（57%）以上英國成年人已完成第一劑疫苗接種。如果這部分人群順利接種完第二針，從理論上講英國將很快達到群體免疫。

在本次公布的數據中，因接種阿斯利康疫苗而出現血栓問題的患者中，有三分之二為女性。

英國《衛報》稱，年輕女性恐怕會特別焦慮，可能會拒絶接受接種該疫苗。

血栓在年輕女性中比較常見，服用避孕藥也會增加血栓風險。

荷蘭副首相兼公共衛生、福利與體育大臣胡戈·德容赫4月2日宣佈，該國當天開始暫停給60歲以下的人群接種阿斯利康疫苗。荷蘭已接種了約40萬劑阿斯利康新冠疫苗，荷蘭藥物安全中心2日發佈的報告稱，有5人髮生了血栓形成並伴有血小板減少，其中一名婦女因肺栓塞死亡。所有5例血栓病例均發生在25至65歲的女性群體當中。

歐洲和加拿大暫停為年輕人接種阿斯利康疫苗

歐洲多國接種阿斯利康疫苗400萬人中出現40多例血栓問題，迫使多國叫停接種計劃或調整優先接種群組。

3月31日，德國暫停對60歲以下人群接種阿斯利康疫苗。當地近270萬名接種了阿斯利康疫苗的人當中，有31宗出現罕見血液凝固的個案。

3月30日，加拿大決定停止為55歲以下人士注射阿斯利康疫苗，等待進一步風險效益評估。 當局還表示，該措施也是出於謹慎，因當地有其他疫苗可供民眾接種。加拿大已為民眾接種逾30萬劑阿斯利康疫苗，暫未出現血栓個案。

加拿大全國免疫諮詢委員會副主席迪克斯（Shelley Deeks）說︰「目前確認的(血栓)個案主要出現在55歲以下的女性，儘管也有男性個案的報告，這情況通常在接種疫苗後4至16天發生。」

加拿大全國免疫諮詢委員會表示，仍未清楚注射阿斯利康疫苗後出現血栓機率，指出有四成出現該症狀的人都死亡，認為55歲以下人士接種該款疫苗效益具不確定性，但表示長者出現血栓情況較罕見，而他們感染新冠病毒後入院和死亡風險較高，因此建議可在長者同意下為其注射阿斯利康疫苗。

自然出現血栓的機率

牛津/阿斯利康疫苗研發主任波拉德（Andrew Pollard）教授說「疫苗安全顯然是絶對最重要的」，但英國每月因其它原因發生的血栓有約3000例。

台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞三月中旬時表示，歐美人血栓事件發生率是黃種人的5到10倍。

他解釋到血栓事件在台灣並不常見。 據統計，全台每年血栓發生率約為萬分之1.59，但在歐美國家發生率可能達萬分之10到20，是黃種人的5到10倍。

台灣已於兩周前開始接種阿斯利康疫苗，但台灣的中央流行疫情指揮中心建議幾類人群不可接種該疫苗。其中包括對疫苗成分過敏的人，接種首劑阿斯利康疫苗後出現急性嚴重過敏的人以及18歲以下的青少年；有急性嚴重疾病並且伴隨發燒或急性感染的人亦應暫緩接種。

另有四類人士，包括有血小板減少或任何凝血異常的人、懷孕或可能懷孕的女性等應先評估效益及風險後再決定是否接種。

目前台灣未有關於接種阿斯利康疫苗後出現血栓問題的報告。

但截止3月29日，台灣有9412人接種阿斯利康疫苗，累計出現31件不良反應事件，包含27件非嚴重事件和4件疑似嚴重不良反應事件。非嚴重事件大部分症狀為發燒、肌肉痛、頭痛或注射部位紅腫熱痛等情況。

台灣首批優先接種的群體為醫護人員。

外界質疑台灣開打阿斯利康一周後接種人數不足1萬人，接種率偏低。台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應稱，根據各國報告，阿斯利康疫苗接種後的副作用比一般疫苗高一些，且也有報導稱出現嚴重過敏反應，因此醫護人員安排分批接種。

「接種牛津/阿斯利康疫苗的利大於弊」

英國醫療衛生監管局的首席執行官雷恩（June Raine）說： 「（該疫苗在）預防新冠感染及其併發症方面的好處......仍然大於任何風險，公眾應繼續在受邀時接種該疫苗。」 該機構此前曾表示，數據顯示接種阿斯利康疫苗後，因新冠疾病而住院和死亡的人數減少80%。

目前英國當局正展開調查以確定阿斯利康疫苗是否會導致罕見血栓。本周伊始歐洲藥品管理局表示，這 「未得到證實，但有可能」。

利弊平衡

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

從疫苗到止痛退燒的撲熱息痛（paracetamol），所有的藥物都有可能造成嚴重的副作用。接種季節性流感疫苗後有大約百萬分之一的機率導致患上神經失調的格林－巴利綜合症。

所以真正的問題是：接種該疫苗帶來的好處值得冒險嗎？

疫苗是否是造成血栓和死亡的原因，仍然沒有得到證實。數據表明每250萬接種疫苗的人中就有一人死亡。

然而這必須與新冠病毒構成的已知威脅進行權衡。

如果250萬60歲的人感染新冠病毒，那麼約有5萬人會死。如果他們都是40歲的人，那麼約有2500人死亡。