復活節：歐洲多國嚴陣以待防範新冠疫情重燃，法國進入第三次全國封鎖

59 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國非關鍵行業商鋪和餐廳再次被關閉。

法國、意大利等歐洲國家在復活節前後實施封鎖令。與此同時，世衛稱歐盟各國的疫苗推廣進度"慢得不可接受"。

法國在復活節前新冠疫情加劇，2019冠狀病毒病（COVID-19）新增病例急劇上升，醫療系統面臨超負荷的局面，政府宣佈全國進入第三次封鎖。

該國所有學校和非關係行業的商鋪將臨時關閉四星期，且在19時至清晨6時實施宵禁。

上周五（4月2日），進入重症監護病房（ICU，深切治療部）的新冠重症病人數量增加145人，是五個月來的最大增長。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾，將為新冠病人凖備更多醫院牀位。

法國目前正應對著一個重症病人高峰，ICU病房裏的新冠病人約有5000人。周五，法國全國單日錄得46677個新增病例和304例死亡。

隨著限制令從上周六起生效，從本周二（4月6日）起，人們如要出行至離住所10公里（六英里）以外，亦需提出合理理由。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國正應對著5000名入住ICU病房的重症病人。

總統馬克龍曾經希望在無需再度實施全國封鎖的情況下控制法國的新冠疫情。

不過，由於全歐洲的疫苗推廣接種出現延誤，以及病毒出現幾種新的變種，令法國疲於應付。

德國和意大利

在德國，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）呼籲民眾做好自己本分，參與接種疫苗。

在上周六的電視講話當中，施泰因邁爾表示，德國正處在第三波疫情之中，同時面臨著更多的限制。

他還承認政府犯了一些錯誤，特別是在檢測和疫苗推廣上面，同時還提到目前民眾對於政府存在著「信任危機」。

「當然，擺脫全球大流行疫情並沒有金科玉律，」施泰因邁爾說，「因此才需要政治辯論——但是必須不能以爭論本身為終點。」

「不管在聯邦政府還是州政府層面，不管是黨派還是聯盟，又或者是民調的升或降——所有這些都不能在當下扮演主要角色。」

「我們需要清晰的思路和決心，我們需要合理可行的規範，讓民眾有方向可循，讓這國家能夠再次達成它本身所具備的成就。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德國總統施泰因邁爾敦促德國人接種疫苗。

上月，德國官員宣佈，全國將會在復活節期間實施封鎖令——但是又在幾天后推翻了這一決定。

德國總理默克爾（Angela Merkel）此前稱4月1日至5日期間實施封鎖的計劃是一個「錯誤」，並表示她會對這次政策調頭負起「最終責任」。

意大利在上周進入開始為期三天的封鎖令，以試圖阻止在復活節周末期間出現新冠病例急升的狀況。

所有地區現在都處在「紅色區域」——即最高級別的限制區——而同時，該國每日錄得約2萬新增病例。

非必須的活動已經被禁止，但是人們還是被允許在家中舉行最多三人的復活節聚餐。教堂也向公眾開放，但是崇拜者被要求在他們所居住的區域出席禮拜。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 教宗方濟各連續第二年閉門進行復活節宗教儀式。

教宗方濟各的復活節布道只對約200人開放，聖伯多祿廣場則連續第二年不開放。

不同的地區將會繼續維持在「橙色區域」或者「紅色區域」的限制狀態，直至本月末。

意大利政府亦宣佈，將額外委派7萬名警員，在全國進行監督，以保證封鎖令的實施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在意大利城市米蘭，非關鍵的商鋪均被關閉。

「這不是放鬆防範的時候，也不能放下一直以來表現出的責任感，」內政部長露西安娜·拉莫爾傑塞（Luciana Lamorgese）向《信使報》（Il Messaggero）表示，「因為疫苗推廣所取得的進展終於給了人們逐漸重返正常生活的曙光。」

歐洲疫苗推廣進度堪憂

周五，世界衛生組織（WHO）批評歐洲疫苗推廣「慢得不可接受」，並表示該地區的狀況目前比過去幾個月都更差。

「疫苗是我們擺脫這場疫苗的最佳辦法……然而，這些疫苗的推廣接種速度慢得不可接受，」世衛歐洲部主任漢斯·克魯格（Hans Kluge）在一份聲明中說。

「我們必須通過擴大生產、減少疫苗許可的行政障礙來加快速度，並用盡我們庫存的每一劑，現在就要。」

與此同時，他表示，只要疫苗覆蓋率仍然處在低位，歐盟國家就將不得不強制實施封鎖令等各種措施，來為這些延誤買單。