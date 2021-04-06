美國3月新增就業超預期 疫情之下經濟是否觸底反彈

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 酒吧餐廳僱工增長導致3月美國就業增長強勁。

疫情泥潭中的美國經濟出現曙光——3月美國非農就業崗位增加91.6萬個。

此前，路透社調查預計新增就業數為64.7萬個，實際數據大超預期；同時這也是該數據自去年8月以來的最大增長。

雖然美國工作崗位相比疫情前依然存在840萬的缺口，但經濟學家預計，隨著經濟回暖，就業市場可能在明年底前全部恢復。

「經濟在更大範圍上重新開放，疫情即將結束的樂觀情緒日益高漲，再者上個月異常寒冷的天氣逆轉，使就業大幅增長，」富國銀行經濟學家豪斯（Sarah House）表示，雖然還有很多欠賬要補，但勞動力市場已經處在一個較快復蘇的軌道上。

危機仍在

圖像來源，Getty Images

面對柳暗花明的就業數據，美國總統拜登表示，「我們政府上任頭兩個月創造的新工作崗位，比史上任何一屆政府在同期創造的都多。」

不過，拜登也發出警告，「我們還有很長的路要走，面對這個好消息，我還需要向美國人民明確而直接地聲明：我們努力取得的進展可能會逆轉。」

美國的疫情仍然未發生根本性變化。一些州的死亡人數仍在快速上升，感染人數也仍在顯著增加，在這種情況下，包括佛羅里達和德克薩斯州在內的幾個州取消了強制佩戴口罩要求和其他防疫保護措施。

路透社分析，上周美國新冠確診病例新增超過43.1萬例，這是自1月以來首次出現新增病例連續兩周上升的情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約街頭的復活節遊行。雖然就業數據有所好轉，美國總統拜登也發出警告，「我們還有很長的路要走。」

「不要讓我們所有人努力取得的成果付諸東流，」拜登說，「我們需要完成這項工作，我們需要每一個美國人全力以赴、保持警惕。」

「這樣我們就能戰勝病毒，甩掉這副阻礙我們經濟發展的重擔。」

疫情帶來的大範圍、長時間經濟封鎖，使美國共失去2000多萬個工作崗位。

強刺激下的「隧道之光」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 據估計，紐約唐人街約有九成商鋪目前已恢復經營。

為了應對危機，華盛頓已經批准數萬億美元的復蘇援助，包括上個月的1.9萬億美元救助方案，其中包含為美國人提供1400美元支票，延長失業救濟，並資助學校重新開學等政策。

拜登並未停下刺激的步伐，又公布了一項2.3萬億美元的基建計劃，包括對農村寬帶、退伍軍人醫院和學校，以及道路和橋樑的投資。美國政府想借此升級美國基礎設施、重振製造業、加強對基礎科學的投資，以全面提高美國的競爭力。

拜登稱其為「不是那種小修小補的計劃」，而是「美國一代人僅有一次的投資」。

這些雄心勃勃的計劃，涉及巨額資金，資金從哪兒來引起巨大爭議。白宮表示，增稅將會在未來15年時間內抵銷計劃成本，並提出對大企業稅收從21%增至28%。

共和黨人很可能會反對繼續累積債務。拜登也承認他的計劃「來得並不便宜」。

分析師預計，隨著刺激政策的逐步生效，大流行期間家庭積累的約19萬億美元的過剩儲蓄，預計將釋放出一波被壓抑的強大需求，今年晚些時候將出現強勁反彈。

預計今年一季度美國國內生產總值(GDP)環比增長年率將高達10%，2021年經濟增幅超過7%。