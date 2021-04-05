蘇伊士運河堵塞事件 埃及女船長回憶「網上有人責怪我」

1 小时前

圖像來源，MARWA ELSELEHDAR 圖像加註文字， 埃及首位女船長

曾堵塞蘇伊士運河長達一個星期之久的巨型貨輪「長賜號」終於在上月底（29日）脫困。

然而，一位埃及女船長的名字卻成了網絡熱搜，一些人指責她為巨輪橫卡蘇伊士運河負責。這到底是怎麼回事？

這位埃及女船長名叫瑪爾瓦·伊絲蘭達（Marwa Elselehdar）。

在上月「長賜號」堵塞運河並造成河道交通中斷的消息出來後，瑪爾瓦·伊絲蘭達發現事情有點不大對頭。當她打開手機發現網上流傳的謠言說，這都應該怪她。

伊絲蘭達說，她對此「感到震驚」。

作為埃及首個女船長，事發時她正在幾百公里之外的亞歷山大港的「艾伊達四號」船上擔任大副。

該船為埃及海運安全局所有，負責為紅海的一個燈塔提供補給任務。同時，還用於為阿拉伯聯盟旗下的地方大學阿拉伯科技與海運學院（AASTMT）培訓學員。

謠言從何而來？

圖像來源，MARWA ELSELEHDAR 圖像加註文字， 瑪爾瓦說自己已經把憤怒化為感恩。

有關瑪爾瓦·伊絲蘭達與「長賜號」被困蘇伊士運河有關的謠言主要是因為一個假新聞標題的截圖（據稱由阿拉伯新聞報道），該標題指她與蘇伊士運河事故有關。

而其實這一被篡改的圖片來自於阿拉伯新聞3月22日報道的一則真實故事，文中介紹瑪爾瓦作為埃及第一位女船長的成功故事。但卻被人偽造標題指她和蘇伊士運河堵塞有關。

此後，這一圖片在社交媒體推特和臉書上被分享幾十次。同時，幾個以她為名的推特賬戶也在傳播她與「長賜號」被困有關的假消息。

29歲的瑪爾瓦·伊絲蘭達對BBC記者約書亞·奇塔姆（Joshua Cheetham）表示，她不知道是誰先傳播這一故事的，也不清楚他們為什麼這樣做？

瑪爾瓦·伊絲蘭達表示，她成為攻擊目標或許因為她是這一領域的成功女性；或是因為她是埃及人，但她也無法肯定到底為什麼。

性別歧視與挑戰

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 卡在蘇伊士運河的「長賜號」貨輪

其實，這並非瑪爾瓦·伊絲蘭達第一次在這個主要為男性所壟斷的行業裏面對困境。

根據國際海事組織的數據，目前女性僅佔全球海員人數的2%。

瑪爾瓦說，她一直喜愛大海，在她兄長被AASTMT錄取後她也受到鼓舞想加入海上商船。雖然當時阿拉伯科技與海運學院只招男生，但她還是申請了。

在經過時任埃及總統穆巴拉克的法律審核後她的申請得到了批准。

在學習期間，瑪爾瓦說她處處遇到性別歧視。她表示，船上都是一些年長的男性，他們的想法完全不同。因此，很難找到與自己志同道合的人交流。

瑪爾瓦還表示，自己要獨自面對這一切非常具有挑戰性，而且還要戰勝它，不讓它影響自己的精神健康。

瑪爾瓦解釋說，她所生活的社會人們還是不接受女性長期離開家到海上工作。但她說，當你熱愛你的工作，你不必尋求每個人的許可。

蘇伊士運河最年輕的女船長

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 從數字看"長賜"號被卡著的影響

畢業後，瑪爾瓦升至大副，並成為2015年蘇伊士運河擴建後駕駛「艾伊達四號」經過新河道的第一艘船的船長。

瑪爾瓦當時也是穿過蘇伊士河道最年輕的首位埃及女船長。

在2017年的埃及婦女節慶祝活動中，她還受到埃及總統塞西的嘉獎。

當有關她造成蘇伊士運河堵塞的謠言出現時，她擔心會對自己的工作產生影響。

瑪爾瓦表示，假新聞是用英語寫的，在埃及以外的國家流傳。

她說，她竭盡全力闢謠，因為它會影響自己的聲譽以及她為取得今天的成績所做出的一切努力。

瑪爾瓦表示，有些評論非常負面和苛刻。但也有來自普通人和她同事的許多支持性的評論，這讓她受到了鼓舞。

「我決定只把注意力放在我所獲得的支持和愛心上，這樣我的憤怒就變成了感恩，」她說。

她補充說，特別值得一提的是她的知名度因為流言蜚語反而更高了。

下個月，瑪爾瓦將參加轉正成為船長的最後考試。她希望自己能夠繼續成為該行業女性的榜樣。