疫苗護照：世界重啟之匙還是製造不平等的幫兇？

1 小时前

一些國家例如以色列、丹麥等，新冠疫苗證明成為了進入餐廳、戲院、運動場所的入場券，歐盟亦將會實行綠色護照，容許打了疫苗的人在歐盟國家之間旅遊。中國亦推出了疫苗護照，期望逐步為接種過中國產新冠疫苗的人提供簽證便利。疫苗護照對很多人來說，是生活回復正常，或可以出國旅遊的工具。

但一些國家和世界衛生組織，則對推出疫苗護照有保留，他們的顧慮是什麼？

使用疫苗護照的國家

以色列是全球接種疫苗比例最高的國家，自2月起已開始解除封城狀態。當地政府推行了綠色通行證措施給予那些打了兩針以及新冠康復者，這項證明可以是一張紙或是記載於手機應用程序，會連接該國衛生部的數據庫。出入酒店、健身房、劇院時，均需要出示有關證明，否則被視為違規。

以色列和希臘、塞浦路斯達成協議，容許持有證書的公民前往該國。但政策推出後產生了一些問題，例如一些沒有參與國家醫療計劃的以色列公民，以及外國公民投訴沒有渠道得到相關認證。另一方面，政府承認，並沒有足夠警力去檢查企業是否執行相關規定。但對於大部分當地人來說，這項措施成為了回歸正常生活的重要方法。

歐洲的丹麥同樣推出數字疫苗護照，將成為該國防疫政策中的關鍵角色。這疫苗護照將會記錄民眾是否完成接種疫苗以及是否在過去72小時得到陰性結果，是歐洲首個正式推行有關係統的國家。

該國大部分地區在5月21日解封，預料到時所有高風險群組和50歲以上人士會完成接種疫苗。民眾在進出餐廳、學校、髮型屋和戲院，都要使用相關認證，如果企業不這樣做，面臨最高6000歐元罰款，相關客人亦要罰330歐元。

當地有團體質疑這種做法，質疑這是大型監控計劃，並突顯了對民眾的不信任，但民眾對於正常生活的渴求遠大於反對聲音。政府表示，這項計劃會在所有成年人接種疫苗後中止。

歐盟亦正凖備推行相關認證系統，希望以此逐步放寬歐盟境內國家的出入境限制，但首階段相信不包括非必要旅遊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國推出電子版「疫苗護照」

亞洲的疫苗護照

在中國未推出疫苗護照前，核酸陰性證明已成為人們出入各類型場所及跨省流動的重要工具。在推行疫苗後，中國亦自行推行疫苗護照，除了為該國民眾提供證明外，亦逐步對接種中國制疫苗的境外人士提供簽證便利，不過這並非等同接種後就可自由出入境，旅客在入境前仍然需要有陰性病毒證明，並在入境後遵受隔離規定。

這項護照特別之處是只承認中國制的疫苗，但這些疫苗尚未全部取得世衛或國際認可，因而引發一些質疑聲音。

香港亦已有類似疫苗護照的證明，市民接種疫苗後會得到一張證明書，又或是可透過應用程序「智方便」下載相關證明，然而，在民眾對政府不信任程度高漲之際，疫苗接種計劃並沒有如理想般順利，亦有很多人拒絶使用相關應用程序。特首林鄭月娥近期接受訪問時坦承，目前疫苗接種率不太理想，她歸咎於「黑暴肆虐」、「嚴重社會衝突」，令市民對政府信心不足。她呼籲市民盡快打針，稱「如果現在不開始接種，則享用的出行或其他方便只能較遲」，並表示要有7成接種率，其他地方才願意與香港通關。

港府周四（4月8日）公布的數字顯示，近53萬人已接種第一針疫苗，不足香港人口的10%，遠沒有達到70%群體免疫的水平。

台灣在防疫工作上做得非常嚴密，確診率偏低亦沒有大規模社區爆發，但亦可能因此，當地人接種疫苗意願不大，接種率不高，根據當地媒體做的調查，只有約4成民眾想接種疫苗。台灣政府並沒有計劃在現階段推出疫苗護照，不過官員強調，如果未來世界認可疫苗護照，台灣也會採用。

韓國、日本也最快在4月推出疫苗護照，根據兩地的媒體報導，兩國政府都是把疫苗護照的推行視作出入境旅遊的工具，暫時並未在國內強制使用。泰國則計劃7月起逐步開放旅遊業，容許已打疫苗的人前往當地旅遊而不用隔離。

然而，各地雖然推出疫苗證明，但目前沒有統一的標凖，具體執行上仍然存在未解決的問題，例如哪種疫苗獲得承認、如何讓各地邊境人員辨識不同地區的疫苗護照、如何確保不會偽造疫苗證明，或是會否打了針仍有散播病毒的風險等等。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在中國，民眾已習慣用證明自己健康的應用程序出入各種場所

世衛：不支持強制疫苗護照

不過，世界衛生組織稱，該機構並不贊同在現階段推行疫苗護照。該組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周二（4月6日）表示，目前不支持使用疫苗護照作出行工具，他擔心此要求會加劇疫苗不平等問題。

目前並非所有國家的所有民眾都有機會接種疫苗。

瑞安強調，世衛支持各國對已打針的人發出疫苗證明文件，作為民眾的健康紀錄，但如果上班、上學或是出行，是否需要這種證明就另外別論。

他說，要更多國家都能夠公平地有疫苗供應，推行這樣的政策才更合符道德。

「我們現在在全球都有很大的疫苗公平問題，在旅遊前要求出示這種疫苗證明，會增加另一層的不平等，」他在記者會上說，「如果你無法接種疫苗，在推行疫苗護照時，你就會被孤立。」

他亦特別提到，疫苗能否阻止新冠病毒傳播仍然存在問號。多國的科學家也曾經警告，目前未能證明疫苗可以阻止病毒傳播，其功效是在人體產生抗體防病，而不會避免病毒侵入體內。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）亦提出類似觀點，不支持用疫苗護照作出入境的要求：「因為我們在現階段，仍然不能肯定疫苗可以阻止病毒傳播。」

世衛強調，其工作小組會繼續討論有關問題，並再就相關建議作出檢討。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 依賴旅遊業的國家特別希望加速推行疫苗護照，重啟國際旅遊。

美國白宮：為保私隱不強推全國性疫苗護照

一些地方不主張由官方發出疫苗護照，又或是倡議疫苗護照只用於出國旅遊，而非日常生活。

美國白宮表明，不會推行強制聯邦新冠疫苗護照，強調這是為了保障公民私隱和權利。白宮發言人簡‧普薩基（Jen Psaki）在記者會表示，不會有「聯邦疫苗資料庫」，也不會有「聯邦級別強制要求所有人獲取單一疫苗認證」。

「政府現在、將來也不會支持一個要求美國人攜帶認證的系統，」她說，「美國人的私隱和權利會受保障，所以這些系統不會不公對待人民。」

雖然在國家政府層面，並不會有這種強制性的政策，但在美國一些企業和學校，正要求民眾出示相關證明，例如一些大學就要求學生返回學校前，就要先打針。

在當地，一般民眾接種疫苗後，可以用智能電話應用程序作出證明，有助他們使用各種服務或出入餐廳。白宮稱，這方面的工作，需要由私營企業或非弁利界別領導。得州和佛羅里達州等，都宣佈了任何公共場所、政府大廈，不能夠要求民眾出示疫苗證明。

然而，如果官方不推行疫苗護照，其他國家會怎樣與美國處理跨境問題，目前成為問號。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國政府表明不會推行聯邦疫苗護照。

英國推行疫苗護照引發爭議

而在英國，首相約翰遜希望推出疫苗護照而遭到巨大阻力。在英格蘭，政府想推出一種被稱「新冠護照」的「新冠狀態證明書」，記錄居民有否接種疫苗、是否近期得到陰性檢測結果，或具有天然抗體。 預料， 政府計劃首先在大型球賽、演唱會、戲院等群眾聚集地點試行。英格蘭足總杯表明會參與政府這方面的試行計劃，不過也有一些球會及企業拒絶參與，並指參與計劃遭當地民眾抵制。

上月底，約翰遜一度表示，「視乎個別酒吧老闆」的意願，去酒吧的人都可能被要求出示疫苗護照。此一說法立即遭到多名議員反對。

超過70個跨黨派、不同背景的國會議員集體表態反對使用這種證明文件。工黨議員查克拉巴蒂（Baroness Chakrabarti ）此前對BBC表示：「你用一本護照去國外旅遊，這是特權、奢侈，但如果只是參與本地社區生活，這是基本人權。」保守黨議員布里根（Andrew Bridgen）則對BBC表示，這是「分化社會」的措施，會令一些因身體問題不能夠打針的人變得低人一等，「這會是對公民權利的一大侵犯」。

政府之後強調目前對新冠護照的做法沒有最終定案，但強調這種做法就算推行，也只是暫時性，而當地餐廳、酒吧、非必需品商店快將解除封鎖，屆時也不需要強制使用相關係統。

但是，英國疫苗部長納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi）曾經警告，如果政府想尋求重啟經濟，不考慮新冠認證是「疏忽大意」。但他指出，使用相關證明文件作國際旅遊，和本土應用是不同的考量。他接受BBC訪問時表示，如果在國內使用，「會引起很多道德問題」。內閣辦公室部長邁克爾•戈夫（Michael Gove）正是政府內負責考慮是否應用新冠護照的人，他表示，使用有關證明出入境將會是「無可避免」。

然而國會的阻力，和民間意願或許並不一致。根據當地的一項民意調查顯示，8000名受訪者中，超過78%的人支持疫苗護照作國際旅遊之用，亦有68%支持使用相關證明到表演場所。