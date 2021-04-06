奧斯卡金像獎2021：今年的學院獎會改變好萊塢嗎？

1 小时前

圖像來源，Getty Images

2015年，當屆奧斯卡電影金像獎（The Academy Awards，美國電影藝術與科學學院獎）的20個表演獎項提名全數給了白人演員，引發了一場公關危機，當時「#OscarsSoWhite（奧斯卡太白）」的話題標籤在全世界瘋傳。

社交媒體的激烈反彈似乎令組織方好好地自省了一番。自那以後，奧斯卡對定位作出了調整，而今年的提名名單是歷史上最多元的一次。

但是，提名歸提名；畢竟，奧斯卡還是要以最終的獲獎名單為凖。

我們就來看看，假如最終評選的結果順應潮流的話，今年的奧斯卡頒獎禮將會創造怎樣的歷史。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 趙婷

最佳導演

假如趙婷（Chloé Zhao）奪得這一項大獎，她將是歷史上第一個獲此殊榮的非白人女性。

這位如今長駐美國的華人導演憑借《浪跡天地》（Nomadland，《遊牧人生》/《無依之地》）獲得提名。電影講述一名在2008年金融危機後失業的女性在美國西部各地遊居的故事。

事實上，如果獲獎，趙婷也是奧斯卡92年歷史上第二位舉起最佳導演小金人的女性。

第一位女性最佳導演是憑伊拉克戰爭電影《拆彈部隊》（The Hurt Locker）獲獎的凱瑟琳·畢格羅（Kathryn Bigelow）。

圖像來源，Searchlight Pictures/Handout 圖像加註文字， 《浪跡天地》取景

還有好多個「最佳」……

最佳導演還不是趙婷唯一有望問鼎的獎項。

她獲得的提名還有最佳電影、最佳改編劇本，以及最佳剪輯。

假如她贏下全部四個獎項，就將是第二個同一屆捧得四座小金人的人，也是第一個達到這一成就的女性。

圖像加註文字， 華特·迪士尼

上一個單屆獲得四個獎項的人是華特·迪士尼（Walt Disney），他在1954年創紀錄地贏得四座奧斯卡金像——最佳紀錄長片、最佳紀錄短片、最佳動畫短片和最佳雙軸短片。

而趙婷的成就甚至可能比迪士尼更大，因為她獲提名的是一些更重大的獎項。

最佳電影

趙婷不是今年唯一競逐各項大獎的女性。

英國演員兼編劇埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell，艾美露·芬奈爾）憑《花樣女子》（Promising Young Woman）同時獲提名最佳電影、最佳導演和最佳原創劇本獎——這部黑色喜劇講述一名30歲醫學院退學學生的復仇故事。

假如芬內爾贏得全部三項大獎，就將會是第一位奪下稱得上是奧斯卡三個最重大幕後獎項的女性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《花樣女子》劇照

另一個可能創造歷史的團隊是《猶大與黑彌賽亞》（Judas and the Black Messiah，《耶穌是我同伙》）的製片人沙卡·金（Shaka King）、查爾斯·金（Shaka King）和賴恩·庫格勒（Ryan Coogler）。

假如他們獲獎，就將是第一個奪得最佳電影的全黑人製片團隊。

最佳男主角

今年還是第一次有穆斯林演員獲提名最佳男主角。

裏茲·阿邁德（Riz Ahmed）憑《寂靜的鼓手》（Sound of Metal，《金屬之聲》）中的失聰重金屬搖滾樂鼓手一角獲得提名。

這並非是穆斯林演員第一次在奧斯卡創造歷史。

圖像來源，Vertigo Films/Handout 圖像加註文字， 裏茲·阿邁德

2017年，馬赫沙拉·阿里（Mahershala Ali）憑《月光男孩》（Moonlight，《月亮喜歡藍》）中的角色贏得最佳男配角獎。

兩年後，他又再次憑著飾演《綠薄旅友》（Green Book，《幸福綠皮書》）中的1960年代演唱會鋼琴師一角獲得同一獎項。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 馬赫沙拉·阿里

但是直到今年，才有穆斯林演員獲提名最佳男主角。

今年，裏茲·阿邁德的競爭對手當中有他的英國同胞，同樣可能因獲獎而創下歷史。

和歷史上大多數最佳男主角獲得者一樣，安東尼·霍普金斯爵士（Sir Anthony Hopkins）是白人。不過，83歲的他憑《爸爸可否不要老》（The Father）中的表演獲提名，如得獎他將會是史上最年長的最佳男主角。

八度失落？

與此同時，另一名老戲骨將不希望在今年的奧斯卡創下紀錄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 葛倫·克羅斯

美國演員葛倫·克羅斯（Glenn Close，格連·高絲）第八度獲得奧斯卡演員獎提名。

但是過去七次提名，她最終都空手而回。