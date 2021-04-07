美國猶他州新法 女方懷孕生子生父必須負擔部份開支

霍裏·洪德里克（Holly Honderich）

BBC News，發自華盛頓

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據美國期刊的研究，一名本身有購買醫療保險的女性生孩子的時候，仍然需要付出約4500美元的費用。如果沒有保險，相關費用更高達一萬美元。

美國猶他州通過法案，要求州內出生嬰兒的生父必須支付生母懷孕期間部份開支，但措施仍然引起當地女性權益組織不滿，認為要減輕撫養孩子給母親帶來的財政負擔，還有其他更好的辦法。

根據法案，女性在懷孕期間，孩子的生父必須支付女方一半的保險費用和其他相關醫療費用，包括分娩的支出。如果這名女性因為被強暴而懷孕，或因為有性命危險而需要進行人工流產（又稱墮胎），男方仍然需要承擔相關費用。

但法律規定中也有例外：如果女方想終止妊娠，或者流產沒有徵得生父同意，這些情況下男方就不需要支付金錢。

法案同時規定女方必須主動通知男方付款，如果孩子生父身份存疑，男方在進行鑒定過程期間可以暫緩繳款。

保障未出生嬰兒的性命

其中一名動議法案的州議員布拉默（Brady Brammer ） 接受BBC訪問時說，猶他州近年通過許多禁止墮胎的法案，但這部法案才能真正保障未出生嬰兒的性命。

他說自己從2019年進入議會以來，每次辯論與墮胎相關的法規時都很具爭議。但他認為問題的核心是那些「在生活中面對困難的人，也是要作出困難決定的人」。

「也許我們可以令這些人面對的情況容易一點。」

根據美國期刊《健康事務》（Health Affairs）的研究，一名有購買醫療保險的女性生孩子的時候，仍然需要付出約4500美元的費用。如果沒有保險，相關費用更高達一萬美元。

而美國計劃生育聯合會（Planned Parenthood）的數字就顯示，一名沒有醫療保險的女性如果需要墮胎，要付出約1000美元。

爭取女性墮胎權益多年的美國醫療組織古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）指出，美國45歲女性中約24%曾經墮胎，其中一半人活在聯邦政府定義的貧窮線下。

美國衛生及公共服務部最新的指引界定，如果在美國本土的一人家庭年均收入低於12,880美元，這個家庭就是低於貧窮線。阿拉斯加和夏威夷對貧窮線有各自的標凖。

「保護生命的文化」

一些支持女性墮胎權益的組織支持減低懷孕和帶孩子對母親的財政負擔，但認為猶他州通過的法案不是最好的方法。

計劃生育聯合會發言人巴克（Katrina Baker）對BBC指出，擴展醫療保險的保障範圍和人群、讓僱員享有有薪產假等政策可以達到更好效果。

她又表示，這個法案總體上沒有幫助美國家庭減輕生孩子帶來的經濟負擔。美國農業部最新的數字顯示，按照一名在2015年出生的孩子計算，帶大這名孩子的支出約為233,610美元，還不包括上大學的學費。

但一些組織認為當地需要更多法律禁止墮胎。其中，反對墮胎的「沒有墮胎的猶他州」組織認為，這個法案是州內一連串禁止墮胎的法律之一，主席博亞克（Merrilee Boyack）對BBC指出，她的組織的目標是要令當他人對墮胎「連想也不會想」。

「我覺得我們在這方面需要許多去律，才能支持一個保護生命的文化。」

圖像來源，E. Hambach / Getty Images 圖像加註文字， 墮胎是不是符合道德倫理在美國是個十分具爭議的議題。

猶他州的共和黨人過去提出不少限制墮胎的法案，包括在2019年規定禁止女性在懷孕18星期後接受墮胎手術。如果胎兒未滿18星期，女性必須先接受輔導，並需要經過72小時的冷靜期，才可以接受手術。