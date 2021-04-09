東京奧運：朝鮮退出，這將是一屆怎樣的非典型奧運

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月26日，戴著口罩的福島居民在火炬接力活動現場。東京奧運曾經被寄予厚望，在福島地震之後的重建中發揮重要作用。

朝鮮宣佈將不參加2021年的東京奧運會，並稱此決定是為了保護其運動員不受2019冠狀病毒病感染。

朝鮮成為第一個因為全球疫情而不參加延期後的東京奧運會的國家——這屆奧運會已因疫情延遲一年，目前定於7月23日開幕。

加拿大曾在2020年3月宣佈，即使東京奧運如期舉行，也將不會派隊參加。

這一決定令韓國希望通過本屆奧運會再度與朝鮮接洽的可能性破滅——南北雙方的邊界談判目前仍處於停滯狀態。韓國統一部已對平壤的決定表示遺憾。

朝鮮一直未有新冠疫情爆發的公開報道，平壤亦表示，國內沒有新冠病毒感染病例——不過專家表示，沒有一宗確診的情況是不太可能。

BBC駐東京記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）稱，朝鮮的醫療系統被認為是完全不足以應對全球大流行的新冠病毒疫情。

除了上述兩個關注點外，這還將是朝鮮自1988年以來首次不派代表團參加夏季奧運會。當時朝鮮抵制了漢城（現稱首爾）奧運會。

朝鮮防疫隱憂

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮一直未有新冠疫情爆發的公開報道，平壤亦表示，國內沒有新冠病毒感染病例——不過專家表示，沒有一宗確診的情況是不太可能。

根據朝鮮國營的體育新聞網站報道，平壤的決定是在3月25日的一次奧委會會議上作出的。

然而，國際奧委會（IOC）表示，目前並未收到朝鮮退出奧運會的正式官方申請。

國際奧委會表示，雖然經過反覆請求，但是朝鮮奧委會仍然未能與他們進行電話會議，「朝鮮的新冠疫情狀況也本應是要在當中討論的。」

自去年全球疫情爆發以來，朝鮮已經採取了嚴厲措施阻止疫情在國內爆發。

朝鮮于去年1月關閉邊境，之後更在首都隔離數以百計的外國人。

去年初以來，火車和任何貨運車皮均不被允許進入朝鮮，大部分國際航班亦停飛。

美聯社報道指，在目前全球新冠疫苗供應緊張之際，朝鮮為2600萬國民接種疫苗或者在7月前在抗疫上取得重大進展的可能性很低。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：朝鮮大學已採取「反病毒措施」

奧運外交希望暫破滅

奧運被視為非正式外交的絶佳平台。朝韓之間通過這一平台接觸並釋放信號，一度受到全世界關注。

韓國總統文在寅曾期望，奧運會可以是推進朝韓關係的催化劑。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2018平昌冬奧，韓國總統文在寅和金正恩胞妹金與正。韓國方面曾期望東京奧運會成為推進朝韓關係的催化劑。

因為雙方在2018年就曾這樣做過，當時朝鮮與韓國代表團在一面朝鮮半島旗之下一同在開幕式進場，兩國還歷無前例地組織了一支聯合女子冰上曲棍球隊參加比賽。

當時朝鮮派出22名運動員參加冬奧會；隨行的還有政府官員、記者以及一個230人的啦啦隊。

代表團當中就有朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正，她被認為是自朝鮮戰爭以來第一個踏足韓國的金氏家族成員。這一姿態在當時幫助開啟了朝鮮與韓國及美國的一系列外交進程。

朝韓在2018年還同意共同申辦奧運會。就在朝鮮宣佈不參加東京奧運前一周，韓國剛剛正式告知國際奧委會，首爾將與平壤共同申辦2032年奧運會。

2018平昌冬奧後朝韓兩國間的會談，為後來朝鮮領導人金正恩與時任美國總統特朗普之間的一系列高峰會面作了鋪墊。

「金特會」之後，外界曾對朝韓關係有所進展抱有希望，但是最終卻沒有出現任何實質性的發展，之後氣氛也漸漸冷卻。

美聯社就此分析指，除了要全力避免疫情爆發之外，朝鮮的決定還可能是在向華盛頓傳達一個訊息，平壤不再想通過奧運會來催化朝鮮的外交關係。

在疫情、外交困局以及國內自然災難等多重因素影響下，朝鮮急需美國對其放寬制裁。但美聯社分析指，平壤可能認為這個目標不會通過奧運會外交來達到。

朝鮮最近再次進行了導彈試射，而美國總統拜登也已經表示，他不會像前任特朗普一樣，與金正恩進行為電視畫面凖備的高峰會面。

一屆不完整的奧運

2020年初，在新冠疫情爆發初期，時任日本首相安倍晉三曾一度聲稱奧運會將以「完整的形式」舉辦。

隨後，疫情蔓延至全球大流行，多個項目的奧運選拔賽取消，美國和加拿大先後表示如果奧運會如期在2020年舉辦，將不派團隊參加。最終奧運會宣告延期。

圖像來源，KIMIMASA MAYAMA 圖像加註文字， 除了受疫情影響外，日本國內也有民眾對舉辦奧運存在不同的聲音。東京都的新橋市民在火炬接力期間舉行了反奧運遊行。

一年過後，新冠全球疫情經歷了眾多變化，病毒傳播的區域不斷擴大，但與此同時疫苗開始全面推出。在此情況下，東京奧運會仍然面臨著多方面的不確定性。

新冠疫苗讓世界看到體育賽事成功舉辦的曙光，但是不同疫苗效果有爭議、各地推廣接種進度不一等因素，仍然令東京奧運會無法進入全面備戰的軌道，而距離計劃中的開幕只有短短三個月。涵蓋幾乎全球所有國家的奧運會開幕前，疫情能否達到全方位受控，沒人能打包票。

此前，美國職業籃球聯賽（NBA）、澳大利亞網球公開賽等體育賽事均以「氣泡」形式舉辦；但是與單項比賽相比，像奧運會這樣涉及參與國家和人數眾多的國際性大型賽事，「氣泡」式封閉集中辦賽的操作難度似乎要大得多。

上月，東京奧組委宣佈，為了防止新冠病毒變異，奧運會和殘奧會期間將不接待國際觀眾。

而目前正在進行的東京奧運聖火傳遞過程中，主要城市之一大阪的火炬接力在該城市確認病例數字創新高之後宣告取消。

與此同時，在日本，新冠病毒在日本水球隊訓練營出現爆發，七人確診感染，之後一場奧運會籌備活動已經取消。

東京奧運即將成為近代奧運史上首次不接納海外普通觀眾的大會，此外日本國內還面臨著一系列公關危機和民眾在疫情之下對奧運熱情下降等問題，甚至在隨時變化的疫情和限制措施之下，對於退票事務以及志願者等問題仍然有很多尚待解答的問題。

在此背景下，朝鮮宣佈不參回奧運會，只是東京奧運面對的眾多不尋常因素當中最新的一個。

奧運如何防疫

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疫情大流行時代下的奧運會將如何確保安全，或會是本屆奧運的一大關注點。

在觀眾和賽事本身不得不作出重大調整的情況下，疫情大流行時代下的奧運會將如何確保安全，或會是本屆奧運的一大關注點。

從目前的奧運會手冊看來，組織方並沒有提及強制要求奧運選手在抵達東京之後隔離的措施，但是運動員在東京期間將不能去餐廳、商店等地方。

組織方鼓勵運動員和代表團人員接種疫苗，但最新的手冊並沒有將此列為強制要求。

日本在2月中旬開始國民的新冠疫苗接種，以目前的推廣進度，外界預測很有可能至奧運會開幕時，仍然會有大量日本國民未接種疫苗。

有專家向體育新聞網站ESPN表示，國際奧委會至少可以為奧運會安全而採取的措施，就是要求運動員接種疫苗。

由於注射疫苗需要至少五周的週期，要全面實現這一目標，剩下的時間已經不多。

東京奧運還最新設立了一個2019冠狀病毒疫情聯絡官，但是具體職能和角色將未有詳細說明。

與此同時，在排除了海外觀眾後，允許進場的現場觀眾數量仍然待定。