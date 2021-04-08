肺炎疫情：俄羅斯如何竭盡全力保證普京不被感染？

1 小时前

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從新冠疫情爆發開始，俄羅斯當局就竭盡全力保護俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不受感染。但是，克里姆林宮式的隔離是如何組織起來的？又要付出多少代價？

去年，在與普京密切接觸前，數百俄羅斯人必須接受隔離。一些人不得不自我隔離，即使他們沒有直接接觸到總統，但這是預防措施，因為他們與其他預計會見到普京的人有接觸。

2020年3月25日，普京向全國發表講話，宣佈隨著新冠病毒在俄羅斯迅速蔓延，4月1日開始「非工作周」。4月晚些時候，俄羅斯實施了全面封鎖措施，非必需品商店關閉，大規模集會被禁止，許多人改為在家工作。

與此同時，2020年3月26日，普京和其他俄羅斯政府高級官員的60名特殊機組成員在離莫斯科不遠的一家酒店首次隔離。自那以後，為了保證普京不感染新冠病毒，數百名飛行員、醫務人員、司機、其他工作人員和總統的訪客，在俄羅斯各地的十幾家酒店進行了隔離。

最近，有報道稱普京已經接種了一種俄羅斯研發的疫苗。雖然還沒有具體說明是哪一種，但俄羅斯當局與一些「隔離」酒店簽訂的合同似乎延續到明年。

據英國廣播公司俄語組計算，俄羅斯聯邦總統理事會（一個負責總統機構平穩運行的執行機構）從國家預算中獲得了64億盧布（約8400萬美元），用於抗擊疫情的措施。

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BBC俄語組發現，至少有12家酒店俄羅斯當局用來隔離。這些酒店位於莫斯科及其周邊地區，被吞併的克里米亞，以及距離南部城市索契不遠的地方。索契是2014年冬季奧運會的舉辦地，也是普京總統最喜歡的地方之一。

隔離名單上沒有私人酒店，訪客和服務人員入住的所有酒店都屬於總統理事會。一些預訂將持續到2022年3月。俄羅斯國家航空（Rossiya）機組人員似乎是這些酒店的主要住客。機組人員為總統普京本人、總理米舒斯京和其他8名內閣部長服務。

BBC俄語組了解到，普京去年大部分時間都在索契的住所工作。一名熟悉隔離情況的消息人士說，數十名飛行員和其他空勤人員不得不在索契附近進行隔離，以便運送總統、總理、外交部長等人。被隔離的人中有飛機和直升機飛行員。

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第二次世界大戰勝利75週年本應該是俄羅斯的重大慶祝活動。 上次戰爭的記憶以及俄羅斯擊敗納粹的角色是普京政府愛國主義敘事的關鍵部分。 慶祝活動本將於5月9日，即俄羅斯勝利日在紅場舉行。

但它被移至2020年6月24日，舉辦規模要小得多，但仍然包括閲兵式。 退伍老兵和名人與普京握手，並獲得了紀念獎項。

彭博社報道，在與普京會面前，超過200人必須在活動開始前隔離兩周，這些人包括80名八九十歲的老兵。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在6月閲兵前確認，一群老兵在隔離，狀態不錯。但他強調，這是出於防疫考慮。

俄羅斯國家新聞機構塔斯社和俄羅斯新聞社發佈了類似報道，描述「莫斯科一家酒店」如何配備設備，隔離大約20名記者。他們住在單人間，不能面對面講話，只能在網上交流。

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他們不能抽煙喝酒，來自隔離酒店外的包裹只能在經過檢查和消毒後才能移交。

這些被隔離的記者每天吃三頓飯，他們的食物和飲料以及一次性餐具被放在房間外面。任何與他們接觸過的人都穿著全套的個人防護裝備。

還有報道稱，在普京訪問前，地區政府官員要被隔離。例如，在下諾夫哥羅德地區的薩洛夫鎮（Sarov），地方當局撥出100萬盧布(合1.3萬美元)，用於「俄羅斯聯邦總統訪問期間防止新冠病毒蔓延」的措施。

BBC俄語組了解到，大約20名薩洛夫地方政府的工作人員被隔離。他們的住宿開銷包括胡桃木牀、一套牀上用品和四個安全保險箱等。