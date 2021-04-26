美國女子創辦約會軟件躋身福布斯富豪榜的成功之路

36 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 惠特尼·沃爾夫·赫德

你或許從未聽說過她的名字，但這位白手起家的約會軟件創辦人：惠特尼·沃爾夫·赫德（Whitney Wolfe Herd）最近躋身2021福布斯(Forbe)超級富豪榜。

同樣是億萬富翁，金·卡戴珊經常抓人眼球，但沃爾夫·赫德的名字鮮為人知。

誰是沃爾夫·赫德？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Bumble二月份在納斯達克上市，價值82億美元。

現年31歲的沃爾夫·赫德在今年2月將約會軟件Bumble上市以來，成為全球最年輕的白手起家女億萬富翁。

在納斯達克上市的搖鈴儀式上，沃爾夫·赫德抱著自己一歲半的兒子發表演講說，她希望能讓互聯網成為一個「更友善和更負責的地方」。

她為女性打造的交友軟件Bumble，支持女性在約會中掌握主動權。

BBC 科技事物記者簡·韋克菲爾德（Jane Wakefield）說，沃爾夫·赫德在2017年接受BBC的採訪中就曾表示，要想成為一個效率高的首席執行官就不要太把自己「當真」。

她還強調工作與生活之間的平衡，要花一點時間陪家人，即使那意味著你要「請一個下午的假」。

如何成為億萬富翁？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莎朗·斯通也曾用Bumble軟件上網尋愛

沃爾夫·赫德躋身億萬富翁俱樂部的過程很有意思。在成立Bumble之前，她曾是另一約會軟件Tinder創始團隊的成員之一。

但由於與其他高管之間關係緊張， 尤其是她曾與其中一人約會導致她離開。此後不久，她發起一宗性騷擾投訴案。

Tinder的母公司 Match Group Inc否認她提出的性騷擾指稱，但同意支付給沃爾夫·赫德100萬美元和解。

但她卻為此受到了許多網上霸凌，促使她不得不刪除自己的推特賬戶。

她創建的Bumble交友軟件，就是讓女性來掌握控制權。Bumble交友軟件的中心點是只有女性才能發起異性交友之間的對話。

這主意看上去很簡單，但卻給那些網上約會者帶來巨大不同，免去了一些女性不斷收到自己不感興趣男子大量短信的苦惱。

沃爾夫·赫德創建Bumble還得益於早期投資人俄羅斯億萬富翁安德烈·安德烈夫（Andrey Adreev）的幫助。

安德烈夫還持有另一約會軟件Badoo的股份，但他在2019年賣掉了自己兩家公司的股份。

沃爾夫·赫德持有Bumble11.6%的股份，據估計她的淨資產為13億美元。她同時還是Badoo的負責人。

這兩款APP共有4千萬用戶，其中有240萬訂閲付費用戶。

成長經歷

沃爾夫·赫德在美國猶他州長大，在Bumble上市後她接受美國《時代周刊》雜誌採訪時談到了自己在十幾歲時曾有過一段受虐待的情侶關係。

她談了這一關係是怎麼讓她變得「一文不值」，但同時也讓她「明白性別權力之間到底哪裏出了問題」。

在採訪中，沃爾夫·赫德還表示，自己不需要再做辯解，她似乎決心把過去拋在腦後。

她還說，為什麼自己老為別人收拾爛攤子呢？女人總是為他人收拾爛攤子。

正是因為她喜歡敞開心扉，並迴避公司客套講話讓她贏得了粉絲的熱愛。

雖然她熱心打造一個與眾不同的科技公司，但去年Bumble記錄了88萬多起違規事件。跟許多其他網上平台一樣，Bumble過分依賴人工智能檢索網上仇恨言論。

該公司發起的最新活動是反對羞辱他人的身體，禁止對他人外貌、身型和胖瘦使用任何貶意用語。

女性富豪前三名

沃爾夫·赫德成為2021年《福布斯》全球億萬富翁榜上的女性之一，女性億萬富豪的人數也從去年的241人上升為328人。

而今年排在《福布斯》前三名的女性富豪分別是：